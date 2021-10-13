 Закон ″О геноциде белорусского народа″: когда трагедию превращают в аморальную политику | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.12.2021

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Беларусь

Закон "О геноциде белорусского народа": когда трагедию превращают в аморальную политику

В специальной колонке для DW историк Александр Фридман рассуждает о противоречиях закона, принятого парламентом Беларуси.

Церемония памяти жертв трагедии в Хатыни, 21 марта 2021 года

Церемония памяти жертв трагедии в Хатыни, 21 марта 2021 года

В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" историк Александр Фридман обратился к закону "О геноциде белорусского народа". Парламент страны принял документ в декабре 2021 года. Обсудить точку зрения Александра Фридмана и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

"Неприемлемое высказывание"

3 июля 2021 года Александр Лукашенко выступил на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском и заявил о "белорусском холокосте" или "холокосте белорусского народа" в годы нацистской оккупации Беларуси. Не обошел Лукашенко своим вниманием и евреев, которые, по его словам, смогли доказать "свой" Холокост и "весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать…" И в Израиле, и в западных еврейских изданиях это скандальное высказывание вызвало бурю негодования, а самого Лукашенко уже не в первый раз обвинили в антисемитизме. МИД Израиля, который обычно публично не критикует официальный Минск, в этот раз не стал сдерживаться и назвал высказывание Лукашенко "неприемлемым".

Для исследователей антисемитизма и культуры памяти о Второй мировой войне в Беларуси тирада Лукашенко, однако, сенсацией не стала. Она отражает распространенные в высших эшелонах белорусской власти и в белорусской государственной пропаганде представления и конспирологические теории. В этот раз Лукашенко по сути повторил популярный антисемитский миф о евреях, которые навязывают всему миру свою волю и при этом используют Холокост в своих целях. Примечательно, что именно "еврейским примером", по мнению Лукашенко, и следует воспользоваться белорусам, дабы донести свою трагедию в период войны до мирового сообщества.

Парламент Беларуси не заставил себя долго ждать: 14 декабря 2021 года Палата представителей Национального собрания приняла закон "О геноциде белорусского народа". Он уже вызвал острую дискуссию, будет иметь серьезные внутри- и внешнеполитические последствиям, а поэтому заслуживает особого внимания.

Кого считать "белорусским народом"?

Под "геноцидом белорусского народа" в законе подразумеваются преступления, которые нацисты и их пособники, а также антисоветские "националистические формирования" совершили в период с 22 июня 1941-го по 31 декабря 1951-го годов на территории Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР). Понятие "белорусский народ" трактуется при этом максимально широко: это фактически все граждане СССР, находившиеся в период войны, во второй половине 1940-х и в начале 1950-х годов на территории БССР. За отрицание факта "геноцида белорусского народа" предусмотрено суровое наказание: до пяти лет лишения свободы, а повторно - даже до десяти лет лишения свободы.

От Генеральной прокуратуры Беларуси ожидаются "дополнительные меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа, установлению лиц, причастных к его совершению, и их уголовному преследованию". Правительству же предписано не только увековечивать память жертв, но и добиваться "признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне".

Историк Александр Фридман

Историк Александр Фридман

Последнее, к слову, - прямой отсыл к кампании за международное признание геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны, продолжающейся с переменным успехом уже несколько десятилетий. При этом Беларусь, которая теперь будет добиваться признания "геноцида белорусского народа" и, скорее всего, потребует компенсации у Германии, геноцид армян не признала и признавать не планирует, дабы не навредить тесным отношениям с Турцией и Азербайджаном.  

Что же не так с новым белорусским законом? Серьезные вопросы вызывают временные рамки "геноцида", определение "белорусского народа", последствия закона для исторической науки и намеренная политизация истории войны.

Временные рамки

Вторая мировая война началась для Беларуси не 22 июня 1941 года, а еще в сентябре 1939 года: после заключения пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года Германия 1 сентября вторглась в Польшу, а Красная Армия вступила 17 сентября в восточные районы этой страны (сейчас это территории Беларуси и Украины - Ред.). В 2021 году белорусские власти объявили 17 сентября "Днем народного единства", а о преступлениях сталинского режима (расстрелах польских офицеров, депортациях и т.д.) в сегодняшней Беларуси предпочитают не говорить или даже оправдывают их. Эта тенденция наглядно прослеживается и в законе "О геноциде белорусского народа", в котором речь идет исключительно о преступлениях нацистов и их пособников, а также антисоветских "националистических формирований". А преступления сталинизма просто вынесены за скобки.

Холокост и новый закон

В упомянутой выше речи 3 июля Александр Лукашенко фактически продемонстрировал, что не считает погибших в Беларуси евреев (местных и уж тем более депортированных из Германии, Австрии и Чехии) "своими" жертвами. Эту точку зрения он развил 19 ноября 2021 года в интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу: "Евреи только могут сравниться с тем, как пострадали мы и они в той войне".

