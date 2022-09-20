Оккупационные власти Херсонской области готовят "референдум"

Глава оккупационной администрации захваченной ВС РФ Херсонской области Владимир Сальдо обратился к жителям этого украинского региона и заявил о решении провести референдум о его присоединении к РФ. Во вторник, 20 сентября, он заявил, что решение принято после обращений общественных организаций и жителей, и пообещал обратиться к президенту РФ с просьбой как можно скорее утвердить результаты референдума. "Уверен, эта процедура не займет много времени", - цитирует его слова РИА "Новости".

Ранее в тот же день с инициативой о немедленном проведении референдума выступил "Общественный совет" оккупированной Херсонской области, указавший на необходимость восстановить "историческую справедливость", обезопасить регион и открыть новые возможности.

В тот же день общественное движение "Мы вместе с Россией" в захваченной Россией Запорожской области обратилось к главе оккупационной администрации Евгению Балицкому с просьбой провести аналогичный референдум и в этом регионе.

В "ЛНР" и "ДНР" накануне призвали немедленно провести референдумы

Накануне "Общественная палата" самопровозглашенной "Луганской народной республики" обратилась к "главе" региона Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о присоединении к России. Спустя пару часов с аналогичным обращением к "главе" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денису Пушилину выступила и "Общественная палата" "ДНР". "Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации", - говорится в документе. После этого "главы" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обсудили обращения, Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия "для выработки шагов по началу подготовки к референдуму".

Референдум о вхождении "ЛНР" в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом заявил "первый заместитель главы народного совета" самопровозглашенной "республики" Дмитрий Хорошилов.

Данные заявления прокомментировали в офисе президента Украины. Фиктивные "референдумы" на оккупированных территориях Украины ничего не изменят с точки зрения международного права, заявил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. "Русские пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. Есть для них плохие новости. Существует глобальный консенсус и международное право. Однозначно: Донецк, Луганск, Крым - это Украина. Любые попытки перекрасить флаги - фикция, это ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", - подчеркнул Подоляк в Twitter.

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