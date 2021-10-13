Закон "О геноциде белорусского народа": когда трагедию превращают в аморальную политику

В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" историк Александр Фридман обратился к закону "О геноциде белорусского народа". Парламент страны принял документ в декабре 2021 года. Обсудить точку зрения Александра Фридмана и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

"Неприемлемое высказывание"

3 июля 2021 года Александр Лукашенко выступил на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском и заявил о "белорусском холокосте" или "холокосте белорусского народа" в годы нацистской оккупации Беларуси. Не обошел Лукашенко своим вниманием и евреев, которые, по его словам, смогли доказать "свой" Холокост и "весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать…" И в Израиле, и в западных еврейских изданиях это скандальное высказывание вызвало бурю негодования, а самого Лукашенко уже не в первый раз обвинили в антисемитизме. МИД Израиля, который обычно публично не критикует официальный Минск, в этот раз не стал сдерживаться и назвал высказывание Лукашенко "неприемлемым".

Для исследователей антисемитизма и культуры памяти о Второй мировой войне в Беларуси тирада Лукашенко, однако, сенсацией не стала. Она отражает распространенные в высших эшелонах белорусской власти и в белорусской государственной пропаганде представления и конспирологические теории. В этот раз Лукашенко по сути повторил популярный антисемитский миф о евреях, которые навязывают всему миру свою волю и при этом используют Холокост в своих целях. Примечательно, что именно "еврейским примером", по мнению Лукашенко, и следует воспользоваться белорусам, дабы донести свою трагедию в период войны до мирового сообщества.

Парламент Беларуси не заставил себя долго ждать: 14 декабря 2021 года Палата представителей Национального собрания приняла закон "О геноциде белорусского народа". Он уже вызвал острую дискуссию, будет иметь серьезные внутри- и внешнеполитические последствиям, а поэтому заслуживает особого внимания.

Кого считать "белорусским народом"?

Под "геноцидом белорусского народа" в законе подразумеваются преступления, которые нацисты и их пособники, а также антисоветские "националистические формирования" совершили в период с 22 июня 1941-го по 31 декабря 1951-го годов на территории Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР). Понятие "белорусский народ" трактуется при этом максимально широко: это фактически все граждане СССР, находившиеся в период войны, во второй половине 1940-х и в начале 1950-х годов на территории БССР. За отрицание факта "геноцида белорусского народа" предусмотрено суровое наказание: до пяти лет лишения свободы, а повторно - даже до десяти лет лишения свободы.

От Генеральной прокуратуры Беларуси ожидаются "дополнительные меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа, установлению лиц, причастных к его совершению, и их уголовному преследованию". Правительству же предписано не только увековечивать память жертв, но и добиваться "признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне".

Историк Александр Фридман

Последнее, к слову, - прямой отсыл к кампании за международное признание геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны, продолжающейся с переменным успехом уже несколько десятилетий. При этом Беларусь, которая теперь будет добиваться признания "геноцида белорусского народа" и, скорее всего, потребует компенсации у Германии, геноцид армян не признала и признавать не планирует, дабы не навредить тесным отношениям с Турцией и Азербайджаном.

Что же не так с новым белорусским законом? Серьезные вопросы вызывают временные рамки "геноцида", определение "белорусского народа", последствия закона для исторической науки и намеренная политизация истории войны.

Временные рамки

Вторая мировая война началась для Беларуси не 22 июня 1941 года, а еще в сентябре 1939 года: после заключения пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года Германия 1 сентября вторглась в Польшу, а Красная Армия вступила 17 сентября в восточные районы этой страны (сейчас это территории Беларуси и Украины - Ред.). В 2021 году белорусские власти объявили 17 сентября "Днем народного единства", а о преступлениях сталинского режима (расстрелах польских офицеров, депортациях и т.д.) в сегодняшней Беларуси предпочитают не говорить или даже оправдывают их. Эта тенденция наглядно прослеживается и в законе "О геноциде белорусского народа", в котором речь идет исключительно о преступлениях нацистов и их пособников, а также антисоветских "националистических формирований". А преступления сталинизма просто вынесены за скобки.

Холокост и новый закон

В упомянутой выше речи 3 июля Александр Лукашенко фактически продемонстрировал, что не считает погибших в Беларуси евреев (местных и уж тем более депортированных из Германии, Австрии и Чехии) "своими" жертвами. Эту точку зрения он развил 19 ноября 2021 года в интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу: "Евреи только могут сравниться с тем, как пострадали мы и они в той войне".

