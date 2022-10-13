Украина выявила 186 российских военных преступников

Украинские следственные органы установили личности 186 россиян, которых подозревают в совершении военных преступлений, заявил украинский генпрокурор Костин. 45 дел переданы в суды, 10 человекам уже вынесены приговоры.

Украина выявила уже 186 предполагаемых российских военных преступников, заявил генеральный прокурор Андрей Костин в четверг, 13 октября, в Гааге. Однако лишь небольшая часть из них находится под стражей, отметил он. По словам Костина, за время российской агрессии против Украины совершены такие военные преступления, как пытки, убийства, изнасилования, изгнание людей с постоянных мест жительства,- размах этих преступлений огромен. Генпрокурор сообщил, что в 45 случаях расследование завершено и материалы переданы в суд, 10 человекам вынесены приговоры.

Кроме того, согласно данным европейского агентства Eurojust, в нескольких странах Европы начато 20 расследований о военных преступлениях в ходе войны в Украине. В проведении их сотрудничают семь стран Евросоюза и Международный уголовный суд в Гааге. В четверг к этой группе присоединилась Румыния.

По словам Костина, украинские следователи собирают информацию после российских масштабных ракетных ударов по украинским городам. Он назвал их "террористическими атаками" и пообещал, что ответственные за них будут уголовно преследоваться. "Каждое попадание ракеты в гражданскую цель, каждый взрыв - все документируется", - заявил генпрокурор Украины.

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