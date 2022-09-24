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Флаг Германии с эмблемой G7 - в июне 2022 года в стране прошел саммит "семерки"
Флаг Германии, где в июне 2022 года прошел саммит G7Фото: CHRISTOF STACHE/AFP
КонфликтыРоссия

Лидеры G7 осудили кремлевские "референдумы" и мобилизацию

Анатолий Арни
17 мин. назад

Действия России на оккупированных территориях нарушают демократические нормы, это открытое запугивание местного населения, заявили страны "большой семерки".

https://www.dw.com/ru/lidery-g7-osudili-kremlevskie-referendumy-i-mobilizaciu/a-63224950

Лидеры стран "Группы семи" резко осудили "референдумы" о присоединении к РФ, которые проходят в оккупированных регионах Украины - частях Запорожской и Херсонской областей, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".  Эти псевдореферендумы "не имеют юридической силы или легитимности", говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте G7 в пятницу, 23 сентября.

Россия на оккупированных территориях "пренебрегает демократическими нормами", "открыто запугивая местное население", подчеркивается в документе. Организованное оккупационными властями "голосование" не отражает волю украинского народа, который последовательно сопротивляется попыткам России насильственно изменить государственные границы, говорится там же.

"Большая семерка", в состав которой входят Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония, предупредила, что никогда не признает ни сами "референдумы", ни ожидаемую после их "итогов" российскую аннексию регионов Украины. Кроме того, в заявлении выражено сожаление по поводу дальнейшей эскалации конфликта, включая объявленную президентом РФ Владимиром Путиным мобилизацию, приведшую к массовому выезду россиян из страны, и "безответственную ядерную риторику" Кремля.

"Группа семи" призвала все страны мира не признавать фиктивные "референдумы", являющиеся "попыткой России создать ложное прикрытие своим нарушениям международного права", и пообещала принять дальнейшие экономические санкции против отдельных лиц и групп, поддерживающих противозаконные попытки России аннексировать суверенную территорию Украины.

Санкции против Кремля рассматривают не только в "семерке"

На фоне объявленной Путиным мобилизации министры иностранных дел стран ЕС и Украины провели неофициальное экстренное совещание в Нью-Йорке. Восьмой пакет санкций может быть представлен очень быстро, отметил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Среди ограничений, с которыми может столкнуться Кремль - установление потолка цен на российскую нефть, который ранее согласились ввести страны G7, индивидуальные штрафные меры в отношении отдельных лиц и организаций, а также предложение о дополнительном экспортном контроле по нескольким технологиям, которые ЕС экспортирует в Россию.

G7 планирует помочь в восстановлении Украины

25 октября в Берлине пройдет организованная G7 Международная конференция по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины. Помочь в восстановлении страны главы G7 пообещали президенту Украины Владимиру Зеленскому во время саммита "семерки", прошедшего в июне в Баварии.

Тем не менее, критики считают, что "семерке" стоит быть более конкретной в своих обещаниях - так, канцлер ФРГ Олаф Шольц был довольно лаконичен в своем ответе на вопрос журналиста DW о послевоенных гарантиях безопасности, которые G7 пообещала во время конференции Зеленскому, что стало причиной для недовольства среди журналистов и оппозиционных немецких политиков.

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