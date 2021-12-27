 ′′Великая Отечественная′′ Лукашенко: как в Беларуси историю путают с политикой | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

''Великая Отечественная'' Лукашенко: как в Беларуси историю путают с политикой

В своей колонке для DW историк Александр Фридман рассуждает о том, как белорусские власти используют исторические события в своих интересах и могут ли они от этого выиграть.

В День независимости 3 июля в этом году парад в Минске заменят военно-тематическими площадками

В День независимости 3 июля в этом году парад в Минске заменят военно-тематическими площадками

В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" Александр Фридман объясняет, почему Лукашенко в 2022 году вновь понадобилась Великая Отечественная война. Обсудить его точку зрения и поделиться своим видением ситуации можно в Telegram-канале "DW Беларусь".

На встрече с Владимиром Путиным 25 июня 2022 года Александр Лукашенко в очередной раз сравнил актуальное положение на западных границах Беларуси с ситуацией накануне нападения нацистской Германии на СССР в июне 1941 года и обратился к руководству России за помощью c целью защиты "нашего отечества от Бреста до Владивостока": "Мы помним 1941-й, когда нас убаюкивали: "Все будет хорошо, все тихо, никто не нападет".

Фантазии о планах нападения со стороны "коллективного Запада" и пафосный образ Беларуси как форпоста Союзного государства или даже своеобразной Брестской крепости за последние годы стали как для самого Лукашенко, так и для белорусской государственной пропаганды привычной темой, а события Второй мировой войны используются для легитимации режима и в качестве его идеологической основы. Зачем Лукашенко в 2022 году вновь понадобилась Великая Отечественная война? Какие образы войны создали и создают белорусские власти? И какие шансы на успех у этого идеологического проекта диктатуры в контексте войны России против Украины?

Беларусь Лукашенко: советские нарративы вместо переосмысления военной эпохи

Использование истории войны в политических, идеологических, экономических и других целях имеет как в Советском Союзе, так и в постсоветских странах долгую традицию. Ярким примером в этой связи является именно Беларусь в эпоху Александра Лукашенко. Придя к власти в 1994 году, популист Лукашенко изначально сделал ставку на Великую Отечественную войну, справедливо полагая, что эта тема близка и понятна большинству населения Беларуси, особенно пострадавшей в период нацистской оккупации. Если в странах Балтии, Украине и даже частично России в начале 1990-х шел процесс переосмысления военной эпохи, то в Беларуси укоренились советские нарративы, а Лукашенко предложил белорусам черно-белую картину мира (сторонники президента - потомки борцов с фашизмом, а противники - последователи коллаборационистов) и весьма успешно использовал войну для идеологической консолидации белорусского общества.

Историк Александр Фридман

Историк Александр Фридман

Масштабная кампания по дискредитации герба "Пагоня" и национального бело-красно-белого, или бчб-флага (как "символов белорусского коллаборационизма" в  период немецкой оккупации) привели к принятию новой государственной символики в рамках референдума 14 мая 1995 года. В 1996 году День независимости Республики Беларусь был перенесен с 27 июля (с дня принятия декларации о государственном суверенитете БССР в 1990 году) на 3 июля - день освобождения Минска от нацистов в 1944 году. И именно освобождение Беларуси от нацистов Лукашенко объявил обретением подлинной "независимости" страны.

С середины 1990-х белорусские власти эксплуатируют тему войны, модифицируя время от времени официальные нарративы трагедии (потери Беларуси в войне) и героизма (победа над захватчиками) в соответствии с потребностями актуальной политической конъюнктуры. Хотя и сам Лукашенко, и люди из его окружения регулярно делали и делают громкие заявления о борьбе за сохранение "исторической правды" о войне, но в реальности диктаторский режим никогда не был заинтересован во всестороннем и открытом изучений событий того периода, отлично понимая, что оно может поставить под удар сформировавшиеся в советский период, наполненные мифами и искажениями образы войны.

Как протесты в Беларуси повлияли на идеологию

Протесты в Беларуси в 2020 году наглядно продемонстрировали противоречивость и провал исторической политики Лукашенко. С одной стороны, стало очевидно, что тема войны, которой режим все годы своего существования уделяет огромное внимание, продолжает присутствовать в сознании белорусов: и противники, и сторонники Лукашенко сравнивали происходящее с самой понятной и известной им исторической эпохой - эпохой войны. С другой стороны, официальные нарративы так и не стали своими для многих белорусов: 25 лет после референдума 1995 года на улицы Минска с бело-красно-белыми флагами вышли сотни тысяч людей, а сам бчб-флаг - для Лукашенко и его сторонников "фашистское знамя" - стал одним из ключевых символов демократического протестного движения.

