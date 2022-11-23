ВСУ призвали белорусов не позволять втягивать "себя в войну"

На 274-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 24 ноября (время московское).

Генштаб ВСУ призвал белорусов не позволять втягивать "себя в войну еще больше"

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Генштаб ВС Украины (ВСУ) призвал граждан Беларуси не позволять втягивать "себя в войну еще больше". "Руководству РФ плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы. Террор, запугивание, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью - любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной, кровью и ненавистью разделить наши народы", - заявили в Генштабе. "Но нужна ли российская захватническая война самой Беларуси? Ответ очевиден - не нужна!" - подчеркнули далее в заявлении.

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Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала", - сказала Захарова. Комментарий французской стороны пока не поступил.

Евросоюз готовит девятый пакет санкций в отношении России

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ЕС активно продвигает девятый пакет санкций в отношении России в ответ на войну Москвы в Украине. Об этом заявила председатель ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время визита в Финляндию.

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Украинские войска отразили наступление россиян в районах восьми населенных пунктов, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опросное и Яковлевка Донецкой области, говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба в Facebook .

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Преднамеренное сокрытие целей войны на фоне неудач российской армии и растущих жертв усиливают недовольство среди критически важных для Кремля электоральных групп, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) . По мнению экспертов, российский президент не отказался от главной цели - контроля над Украиной, но завуалировал эту цель, чтобы ввести в заблуждение Запад и принудить к мирным переговорам Киев. Путин последовательно продвигает свое убеждение в том, что "Украина - нацистское государство", и его необходимо "денацифицировать". Однако "затуманивание целей войны и попытки риторического балансирования становятся все более резкими, потенциально подпитывая недовольство в критически важных избирательных округах", считают в ISW.

В США опасаются использования Россией химического оружия

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В Вашингтоне всерьез воспринимают возможность применения Россией химического оружия в войне против Украины. Об этом со ссылкой на нескольких представителей Белого дома сообщило издание Politico . В администрации Байдена считают, что Путин скорее может обратиться к химическому оружию, чем к ядерному, поэтому США обсуждают с союзниками необходимость подготовки к такому сценарию. В публикации подчеркивается, что у Пентагона нет данных о непосредственной подготовке химических атак российскими войсками.

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Утром 24 ноября в Киеве на трамвайные маршруты выйдут автобусы. Об этом сообщается в Telergam-канале государственной администрации Киева. Причины отмены трамвайного движения не указываются.

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В Киеве развертывают первые 500 так называемых "Пунктов несокрушимости", предназначенных для защиты гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций, в частности длительного отключения электроэнергии. Власти обещают, что на всех таких объектах будут "базовые услуги": электричество, тепло, питьевая вода, мобильная связь, интернет, первая медицинская помощь, комнаты матери и ребенка. Киевская городская военная администрация планирует, что один "Пункт несокрушимости" сможет одновременно принять от 40 до 500 человек без ограничения времени пребывания.

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Украина ожидает, что США вслед за Европейским парламентом признают Россию государством - спонсором терроризма. Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что статус спонсора терроризма повлечет за собой правовые последствия. "Государство, которое носит такой статус, считается нерукопожатным во всем мире, и любой, кто работает с ним, будет подвергаться жесточайшим санкциям мирового сообщества", - пояснил Стефанчук.

Нацполиция Украины запускает чат-бот для сбора данных о коллаборантах

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Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины запускает чат-бот "для получения информации о предателях и коллаборантах", в частности из числа бывших правоохранителей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Национальной полиции. Там же подчеркивается, что информаторам гарантирована анонимность. По сведениям агентства "Укринформ", с начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины разоблачила более 700 коллаборантов.

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Ракеты, попавшие в жилые дома в Киеве и Вышгороде 23 ноября, это "американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву", утверждает постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. На экстренном заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что Украина якобы размещает свои средства противовоздушной обороны в жилых районах и "в итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась". Одновременно представитель Москвы обвинил страны Запада в "бездумной накачке Украины вооружениями".

