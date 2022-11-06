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Нефтеперерабатывающий завод NIS в Сербии (фото из архива)Фото: AP
Экономика и бизнесСербия

Сербия допускает национализацию "дочки" "Газпром нефти"

Павел Мыльников
10 мин. назад

Власти Сербии могут выкупить у российской "Газпром нефти" контрольный пакет акций сербской NIS в свете опасений новых санкций ЕС в отношении РФ, заявил президент Александар Вучич Financial Times.

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Власти Сербии могут выкупить у российской "Газпром нефти" контрольный пакет акций "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в свете опасений новых санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сербский президент Александар Вучич рассказал в интервью газете Financial Times, опубликованном в воскресенье, 6 ноября. "Если бы в отношении принадлежащих России предприятий были введены новые санкции, это стало бы для нас огромной проблемой", - объяснил Вучич. "Нам все равно придется действовать … мы должны обеспечить достаточное количество нефти и газа для нашего народа", добавил глава сербского государства.

Приобретение контрольного пакета акций у российской компании рассматривают, в частности, сербское правительство, а также венгерская нефтегазовая компания MOL, заявили изданию трое собеседников, знакомых с ситуацией. По словам Александра Вучича, Белград готовит ряд других проектов по диверсификации источников энергии, включая более тесное сотрудничество с Венгрией, чтобы уменьшить зависимость Сербии от России.

Из-за войны России против Украины страны Евросоюза ввели уже восемь пакетов санкций в отношении РФ. В частности, в ЕС договорились с декабря запретить импорт российской нефти, перевозимой в морских танкерах, а с февраля 2023 года - импорт российских нефтепродуктов. Кроме того, в восьмой пакет санкций включили пункт о потолке цен на экспортируемую российскую нефть.

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