Подавление протестов не привело к кардинальному переосмыслению и обновлению идеологического фундамента режима Лукашенко. Он не только не отказался от темы войны, но и, напротив, руководствуясь примером России, еще сильнее сконцентрировался на ней, желая - как и в середине 1990-х - представить оппозиционное движение "идеологическим наследником коллаборационистов" и одновременно усилить антизападные настроения в белорусском обществе. Результатом этой политики стали пропагандистская атака на национальную символику и разработка спорной концепции "геноцида белорусского народа", которая имеет не исторический, а политический и пропагандистский характер. В сегодняшней Беларуси именно она объявлена единственно правильным взглядом на события войны.

В погоне за максимально большим количеством жертв концепция объявляет "белорусским народом" всех граждан СССР, находившиеся на территории БССР во время и непосредственно после войны, а Холокост и другие злодеяния нацистов фактически "растворяет" в "геноциде белорусского народа". Цель авторов концепции - в создании образа белорусов как главной жертвы нацистов - жертвы, от имени которой сегодня действует режим Лукашенко, которую "коллективный Запад" якобы не замечал и не хочет замечать, а теперь еще и снова хочет завоевать. Война предстает, однако, не только как трагедия, но и как триумф советского народа, а себя власти Беларуси объявляют наследниками великой Победы советского народа над фашизмом.

Война в Украине и российские нарративы в Беларуси

Удастся ли Лукашенко навязать данную концепцию населению Беларуси? Хотя на ее продвижение и брошен весь пропагандистский аппарат диктатуры, успеха у этой затеи скорее всего не будет. Если во второй половине 1990-х годов белорусское общество находилось под сильным влиянием советского прошлого, а число людей, переживших войну, было еще довольно значительным, то сегодня ситуация выглядит иначе. Все более значительную роль в обществе играют люди, чья социализация прошла в независимой Беларуси. Многие из них критически воспринимают режим Лукашенко как архаичный, а события Второй мировой войны - как далекое прошлое. Новая попытка идеологической консолидации белорусского общества в начале второго десятилетия 21-го века на основе событий первой половины 20-го века выглядит таким образом весьма сомнительной затеей.

Рубрика Беларусь. Перспективы

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Осложняет ситуацию для Лукашенко и захватническая война России против Украины. Для обоснования своей "спецоперации" Кремль использует псевдоисторические аргументы, а сама захватническая война лицемерно представляется продолжением борьбы советского народа с нацизмом. В Беларуси официальная пропаганда взяла на вооружение российские нарративы, стремится вписать свою концепцию войны в новый исторический контекст и тем самым еще больше дискредитирует свой идеологический проект в эпоху, когда российская война против Украины рискует перерасти в Третью мировую войну с применением ядерного оружия и отодвигает Вторую мировую войну в сознании современников.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:00

Кто из Беларуси воюет на стороне Украины и почему? Европа в фокусе

  • Татуіроўка са слова Жыве

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    "Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!"

    "Жыве Беларусь!" - словы з верша Янкі Купалы зрабіліся ў Беларусі лозунгам пратэстаў супраць рэжыму Лукашэнкі. Летась Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі прапанавала прыраўняць іх да "нацысцкай" сімволікі – поруч з бел-чырвона-белым сцягам. Паводле звестак праўладнага Беларускага саюзу журналістаў, адпаведны праект з пералікам такіх сімвалаў трапіў на ўзгадненне ў камітэт дзяржбяспекі.

  • Татуіроўка 23.34 – гэта нумар артыкула Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях Беларусі, які датычыцца арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    Беларусь за кратамі

    Больш за тысячу чалавек прызнаныя ў Беларусі палітычнымі вязнямі. Толькі па адміністратыўных справах цягам 2020-2022 гадоў у Беларусі затрымалі дзясяткі тысяч чалавек. 23.34 (цяперашні 24.23) – нумар артыкула Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях Беларусі, які датычыцца арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў. Паводле 23.34 у Беларусі асудзілі тысячы чалавек.

  • Выява палітзняволенага Вітольда Ашурка, які памёр у калоніі.

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    Героі Беларусі

    У траўні 2021 года ў шклоўскай калоніі памёр палітзняволены Вітольд Ашурак, якога прысудзілі да пяці гадоў калоніі. Сваякам паведамілі, што прычына смерці – спыненне сэрца. Ягоная сяброўка Вольга Быкоўская зрабіла татуіроўку з выявай Вітольда: "Набіла, таму што майго сябра, Вітольда Ашурка забілі ў турме. [...] Гэта памяць пра Вітольда і адказнасць за тое, каб ягоная гісторыя не была забытая".

  • Дзявочая рука з надпісам Обійми

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    Антываенныя тату

    У лютым 2022 года, пасля пачатку вайны ва Украіне, беларусы пачалі рабіць антываенныя татуіроўкі. Шмат хто з беларускіх тату-майстроў прыбытак за такія татуіроўкі ахвяруе на патрэбы Украіны. "Обійми" – цытата з песні ўкраінскага гурта "Океан Ельзи" "Коли настане день, закінчиться війна". "Калі няма слоў, застаецца толькі "Обійми", - кажа аўтарка тату Валерыя.

