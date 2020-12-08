Эскалация войны в Украине: ракетные удары не утихают

УкраинаЭскалация войны в Украине: ракетные удары не утихаютTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoУкраина12 мин. назад12 мин. назадРоссия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Воздущная тревога объявлялось во вторник, 11 октября, по всей стране. Военные эксперты ракетные удары называют новой эскалацией войны в Украине.https://www.dw.com/ru/eskalacia-vojny-v-ukraine-raketnye-udary-ne-utihaut-putin-prodolzaet-mstit-za-krymskij-most-dw-novosti-11102022/video-63408657Реклама