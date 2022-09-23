Комиссия ООН заявила о военных преступлениях РФ в Украине

Эксперты ООН выявили случаи сексуального и гендерного насилия, жертвами которых становились люди в возрасте от 4 до 82 лет. Окончательный отчет комиссии ожидается в марте 2023 года.

Комиссия ООН выявила различные военные преступления, совершаемые Россией в Украине. Среди прочего речь идет о сексуальном и гендерном насилии со стороны российских солдат. Возраст жертв этих преступлений варьировался от 4 до 82 лет. Об этом глава комиссии Эрик Мёсе заявил в пятницу, 23 сентября, в первом промежуточном отчете Совету по правам человека ООН в Женеве.

Как сообщает агентство dpa, расследование, проведенное экспертами по правам человека, было сосредоточено в первую очередь на начальной фазе российского вторжения в феврале-марте 2022 года, а также на Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Во время визитов в регионы, освобожденные от российской оккупации, эксперты выявили большое количество случаев расправ над мирными жителями. Жертв зачастую связывали перед убийством. У погибших были пулевые ранения в голову или им перерезали горло. В настоящее время расследования ведется еще в 16 местах, отмечается в докладе, в котором комиссия не указывает число жертв.

"Свидетели сообщают о постоянных пытках и жестоком обращении во время незаконных задержаний", - сообщил Мёсе. По словам пострадавших, некоторых вывезли в Россию и удерживали там несколько недель. Пытки включали избиения и удары электрическим током.

Комиссия также зафиксировала два случая, когда российские солдаты подвергались насилию со стороны украинских военных.

Окончательный отчет ожидается в марте 2023 года

"На основании собранных доказательств комиссия приходит к выводу, что во время войны в Украине были совершены военные преступления", - сказал Мёсе, бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде. Он и его команда планируют представить свой окончательный отчет в марте 2023 года.

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