 Объединит ли белорусов День народного единства, и что с ним не так?  | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 16.06.2021

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Беларусь

Объединит ли белорусов День народного единства, и что с ним не так? 

Александр Лукашенко объявил 17 сентября Днем народного единства в Беларуси. Опрошенные DW эксперты уверены, выбор даты неслучаен, Минск в очередной раз решил досадить западным соседям.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

В Беларуси появился новый государственный праздник. По указу Александра Лукашенко в стране 17 сентября теперь будут праздновать День народного единства. В этот день в 1939 году Красная армия вступила в Польшу, в результате чего к БССР была присоединена Западная Беларусь. "Выбор даты подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности", - так это решение прокомментировал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого". 

В Варшаве выбор Минском даты для Дня народного единства прогнозируемо вызвал возмущение. "Невозможно понять использование (в качестве праздничной даты - Ред.) последствий пакта Сталина и Гитлера (более известен как пакт Молотова-Риббентропа. - Ред.) как основу исторической политики Беларуси", - заявили в польском МИД. Что о дате 17 сентября думают историки и сами белорусы, и способна ли она объединить общество после массовых протестов, выясняла DW.

"Режим Лукашенко пускает корни в сталинское время"

"Продвижение Красной армии на Восток по результатам пакта Молотова-Риббентропа было противоречивым событием для населения Беларуси. С одной стороны, оно символизировало начало величайшей трагедии и колоссальных потерь", - считает историк, научный сотрудник Института исторических исследований Центральной и Восточной Европы имени Гердера Татьяна Островская.

Александр Фридман

Александр Фридман

С другой, продолжает она, подписанный 18 сентября 1921 года Рижский мирный договор, после которого белорусское население оказалось разделенным, "действительно не учитывал его интересов, объединение было желаемым для многих", По словам Островской, это уникальный, но вместе с тем трагический и травматичный исторический опыт, таким он и должен сохраняться в исторической памяти.

По мнению историка, ассоциированного сотрудника Берлинского университета имени Гумбольдта Александра Фридмана, выбор в качестве госпраздника даты, связанной с событиями сталинских времен, в 2021 году вызывает много вопросов: "Когда мы берем дату сталинской эпохи и решение, которое принимал Сталин, мы тем самым возвеличиваем тирана. Но с политической точки зрения это все абсолютно понятно - режим Лукашенко пускает корни в сталинское время".

Сталин и глава МИД Германии фон Риббентроп в Москве после подписания договора о ненападении

Сталин и глава МИД Германии фон Риббентроп в Москве после подписания договора о ненападении

Историк Игорь Мельников, в свою очередь, отмечает, что относиться к событиям 17 сентября 1939 года следует именно как к военной операции, а не так восторженно, как это подавалось в советской историографии: "17 сентября Красная армия перешла довоенную советско-польскую границу и в течение месяца присоединила Западную Беларусь к БССР. Фактически 17 сентября Советский Союз вступил во Вторую мировую войну. Это была, однозначно, военная операция".

Власти выбрали дату 17 сентября в силу политической конъюнктуры 

Собеседники DW едины в том, что белорусские власти выбрали дату для нового государственного праздника в силу политической конъюнктуры. "Если брать внешнеполитический контекст, то это бьет по белорусско-польским отношениям. В Польше - это день национальной трагедии. Поскольку сегодня речь идет о конфронтации с Западом, антипольская риторика будет только усиливаться", - прогнозирует Мельников. 

Татьяна Островская

Татьяна Островская

Татьяна Островская полагает, что перед нами своеобразная попытка официального Минска досадить Западу, но особенно соседним с Беларусью Польше и странам Балтии: "Как известно, по результатам Пакта Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года и дополнительного секретного протокола к нему они потеряли свою независимость и понесли огромные жертвы. Следует помнить, однако, что обсуждение по поводу этой даты, ее легитимация в государственной прессе происходит уже некоторое время, по крайней мере с весны 2019 года. Примечательно, что роли Советской России и Советского Союза и в разделе, и в объединении территорий, на которых проживало этническое белорусское население, при этом не уделяется особое внимание".

Островская также указывает, что при обсуждении значения этой даты в госСМИ, например, в газете Администрации президента "СБ. Беларусь сегодня", намеренно смещаются акценты: речь идет о национальном и социальном притеснении этнического беларуского населения в межвоенной Польше, но замалчивается террор и насилие со стороны советских властей в отношении тех же самых, а также и других этнических и социальных групп.

Дату 17 сентября знают только 18% горожан Беларуси

Александр Фридман добавляет, что интерес госпропаганды к дате 17 сентября спровоцировали события, которые произошли в Беларуси после президентских выборов и которые власти пытаются объяснить вмешательством извне. В тоже время, у самих белорусов, по словам Фридмана, особого интереса к историческим темам сейчас нет - их гораздо больше волнует настоящее. Более того, многие даже не знают этой даты.

Последнее подтверждают данные социологов. На днях центр Chatham House представил результаты исследования общественного мнения белорусов по самым разным вопросам. В том числе, респондентов спрашивали и о Дне народного единства. Выяснилось, что о дате 17 сентября знают только 18% городских жителей РБ (среди них проводился опрос. - Ред.). На западе страны этот показатель выше - около трети опрошенных, а в Гомельской и Могилевской областях о ней не знает почти никто.

Способен ли День народного единства объединить общество? 

Игорь Мельников признает, что о событиях 17 сентября 1939 года белорусы знают мало, но, по его мнению, то, что власти объявили этот день госпраздником, привлечет внимание общества: "Конечно, рассматривать эти события с советской точки зрения нецелесообразно, но тот, кто захочет, сопоставит советскую и польскую точку зрения, воспоминания жителей Западной Беларуси в межвоенный период. Я как историк считаю, что без событий 17 сентября сегодня бы не было Беларуси".

Игорь Мельников

Игорь Мельников

"Термин объединение подразумевает взаимное движение навстречу и отсутствие принуждения, что в данном случае, конечно, очень спорно. Игнорируется трагедия тысяч польских граждан (в том числе и этнических белорусов), которые стали непосредственными жертвами этого присоединения, не замечается трагедия белорусского крестьянства и интеллигенции, - продолжает Татьяна Островская. - Насколько я могу оценить, попытка объявления 17 сентября Днем народного единства является также напоминанием о внешней угрозе - акцент делается на разделе, который представляется результатом произвола внешних сил".

"Наверное, если политическая ситуация в Беларуси не изменится, в этом году День народного единства помпезно отпразднуют, но после ухода Лукашенко он станет обычным днем. С таким праздником выстраивание нормальных отношений с соседями невозможно", - подвел итог Александр Фридман.

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Светлана Тихановская в программе DW "В самую точку"

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