Характерное для официальной белорусской культуры памяти о войне разделение на "мы" (белорусы) и "они" (евреи) не мешает, однако, официальному Минску, когда речь заходит о цифрах, причислять жертв Холокоста (на территории страны погибло по разным оценкам от 600 тысяч до 800 тысяч евреев) к белорусским человеческим потерям от войны, целенаправленно замалчивая при этом еврейское происхождение погибших. Так, в законе "О геноциде белорусского народа" "евреи" и "Холокост" не упоминаются, а еврейских жертв, которые себя белорусами, как правило, не считали и уничтожены были именно в силу своего "еврейства", просто "растворяют" в абстрактном "белорусском народе".

В это же понятие авторы закона включили и цыган, о трагедии которых в Беларуси и вовсе предпочитают не вспоминать, и даже советских военнопленных - выходцев из разных частей СССР, которые никакого отношения к Беларуси не имели и лишь волею судьбы оказались в июне 1941 года на территории этой советской республики в составе частей Красной Армии.

Еще до принятия закона в белорусской государственной пропаганде использовались два термина: "геноцид белорусского народа" и "геноцид народов Беларуси". Вторая формулировка - хотя и спорная, но все-таки нейтральная - была, однако, отвергнута, а выбор был сделан в пользу "геноцида белорусского народа": для пропагандистских нужд властям Беларуси нужен именно "геноцид белорусского народа", в котором не выпячиваются "чужаки" вроде евреев и цыган.

Удар по исторической науке

Период правления Александр Лукашенко - черный период для белорусской исторической науки. Все это время она находилась в жестких идеологических тисках. Теперь же на непредвзятом и всестороннем изучении военной эпохи и послевоенного периода в широком контексте можно окончательно ставить крест.

Рубрика Беларусь. Перспективы дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Вместо того, чтобы по примеру Украины и стран Восточной Европы полностью открыть архивы и обеспечить историкам свободный доступ к источникам (в частности к материалам советской госбезопасности), режим Лукашенко навязывает ученым свою пропагандистскую концепцию, в которой все нацистские злодеяния на оккупированных территориях сводятся к "геноциду белорусского народа" и которая фактически ставит знак равенства между преступлениями нацистов и послевоенным насилием против гражданского населения Беларуси. Историкам, которые решаться критиковать концепцию или вовсе отвергнут ее, по закону грозит уголовное преследование.

"Геноцид белорусского народа"

После появление проекта закона и его принятия Палатой представителей развернулась дискуссия (особенно за пределами Беларуси) о том, можно ли считать преступления против "белорусского народа" (а речь идет об этнических белорусах) "геноцидом". В Израиле дело и вовсе дошло до скандала: защищая закон "О геноциде белорусского народа", посол Беларуси в этой стране Евгений Воробьев позволил себе сравнить критика закона, израильского историка Холокоста Леонида Смиловицкого с нацистскими пропагандистами.

Научная дискуссия на тему "геноцида белорусского народа" безусловно имела бы пользу для изучения преступлений нацистов на оккупированной территории Беларуси, но белорусские власти в такой дискуссии совершено не заинтересованы. Откровенно антисемитский выпад Воробьева лишний раз подтверждает, что репрессивный закон для белорусских властей имеет не историческое, а исключительно пропагандистско-политическое значение и направлен не в последнюю очередь на создание образа врага в лице стран Балтии, Польши и "коллективного Запада".

Этого не скрывают и апологеты закона, для которых аморальное жонглирование термином "геноцид" стало обыденной практикой. В качестве примера можно привести депутата Палаты представителей Лилию Ананич. Именно она 9 декабря и внесла на обсуждение проект закона "О геноциде белорусского народа".

В тот же день Ананич и генеральный прокурор Андрей Швед поучаствовали в "памятном мероприятии" в мемориальном комплексе "Тростенец", где, как отметила в официальном сообщении генеральная прокуратура, почтили память жертв "геноцида белорусского народа". О том факте, что жертвами Тростенца являются прежде всего евреи (в том числе из Германии, Австрии и Чехии), и прокуратура, и канал "Беларусь 1" умолчали.

Зато Ананич воспользовалась удобной возможностью, чтобы напомнить публике о "геноциде", существующем лишь в воспаленном воображении пышущих ненавистью к "коллективному Западу" белорусских чиновников - о "геноциде" мигрантов из Ирака, Сирии и других стран, который якобы осуществляют Польша, Литва и Латвия. Уже само подобное сравнение, да еще и на территории бывшего нацистского лагеря смерти, является кощунственным глумлением над памятью жертв Холокоста.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Тимаров


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Рубрика DW "Беларусь. Перспективы"  

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