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Россия должна немедленно прекратить обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины, заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. "Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, как и атаки на военные объекты, от которых можно ожидать нанесения ущерба гражданскому населению... ООН решительно осуждает эти нападения и требует, чтобы Россия немедленно прекратила эти действия. За любые нарушения законов должна быть ответственность", - предупредила Дикарло. Она подчеркнула, что недавние российские ракетные удары вновь вызывают опасения, что нынешняя зима станет катастрофической для миллионов украинцев, которым грозят несколько месяцев "в условиях холодной погоды без отопления, электричества, воды и других основных коммунальных услуг".

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Целенаправленные ракетные удары, наносимые по объектам критической инфраструктуры Украины, являются "позорной эскалацией в жестокой и неоправданной войне", развязанной Россией против соседнего государства. Об этом заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд. Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин "пытается превратить зимние холода в оружие", чтобы причинить украинскому народу большие страдания. Томас Гринфилд назвала такую стратегию бесчеловечной, подчеркнув, что Россия прибегла к ней после целой серии поражений на поле боя. Постпред США призвала ООН решительно и безоговорочно осудить действия Москвы.

Китай призвал Россию и Украину к мирным переговорам

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Китай призвал Россию и Украину как можно скорее начать мирные переговоры, чтобы "не допустить эскалации" войны и предотвратить ядерный кризис. "Диалог и переговоры – это единственный путь для продвижения вперед. Стороны должны начать прямое взаимодействие, вернуться к дипломатическим переговорам как можно скорее", - заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. "Мы еще раз призываем стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию, а также чтобы не допустить выхода этой конфронтации из-под контроля", - подчеркнул китайский дипломат.

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В Киевской области к электроснабжению подключены уже 20 процентов потребителей, в Одесской области полностью восстановлена подача воды и тепла, в Черкасской области работает вся критическая инфраструктура, тогда как в Киеве обстановка остается очень сложной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. В украинской столице "работы будут продолжаться всю ночь. Ожидаем результат уже завтра, на первую половину дня. Так же во всех других городах и общинах, которые пострадали или остались без энергии", подчеркнул он. По словам Зеленского, когда вечером он получал отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, отметку "вся область без электричества" имели 11 областей, но уже к началу ночи к электроснабжению подключаются новые и новые районы. Энергетики, коммунальщики, госслужба по чрезвычайным ситуациям будут работать круглосуточно, пообещал украинский президент.

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Владимир Зеленский призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора, чтобы "дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН". Кроме того, президент Украины, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном в связи с российскими атаками на критическую инфраструктуру его страны, попросил мировое сообщество поставить Киеву новейшие системы ПВО и ПРО, а также лишить Россию как "государство-террориста" права голоса в международных организациях. Он раскритиковал призывы к мирным переговорам с Москвой. "В ответ на нашу формулу мира Россия предлагает формулу террора", - подчеркнул Зеленский, добавив, что РФ сеет лишь "террор, дестабилизацию и дезинформацию".

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Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман (Anna Lührmann), находящаяся сейчас с визитом в Киеве, обвинила РФ в "государственном терроризме".

"Произошедшее сегодня шокирует", - сказала она в интервью Deutsche Welle, комментируя российские ракетные удары по Украине. По словам Люрман, она посетила место падения одной из ракет - "обычный промышленный склад". "В результате этого российского государственного терроризма погибли трое ни в чем не повинных людей", - добавила госминистр.

"Совершенно очевидно, что Путин делает все, чтобы зимой Украина погрузилась в холод и тьму", - продолжил Люрман. По ее словам, ФРГ передаст Украине генераторы, которые прибудут в страну в ближайшие дни.

Польша попросила Германию передать Украине ЗРК Patriot

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, обещанные его стране. "После очередных российских ракетных обстрелов я обратился к Германии, чтобы предложенные Польше батареи Patriot перебросили в Украину и разместили на западной границе. Это позволит Украине избежать дальнейших жертв и отключений электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в микроблоге Twitter.

Хроника событий 23 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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