273-й день войны: Украина без света после обстрела РФ

На 273-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Украина подверглась массированному российскому обстрелу

Украина подверглась очередному масштабному российскому ракетному обстрелу. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, по территории страны были выпущены 67 ракет.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ходе российского обстрела 23 ноября была сбита 51 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и 5 ударных дронов-камикадзе. Целью обстрелов вновь стали объекты критической инфраструктуры. Российские военные "пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. По данным полиции, по всей стране погибли шесть человек, еще 36 пострадали. В Киевской области ракеты также попали в жилые дома, сообщил глава региональной администрации Алексей Кулеба.

Без света осталось подавляющее большинство жителей Украины

В результате сегодняшних обстрелов без света осталась большая часть Украины. Обесточены все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций, поражены объекты электропередачи, а также осталось без электричества подавляющее большинство потребителей по всей стране, заявило министерство энергетики.

"Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на тепло- и водоснабжение. Энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - завили в ведомстве. Полностью без электроснабжения остались три региона: Киевская, Одесская и Черниговская области. По всей стране возникли сбои в работе интернета. Киев остался без воды, сообщил мэр города Виталий Кличко.

К вечеру водо- и энергоснабжение в Львовской и Одесской областях было восстановлено практически полностью, сообщили в Офисе президента.

Без электроэнергии остались также Кишинев и ряд других населенных пунктов Молдовы, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. Президент республики Майя Санду заявила, что "Россия оставила Молдову в темноте".

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил постпреду страны в ООН запросить проведение экстренного заседания Совбеза по поводу сегодняшнего массированного обстрела Украины. "Убийство мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры - это теракты. Украина продолжает требовать от международного сообщества решительного ответа на эти преступления", - написал Зеленский.

Заседание было назначено на полночь по московскому времени, сообщают российские агентства со ссылкой на постпредство РФ.

Европарламент объявил РФ государством-спонсором терроризма

Парламент Европейского Союза принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии против Украины. Поддержали резолюцию 494 депутата, 58 проголосовали против, 44 воздержались.

Объявив Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом, подчеркивается на сайте Европарламента.

"Преднамеренные атаки и зверства, совершенные Российской Федерацией в отношении гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к террористическим актам против населения Украины и представляют собой военные преступления", - сказано в резолюции Европарламента.

При ночном обстреле больницы в Запорожье погиб новорожденный

Ночью в городе Вольнянск в Запорожской области российские войска, по информации местных властей, обстреляли родильное отделение больницы. По данным Госслужбы Украины по ЧС, во время обстрела в отделении находились женщина и новорожденный. Ребенок погиб. "Горе переполняет наши сердца - убит только что появившийся на свет младенец", - написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух.

"Преступления России не укладываются в уме. Ночью обстреляли роддом в Запорожье. Погиб мальчик, которому было всего два дня… Невыразимая боль. Никогда не забудем и не простим. Мои искренние соболезнования близким малыша. Быстрейшего выздоровления пострадавшим. Наши сердца вместе с вами", - написала жена президента Украины Елена Зеленская.

Россия и Украине обменялись пленными

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 36 на 36, рассказал руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак. Об обмене сообщили также в Минобороны России. "Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных", - написал Ермак. Среди возвращенных в Украину - бойцы с "Азовстали", защищавшие Мариуполь, и нацгвардейцы, взятые в плен на ЗАЭС в первые дни вторжения, добавил он. "Всего удалось вернуть 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У возвращенного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога", - уточнил Ермак.

СБУ сообщила о результатах обыска в Киево-Печерской лавре

В ходе обысков в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области обнаружена пророссийская литература, крупные суммы наличности в гривнах, долларах США и российских рублях, а также "сомнительные граждане России", сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"Во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов", - заявила спецслужба.

Новая военная помощь Украине от США

США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму в 400 млн долларов, сообщил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет входят оружие, боеприпасы и средства ПВО с армейских складов, уточнил он. США передадут Украине, в том числе дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем, 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS и 200 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов.

Общая военная помощь США Украине за время президенства Байдена таким образом достигла примерно 19,7 млрд долларов, говорится в заявлении Блинкена. "Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла продолжать защищать себя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, когда придет время", - подчеркнул госсекретарь.

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