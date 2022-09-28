  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Российский танк на улицах Гостомеля во время оккупации поселка в начале боевых действий
Российский танк на улицах Гостомеля во время оккупации поселкаФото: Alexandr Suschevsky
КонфликтыРоссия

Киев обвинил росгвардейцев в расстреле мирных жителей

Анатолий Арни
2 ч. назад

Правоохранительные органы Украины обвинили сотрудников Росгвардии в расстреле машин мирных жителей после неудачного наступления на Киев.

https://www.dw.com/ru/ukraina-obvinila-sotrudnikov-rosgvardii-v-rasstrele-masin-s-mirnymi-zitelami-v-gostomele/a-63273377

Сотрудники Росгвардии из Кемеровской области и Красноярского края 25 февраля более шести часов обстреливали машины мирных жителей под Гостомелем после неудачной попытки прорваться в Киев - такое заявление с приложенной видеозаписью произошедшего в среду, 28 сентября, опубликовали СБУ, прокуратура Киева и Национальная полиция Украины.

Согласно версии ведомств, сотрудники подразделений Росгвардии из Кемерово и Новокузнецка, а также ОМОНа по Красноярскому краю, "не выполнив боевое задание по захвату Киева, отступили и заняли позиции в поселке Гостомель", в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской. После этого сотрудники российских ведомств "более шести часов обстреливали гражданские автомобили с мирными жителями, которые пытались покинуть зону боевых действий". Ведомства указывают разное количество погибших и пострадавших в результате продолжительных обстрелов - от 5 до 11 убитых и от 6 до 15 раненых. По данным ведомств, среди погибших был один гражданин РФ, живший в Гостомеле, а среди пострадавших - гражданин Германии.

До 128 пулевых отверстий в одной машине

В опубликованном ведомствами видеоролике с места происшествия запечатлены люди в военной форме и армейский транспорт - в том числе БТР, помеченный литерой V, припаркованный в лесном массиве неподалеку от проезжей части. В некоторых случаях обстрел гражданских машин велся именно с бронетранспортера, как минимум один такой - обстрел ВАЗ 2106 - показан на видео. Полиция указывает, что минимальное число пулевых отверстий в обстрелянных машинах - 38, а самое большое - 128.

Прокуратура указывает, что к 28 сентября идентифицированы как минимум пятеро сотрудников российских ведомств, участвовавших в обстреле - командир ОМОН по Красноярскому краю Сергей Казеичев, его заместитель Сергей Вейкколлайнен, замначальника управления Росгвардии по Красноярскому краю Олег Потопальский и сотрудники ОМОНа Алексей Малахаев и Никита Гадалов.

Всем им заочно предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Росгвардия скрывала данные о своих операциях в Украине

Сотрудники Росгвардии участвовали в военном вторжении России в Украину с самого начала боевых действий - они были переброшены к границам страны в начале февраля. Однако информацию о том, какие конкретно задачи выполняли росгвардейцы в Украине, ведомство поначалу скрывало - так, суд в Краснодарском крае засекретил дело трех бывших росгвардейцев, уволенных из-за отказа воевать против Украины.

Российская армия оставила множество разрушений на "киевском направлении"

После отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей в апреле, на ранее оккупированных ими территориях нашли свидетельства большого количества совершенных военных преступлений. Одним из самых известных таких мест стал город Буча в Киевской области, на фотографиях из которого, сделанных сразу после отступления войск РФ, запечатлены тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявлял, что лишь в первые дни после возвращения города под контроль Украины на улицах Бучи было обнаружено как минимум 400 жертв, а убит был "каждый пятый житель города", оставшийся в нем после начала войны.

Смотрите также:

Чрезвычайная ситуация на границе России и Грузии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Купянск после оккупации: Россия обстреливает освобожденные города Харьковской области (26.09.2022)

Купянск после оккупации: Россия обстреливает освобожденные города Харьковской области (26.09.2022)

В результате контрнаступления ВСУ был освобожден Купянск в Харьковской области. Однако до мирной жизни здесь еще далеко.
Конфликты
26 сентября 2022 г.
02:49 мин.
external

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина" (25.09.2022)

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина" (25.09.2022)

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью DW, почему Западу, несмотря на обострение конфликта на фоне так называемых "референдумов" и мобилизации, не стоит бояться Путина и его угроз.
Политика
25 сентября 2022 г.
06:59 мин.
external

Дмитрий Гудков: "Путин на стороне партии войны, но при этом он трус" (21.09.2022)

Дмитрий Гудков: "Путин на стороне партии войны, но при этом он трус" (21.09.2022)

Путин - трус и поэтому не вводит массовую мобилизацию, сказал оппозиционный политик Дмитрий Гудков в интервью DW. Он считает, что своим высказыванием Алла Пугачева поставила точку в дискуссии о том, кто иноагент, а кто патриот, а тот факт, что петиция муниципальных депутатов об отставке Путина вызвала резонанс, говорит о том, что в обществе есть запрос на смену власти.
Политика
21 сентября 2022 г.
15:21 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

В ЕС готов 8-й пакет санкций: события 217-го дня войны

Конфликты
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Frankfurt an der Oder | Studentenwohnanlage

Как белорусу стать студентом в Германии

Как белорусу стать студентом в Германии

Общество
12 ч. назад
Российские военные направляются из Крыма в Херсонскую область, 24 февраля 2022 года

Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам

Алим Алиев: Россия массово раздает повестки крымским татарам

Политика
14 ч. назад
"Газовое пятно" на месте прорыва газопровода "Северный поток - 2" у побережья Дании, 27 сентября 2022 года

Авария на "Северных потоках": все указывает на саботаж

Авария на "Северных потоках": все указывает на саботаж

Конфликты
7 ч. назад
Два россиянина, которые доехали от Сочи до российско-грузинской границы за 60 часов. Сейчас они в Тбилиси

ГИБДД на границе РФ и Грузии "зарабатывает" на уклонистах

ГИБДД на границе РФ и Грузии "зарабатывает" на уклонистах

Общество
27 сентября 2022 г.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Гуманитарная катастрофа на границе с Грузией. DW Новости Шоу

Гуманитарная катастрофа на границе с Грузией. DW Новости Шоу

Политика
27 сентября 2022 г.
60:49 мин.
Мобилизация в Сибири

"Я не хочу убивать и умирать в Украине!" Как проходит мобилизация в РФ

"Я не хочу убивать и умирать в Украине!" Как проходит мобилизация в РФ

Конфликты
27 сентября 2022 г.
15 фото
На главную страницу