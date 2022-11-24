В Совбезе ООН осудили ракетные удары РФ по Украине

В Совбезе ООН резко осудили российскую атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. "Позорная эскалация", "террор на фоне поражений" - так западные страны охарактеризовали ракетные удары РФ.

Россия должна немедленно прекратить обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Украины, заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в среду, 23 ноября, заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, как и атаки на военные объекты, если это может причинить ущерб гражданскому населению... ООН решительно осуждает эти нападения и требует, чтобы Россия немедленно прекратила подобные действия. За любые нарушения законов должна быть ответственность", - предупредила Дикарло.

Российские ракетные удары вновь вызывают опасения, что нынешняя зима станет катастрофической для миллионов украинцев, которым грозят несколько месяцев "в условиях холодной погоды без отопления, электричества, воды и других основных коммунальных услуг", подчеркнула она.

США осудили "позорную эскалацию" в войне

Целенаправленные ракетные удары, наносимые по объектам критической инфраструктуры Украины, - это "позорная эскалация в жестокой и неоправданной войне", развязанной Россией против соседнего государства, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд.

По ее словам, президент России Владимир Путин "пытается превратить зимние холода в оружие", чтобы причинить украинскому народу еще больше страданий. Томас Гринфилд назвала такую стратегию бесчеловечной, подчеркнув, что Россия прибегла к ней после целой серии поражений на поле боя. Постпред США призвала ООН решительно и безоговорочно осудить действия Москвы.

Франция: Россия сеет террор на фоне своих военных поражений

Массированные ракетные обстрелы Украины - это террор на фоне неспособности российской армии добиться успехов на поле боя, считает и постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Цель России очевидна - сеять террор на фоне своих военных поражений. Продолжение таких ударов недопустимо", - подчеркнул де Ривьер, заверив, что Франция продолжит поддерживать Украину.

Россия обвинила Запад в "бездумной накачке Украины вооружениями"

Между тем постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что ракеты, попавшие в жилые дома в Киеве и Вышгороде 23 ноября, - это "американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву". По версии Небензи, Украина якобы размещает свои средства противовоздушной обороны в жилых районах и "в итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась". Одновременно представитель Москвы обвинил страны Запада в "бездумной накачке Украины вооружениями".

Зеленский: Мир не должен быть заложником одного международного террориста

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на экстренном заседании Совбеза ООН по видеосвязи. Он призвал мировое сообщество осудить энергетический террор и "дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН".

Кроме того, Зеленский призвал поставить Киеву новейшие системы ПВО и ПРО, а также лишить РФ права голоса в международных организациях. "Государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях, касающихся его агрессии, его террора. Это тупик, когда тот, кто развязал войну и несет ответственность за террор, блокирует любую попытку Совбеза ООН выполнить свой мандат", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, "нужно вывести мир из этого тупика. Это абсолютно возможно. Мир не должен быть заложником одного международного террориста".

Позже Зеленский добавил в своем Telegram-канале, что "одно кресло в Совбезе ООН все еще оккупировано". "Что-то оттуда пытались сказать. Уверен, российскую ложь уже никто в мире не хочет слышать. Реально это место пустое", - написал он.

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