  • Контуры Беларусі з сэрцам на месцы Гародні - татуіроўка на целе дзяўчыны

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    Эміграцыя і туга па Радзіме

    Пачынаючы з 2020 года дзясяткі тысяч беларусаў з’ехалі з радзімы. Грузія, Украіна, Літва, Польшча – у гэтыя краіны пераехала больш за ўсё беларусаў. Перш за ўсё праз рэпрэсіі і пераслед у Беларусі, шмат на каго з іх заведзеныя крымінальныя справы. Толькі ў Польшчу са жніўня 2020 года прыехала больш за 20 тысяч беларусаў.

  • Мужчынская і жаночая рукі з татуіроўкамі з выявамі буслоў і беларускага арнаменту

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    Разам і назаўжды

    Рэпрэсіі з боку беларускіх уладаў закранулі шмат якія беларускія сем’і. Нямала дзяцей вымушаныя цяпер жыць без аднаго або двух бацькоў. Тыя, хто разам прайшоў праз рэпрэсіі, нярэдка робяць парныя татуіроўкі. "Спадзяемся хутка наш народ стане такі ж вольны, як гэтыя буслы!", - кажуць Уладзіслаў і Алена, якія зрабілі татуіроўкі напярэдадні гадавіны вяселля.

  • Рука з татуіроўкамі з сімваламі пратэсту 2020 года - сэрца, кулак і віктары

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    Графічныя сімвалы апазіцыі

    Сэрца, кулак і "віктары" – сімвалы лідараў пратэсту 2020 года Святланы Ціханоўскай, Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкала. Марыя Калеснікава, кіраўніца выбарчага штабу Віктара Бабарыкі, якая шмат гадоў жыла ў Нямеччыне, парвала свой пашпарт на мяжы, каб яе не вывезлі з Беларусі. Яе прысудзілі да 11 гадоў калоніі.

  • Я Беларус і гэтым ганаруся - татуіроўка на назе хлопца

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    "Я - беларус, я ганаруся, што маю гэтае імя"

    Так пісаў у 20-м стагоддзі беларускі класік Ніл Гілевіч. Падзеі 2020 года ў вялікай ступені паўплывалі на самаідэнтыфікацыю беларусаў. Усё больш людзей пачалі карыстацца беларускай мова ў сваім жыцці, цікавіцца беларускай культурай і гісторыяй.

  • Татуіроўка ў выглядзе бусла з надпісам Жыве

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    Без узроставых абмежаванняў

    Татуіроўкі робяць людзі самых розных узростаў. Ірыне 62 гады, яна зрабіла тату з буслам на грудзях: "Мая душа, як і мільёны іншых, разарвала ланцуг абыякавасці, маўклівага падпарадкавання, страху, хлусні, безнадзейнасці і вырвалася на волю. Яе ўжо не вярнуць у вязніцу. Калі падступае адчай і стамляецца цярпенне, я дакранаюся да бусліка і ўспамінаю тыя пачуцці".

  • Instagram | Protest-Tattoos in Belarus

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    "Я гуляю"

    "Я гуляю", – так сказала 75-гадовая Ніна Багінская супрацоўнікам АМАПу, праходзячы праз іх ачапленне. Яна ўдзельнічае ў акцыях пратэсту ўжо больш за 30 гадоў, пра яе адважнасць пісалі шмат якія замежныя СМІ. Шмат для каго з беларусаў яна стала ўзорам, людзі па ўсёй краіне таксама штонядзелю выходзілі "гуляць" на акцыі пратэсту.

  • Беларускі арнамент на руцэ дзяўчыны

    "Беларусь на целе": як беларусы выражаюць свой пратэст праз тату

    Традыцыйныя сімвалы Беларусі

    Традыцыйны беларускі арнамент яшчэ да 2020 года быў папулярным матывам для татуіровак. Росквіт, краса, ураджай, агонь, душа, жыццё, зямля – кожны з сімвалаў увасабляе пэўную з’яву чалавечага жыцця. "Беларусь на целе" - праект журналісткі Яўгеніі Доўгай, якая ў інстаграме збірае пратэсныя тату беларусаў.

    Автор: Караліна Гілевіч


Аудио- и видеофайлы по теме

Забытый Тростенец: как студенты и историки из Беларуси, Германии и Австрии возвращают ему память  

Полк Калиновского: боец с позывным Психолог потерял ногу под Бучей, но воюет дальше  

Также по теме

6493006 21.03.2021 People attend a rally marking the 78th anniversary of the Khatyn massacre at the Khatyn memorial, Minsk region, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Закон "О геноциде белорусского народа": когда трагедию превращают в аморальную политику 27.12.2021

В специальной колонке для DW историк Александр Фридман рассуждает о противоречиях закона, принятого парламентом Беларуси.

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Тайра" о том, как была в плену: Мне сказали, что жить не буду  

Президент Узбекистана Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим ЧП  

Казахстан заявил о "новом этапе отношений" с США  