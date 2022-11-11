МВД признало нацистским лозунг "Жыве Беларусь!": что не так?

Белорусское МВД внесло широко распространеный в стране лозунг "Жыве Беларусь!" в список нацистской символики и атрибутики. По версии ведомства, сам слоган и традиционный ответ на него "Жыве!", если они сопровождаются поднятой рукой с распрямленной ладонью, - это коллаборационистское приветствие и символ 13-го белорусского полицейского батальона при СД и 30-й пехотной дивизии "Ваффен-СС" в годы Второй мировой войны.

Между тем для многих поколений белорусов слова "Жыве Беларусь!" - символ любви к родине. Считается, что впервые это выражение использовал в своем стихотворении поэт Янка Купала в 1905-1907 годах. "Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!", - написал он. Уже после объявления Белорусской народной республики в 1918 году лозунг стал политическим, под ним Беларусь встретила независимость и в 1991-м.

С этими словами белорусы выходили на протесты все годы правления Александра Лукашенко, а нынешние оппозиционные политики очень часто заканчивают свои выступления слоганом "Жыве Беларусь!". Даже в официальном гимне, принятом уже при Лукашенко, несколько раз повторяется "Вечна жыві і квітней, Беларусь!". Значение лозунга для DW объяснили историк Александр Фридман и политолог Валерий Корбалевич.

Историк Александр Фридман: Это сведение политических счетов

"Лозунг важен тем, что он тесно связан с историей белорусского национального движения, - указывает историк Александр Фридман. - До первой мировой войны и в 20-е годы 20 века в этом лозунге фактически была отражена белорусская национальная идея". При этом он добавляет, что нельзя замалчивать тот факт, что лозунг использовался теми, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с нацистами: "Да, это правда, лозунг использовался в пропаганде, использовался целым рядом организаций, которые тесно сотрудничали с нацистами. Это касается не только лозунга, но и бело-красно-белого флага".

Александр Фридман Фото: Privat

Фридман отмечает, что коллаборационистами были белорусские националисты, которые связывали с нацистской оккупацией свои надежды на создание независимого государства или автономной белорусской власти. "Этот этап в белорусской истории действительно был, просто нынешние белорусские власти пытаются свести всю историю "Жыве Беларусь!" и историю бело-красно-белого флага к тому нацистскому периоду. А пытаются они это сделать по одной простой причине: лозунг и символика используются противниками режима Лукашенко. Это сведение сегодняшних политических счетов с помощью псевдоисторических аргументов", - считает историк.

Тем временем в Беларуси выросло целое поколение людей, для которых "Жыве Беларусь!" не ассоциируется с нацизмом, наоборот, этим лозунгом они выражают любовь к родине. Как им теперь относиться к этим словам? "Человеку нужно понять, что история - очень сложная и противоречивая вещь. В Беларуси очень любят делать историю черно-белой, но в жизни все обстоит гораздо сложнее, - подчеркивает Александр Фридман. - Нельзя сводить все к нацистской эпохе. Если мы все будем мерять такими критериями, то нам придется очень многое ставить под вопрос".

Фридман напоминает, что сегодняшний российский флаг, его цвета использовались армией Власова, которая воевала на стороне немцев: "Является ли это поводом отказаться от российского флага? Можно поставить и актуальный вопрос: преступления, которые совершаются в Украине сегодня, совершаются под российским флагом. Это значит, что российский флаг должен исчезнуть? У каждой символики, у каждого лозунга есть своя история - позитивная и негативная". Историк напоминает что, "Жыве Беларусь!" - это также лозунг, под которым Беларусь стала независимым государством в 1991 году и под которым в 2020 году люди выходили на мирные демократические протесты и боролись за свободу и за свои права.

Политолог Валерий Карбалевич: Это станет основанием для репрессий

"В белорусской общественной жизни этот лозунг связан с попыткой формирования белорусской идентичности на несоветских основаниях", - объясняет политолог Валерий Корбалевич. При этом он добавляет, что аналог "Жыве Беларусь!" использовали и в советское время - "Да здравствует Советская Беларусь!". "Да здравствует" - это перевод на русский "жыве". И в партизанских листовках и газетах использовали "Жыве Беларусь!". И "Народная газета" (официальный орган парламента РБ. - Ред.) до самого последнего времени тоже использовала этот слоган в качестве эпиграфа", - уточняет политолог.

Валерий Карбалевич Фото: privat

По его мнению, сейчас белорусские власти пытаются демонизировать данное выражение: "Это идет в русле общей политики, когда людей сажают за носки или шарфик "неправильной" расцветки. Доходит до смешного, если человек говорит: "Загiнь Беларусь (пусть погибнет Беларусь)" - то это хорошо? А "жыве" - это плохо?". Политолог объясняет, что для белорусских властей лозунг стал "вражеским", потому что его использовали их политические оппоненты. А для многих людей в 2020 году выражение стало по-настоящему народным, потому что сложилось антилукашенковское большинство.

"И когда люди вышли на улицы, им нужна была определенная символика, лозунги, чтобы узнавать своих. А поскольку других не было, то именно "Жыве Беларусь!" и бело-красно-белая символика стали символами протеста. Теперь понятно, что против этих символов власти ведут ожесточенную борьбу", - констатирует Карбалевич. При этом ему неизвестны прецеденты, когда бы "Жыве Беларусь!" в наши дни кто-либо произносил, подняв вверх правую руку.

"Но и до этого решения МВД людей арестовывали за эти слова. Даже в судебных протоколах пишут: "за выкрикивание антигосударственных лозунгов "Жыве Беларусь". Я думаю, что милиция не будет заморачиваться тем, что этот лозунг провозглашают без поднятия руки. Его использование станет основанием для репрессий", - резюмировал политолог.

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