Характерное для официальной белорусской культуры памяти о войне разделение на "мы" (белорусы) и "они" (евреи) не мешает, однако, официальному Минску, когда речь заходит о цифрах, причислять жертв Холокоста (на территории страны погибло по разным оценкам от 600 тысяч до 800 тысяч евреев) к белорусским человеческим потерям от войны, целенаправленно замалчивая при этом еврейское происхождение погибших. Так, в законе "О геноциде белорусского народа" "евреи" и "Холокост" не упоминаются, а еврейских жертв, которые себя белорусами, как правило, не считали и уничтожены были именно в силу своего "еврейства", просто "растворяют" в абстрактном "белорусском народе".

В это же понятие авторы закона включили и цыган, о трагедии которых в Беларуси и вовсе предпочитают не вспоминать, и даже советских военнопленных - выходцев из разных частей СССР, которые никакого отношения к Беларуси не имели и лишь волею судьбы оказались в июне 1941 года на территории этой советской республики в составе частей Красной Армии.

Еще до принятия закона в белорусской государственной пропаганде использовались два термина: "геноцид белорусского народа" и "геноцид народов Беларуси". Вторая формулировка - хотя и спорная, но все-таки нейтральная - была, однако, отвергнута, а выбор был сделан в пользу "геноцида белорусского народа": для пропагандистских нужд властям Беларуси нужен именно "геноцид белорусского народа", в котором не выпячиваются "чужаки" вроде евреев и цыган.

Удар по исторической науке

Период правления Александр Лукашенко - черный период для белорусской исторической науки. Все это время она находилась в жестких идеологических тисках. Теперь же на непредвзятом и всестороннем изучении военной эпохи и послевоенного периода в широком контексте можно окончательно ставить крест.

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Вместо того, чтобы по примеру Украины и стран Восточной Европы полностью открыть архивы и обеспечить историкам свободный доступ к источникам (в частности к материалам советской госбезопасности), режим Лукашенко навязывает ученым свою пропагандистскую концепцию, в которой все нацистские злодеяния на оккупированных территориях сводятся к "геноциду белорусского народа" и которая фактически ставит знак равенства между преступлениями нацистов и послевоенным насилием против гражданского населения Беларуси. Историкам, которые решаться критиковать концепцию или вовсе отвергнут ее, по закону грозит уголовное преследование.

"Геноцид белорусского народа"

После появление проекта закона и его принятия Палатой представителей развернулась дискуссия (особенно за пределами Беларуси) о том, можно ли считать преступления против "белорусского народа" (а речь идет об этнических белорусах) "геноцидом". В Израиле дело и вовсе дошло до скандала: защищая закон "О геноциде белорусского народа", посол Беларуси в этой стране Евгений Воробьев позволил себе сравнить критика закона, израильского историка Холокоста Леонида Смиловицкого с нацистскими пропагандистами.

Научная дискуссия на тему "геноцида белорусского народа" безусловно имела бы пользу для изучения преступлений нацистов на оккупированной территории Беларуси, но белорусские власти в такой дискуссии совершено не заинтересованы. Откровенно антисемитский выпад Воробьева лишний раз подтверждает, что репрессивный закон для белорусских властей имеет не историческое, а исключительно пропагандистско-политическое значение и направлен не в последнюю очередь на создание образа врага в лице стран Балтии, Польши и "коллективного Запада".

Этого не скрывают и апологеты закона, для которых аморальное жонглирование термином "геноцид" стало обыденной практикой. В качестве примера можно привести депутата Палаты представителей Лилию Ананич. Именно она 9 декабря и внесла на обсуждение проект закона "О геноциде белорусского народа".

В тот же день Ананич и генеральный прокурор Андрей Швед поучаствовали в "памятном мероприятии" в мемориальном комплексе "Тростенец", где, как отметила в официальном сообщении генеральная прокуратура, почтили память жертв "геноцида белорусского народа". О том факте, что жертвами Тростенца являются прежде всего евреи (в том числе из Германии, Австрии и Чехии), и прокуратура, и канал "Беларусь 1" умолчали.

Зато Ананич воспользовалась удобной возможностью, чтобы напомнить публике о "геноциде", существующем лишь в воспаленном воображении пышущих ненавистью к "коллективному Западу" белорусских чиновников - о "геноциде" мигрантов из Ирака, Сирии и других стран, который якобы осуществляют Польша, Литва и Латвия. Уже само подобное сравнение, да еще и на территории бывшего нацистского лагеря смерти, является кощунственным глумлением над памятью жертв Холокоста.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта

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