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Эскалация войны в Украине: ракетные удары не утихают

12 мин. назад

Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Воздущная тревога объявлялось во вторник, 11 октября, по всей стране. Военные эксперты ракетные удары называют новой эскалацией войны в Украине.

https://www.dw.com/ru/eskalacia-vojny-v-ukraine-raketnye-udary-ne-utihaut-putin-prodolzaet-mstit-za-krymskij-most-dw-novosti-11102022/video-63408657
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