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"Референдумы" в Донбассе - признак слабости Путина

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
9 мин. назад

Москва спешно готовит оккупированные территории Украины к аннексии. Для Киева псевдореферендумы в Донбассе и на юге - признание успеха ВСУ и очередной вызов, считает Роман Гончаренко.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-referendumy-v-donbasse-priznak-slabosti-putina/a-63185152
Разрушенное здание в Мариуполе, июль 2022 года
Разрушенное здание в Мариуполе, июль 2022 годаФото: Valentin Sprinchak/TASS/dpa/picture alliance

Пристегните ремни, война России в Украине переходит в новую, решающую фазу. Заявления московских марионеток в оккупированных Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожской области о проведении с 23 по 27 сентября псевдореферендумов по присоединению к России не стало неожиданностью. Это политическая бомба, разрыва которой ждали.

Ответ Кремля на поражение в Харьковской области

Разговоры о планах аннексии Россией части территории Украины по крымскому сценарию звучали с весны, но определенности не было. Кремль выжидал и надеялся, что к осени армии РФ удастся оккупировать весь Донбасс и юг Украины. Этого не произошло, блицкриг провалился, а в начале сентябре украинская армия смогла провести блестящее контрнаступление в Харьковской области, освободив больше территории, чем РФ смогла захватить за несколько месяцев. Слобожанщине удалось в последний момент выскочить из пасти льва. Там "референдум" тоже планировался, но теперь не состоится.

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко

Решение ускорить процесс - попытка компенсировать провальный блицкриг, но сама аннексия - часть изначального плана Москвы. В какой-то момент казалось, что украинское наступление заставило Россию перенести аннексию на конец осени, но Кремль торопится. А спешка - признак слабости. Россия решила не ждать, пока ее армия полностью оккупирует Донецкую и Запорожскую область. Ждать пришлось бы долго, темпы продвижения существенно замедлились, а на некоторых участках Украина остановила и оттеснила агрессора. Очевидно, в Москве опасаются освобождения все новых районов. В этом - еще одна причина нынешней спешки.

Есть и другие. Поражение в Харьковской области сильно ударило по имиджу Кремля и российской армии. Недовольство стали открыто проявлять даже лояльные сторонники войны. На этом фоне форсированная аннексия - попытка задобрить их и показать, что война дала результат. Возможно, Москва связывает с аннексией и новые возможности для скрытой мобилизации, которая идет не так, как хотелось бы руководству страны. Хотя сомнительно, что россияне с большей охотой, чем до сих пор, пойдут воевать за "новые земли" только потому, что Кремль признает их частью РФ.   

Крах иллюзий о дипломатическом решении  

Наконец, есть и еще одна причина спешки - юбилей президента РФ Владимира Путина, которому 7 октября исполнится 70 лет. С самого начала вторжения многие обозреватели предполагали, что Путин хочет получить особый "подарок" к круглой дате - уничтожение Украины. И хотя ему это не удалось и не удастся, аннексия хотя бы части украинских земель может восприниматься как реализация этого безумного замысла.           

Ни Украина, ни Запад не признают итоги псевдореферендумов и последующую аннексию. Киев не раз говорил, что проведение "референдумов" будет означать конец переговоров о дипломатическом решении военного конфликта. Так и будет. Это крах иллюзий о том, что дипломатия может что-то изменить. Мы походим к красной черте.

У западных политиков больше не будет морального права призывать Киев к мирным переговорам с Москвой, а у правительства в Киеве появится еще один аргумент требовать от Запада поставок современных тяжелых вооружений и введения новых санкций. Хотя нужно признать, что их арсенал почти исчерпан.

Россия будет громче угрожать ядерным оружием

Стоит ли теперь ожидать эскалации на фронте? Да, хотя у обеих сторон нет сил для решающего прорыва. Главный вопрос, который теперь задают себе многие, - пойдет ли Россия после аннексии на применение ядерного оружия против Украины? Ведь в российской военной доктрине написано, что это возможно в случае угрозы существованию государства. Исключать этого нельзя, но риски такого шага для Москвы слишком большие - в том числе из-за близости собственных границ.

В том, что Россия будет еще более открыто угрожать именно этим, можно не сомневаться. Если же РФ применит ядерное оружие против Киева, это не поможет ей выиграть войну, а лишь ускорит крах нынешней кремлевской власти.       

Автор: Роман Гочаренко, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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