Сербия допускает национализацию "дочки" "Газпром нефти"

Власти Сербии могут выкупить у российской "Газпром нефти" контрольный пакет акций "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в свете опасений новых санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сербский президент Александар Вучич рассказал в интервью газете Financial Times, опубликованном в воскресенье, 6 ноября. "Если бы в отношении принадлежащих России предприятий были введены новые санкции, это стало бы для нас огромной проблемой", - объяснил Вучич. "Нам все равно придется действовать … мы должны обеспечить достаточное количество нефти и газа для нашего народа", добавил глава сербского государства.

Приобретение контрольного пакета акций у российской компании рассматривают, в частности, сербское правительство, а также венгерская нефтегазовая компания MOL, заявили изданию трое собеседников, знакомых с ситуацией. По словам Александра Вучича, Белград готовит ряд других проектов по диверсификации источников энергии, включая более тесное сотрудничество с Венгрией, чтобы уменьшить зависимость Сербии от России.

Из-за войны России против Украины страны Евросоюза ввели уже восемь пакетов санкций в отношении РФ. В частности, в ЕС договорились с декабря запретить импорт российской нефти, перевозимой в морских танкерах, а с февраля 2023 года - импорт российских нефтепродуктов. Кроме того, в восьмой пакет санкций включили пункт о потолке цен на экспортируемую российскую нефть.

Смотрите также: