Рамзан Кадыров в поисках влияния на Балканах

Недавний визит советника Рамзана Кадырова Турко Даудова в Белград вновь привлек внимание к попыткам главы Чечни усилить свои позиции в Балканском регионе. Частично интегрированные в ЕС Балканы с их значительными общинами, исповедующими ислам, часто воспринимаются как удобный плацдарм для распространения влияния. И посланцы Кадырова приезжают сюда не первый год с подарками и щедрыми финансовыми обещаниями.

О закрытой встрече Даудова с президентом Сербии Александаром Вучичем общественность, скорее всего, не узнала бы, если бы сам Даудов не разместил в своем аккаунте в Instagram фотографию , на которой сербский лидер предстал в подаренной бурке и с папахой в руках. Как написал Даудов, он провел рабочую встречу по поручению Кадырова "в это непростое время, когда Россия встала на защиту духовных, традиционных и семейных ценностей, показав Западу неприятие навязываемой им чуждой идеологии".

Косовский фактор

Эксперты в Белграде, опрошенные DW, затруднились объяснить необходимость контактов Вучича с Даудовым, полагая, что речь идет скорее о пропаганде и личном пиаре. По их словам, Сербия и Чечня не имеют существенных экономических и политических связей, а для обсуждения серьезных или деликатных вопросов президент Вучич обычно приглашает российского посла, или из Москвы может прилететь кто-то из высокопоставленных представителей.

Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Klimentyev

Не ясно, связан ли визит Даудова с обострившимся в последние месяцы кризисом вокруг Косово, власти которого в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. В этом контексте интересно, что Вучич заявлял в августе, что Сербия располагает информацией о том, что в Косово побывала группа чеченцев и черкесов из числа противников режима Кадырова. Их задачей якобы было наблюдение за ситуацией на населенном сербами севере Косово и вербовка потенциальных солдат для боевых действий в Украине.

Глава кабинета президента Косово Блерим Вела отверг это утверждение: "Ни один албанец из Косово не присоединился к войне в Украине. Ни чеченцы, ни черкесы не планировали убийства косовских сербов. Эта дезинформация служит российскому нарративу".

Споры о школе хафизов

Заметным событием на сербско-чеченском направлении стал разве что январский визит спортивной делегации Сербии в Чечню. Тогда было объявлено о намерении развивать сотрудничество в сфере бокса, а Рамзан Кадыров позвонил по этому случаю Александару Вучичу и поблагодарил его за проведенные в прошлом году в Сербии мероприятия в память о его отце, первом президенте Чечни.

Ахмат Кадыров (фото из архива) Фото: picture-alliance/AP Photo/D. Bondareff

Как утверждал Кадыров, мусульмане Сербии попросили его о строительстве школы хафизов (чтецов Корана наизусть) в городе Нови-Пазар, который считается одним из главных духовных мусульманских центров на Балканах. Сообщалось, что школа и улица, на которой она будет располагаться, получат имя Кадырова-старшего. Впрочем, в Исламском сообществе Сербии утверждали, что инициатива строительства школы исходила не от них, а от делегации Европейского мусульманского форума, малоизвестной организации, созданной несколько лет назад.

Представители форума прошлым летом объехали Балканы почти полностью, раздавая щедрые финансовые обещания. Они побывали в Греции, Румынии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Албании, Косово, Северной Македонии и Хорватии. Среди собеседников было немало известных в регионе политиков-мусульман. Итоги встреч были связаны исключительно с увековечением имен двух чеченских лидеров - Ахмата и Рамзана Кадыровых.

Война в Украине меняет планы Кадырова

Кадыров в свое время создал пул лояльных ему балканских журналистов , но продвигать позитивный образ на фоне его радикальных заявлений и международных санкций, похоже, становится все труднее. В Боснии и Герцеговине, где мусульмане составляют половину населения, почти все проекты во славу Кадыровых после начала войны в Украине оказались свернуты. Гости из Европейского мусульманского форума пообещали в прошлом году отремонтировать одну из улиц в городке Завидовичи за 500 тысяч евро и сразу презентовали табличку с именем Кадырова-старшего. Там же, но уже в честь Рамзана Кадырова, предлагалось построить мост на деньги из Чечни.

Рамзан Кадыров (на фото третий справа) с чеченскими силовиками после вторжения РФ в Украину Фото: Yelena Afonina/TASS/picture alliance/dpa

Глава местной администрации Хашим Муянович даже пригласил Кадырова-младшего в гости, назвав его "нашим президентом". Но недавно Муянович сообщил, что форум не уложился в согласованный срок финансирования проекта стоимостью почти 1 млн евро. А подписанный в прошлом году протокол он назвал недействительным. "По-человечески и морально я поддерживаю украинский народ, поэтому сотрудничества больше нет", - уточнил сказал Муянович.

Год назад сообщалось и о планах сделать три боснийских города - Сараево, Завидовичи и Горажде - побратимами Грозного, Шали и Гудермеса. Однако, судя по официальным заявлениям, никаких действий по этому поводу больше не предпринимается. Из-за вовлеченности чеченских силовиков в войну в Украине в Рамзане Кадырове, судя по всему, разочаровался и бывший верховный муфтий Боснии Мустафа Церич, который в прошлом октябре был на его инаугурации и хвалил за достижения.

Инструмент политики Кремля?

Некоторые эксперты полагают, что задействование возможностей президента Чечни является неотъемлемой частью кремлевской пропаганды, а его цель - усиление влияния России. Впрочем, на Балканах Кадырова, кажется, сейчас не сильно ждут. Как пояснил в беседе с DW боснийский историк Хусния Камберович, у чеченского лидера нет существенного влияния на мусульман в регионе, а его контакты здесь малоэффективны, тот же Мустафа Церич уже является маргинальной фигурой.

"Кадырову тут не на что рассчитывать ни в политическом, ни в религиозном смысле. Если Москва действительно планирует через чеченского лидера заручиться поддержкой мусульман, то это неверная ставка. На симпатии к России может повлиять лишь изменение курса Кремля в регионе", - полагает Камберович.

Российскую политику на Балканах наблюдатели часто называют просербской, и она у многих ассоциируется с пренебрежением интересами мусульманских общин. Так, Москва в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции с осуждением геноцида мусульман в боснийской Сребренице в 1995 году.

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