Как отреагируют белорусы, если символы протеста признают "нацистскими"?

МВД Беларуси предлагает приравнять бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь!", которые широко использовались во время акций протеста против результатов президентских выборов 2020 года, к "нацистской" символике. Об этом на прошлой неделе заявил провластный Белорусский союз журналистов. По сведениям организации, соответствующий проект со списком таких символов поступил на согласование в комитет госбезопасности страны.

Как сообщается, министерство внутренних дел РБ рассматривает лозунг как "боевой клич", использовавшийся рядом коллаборационистских организаций во время Второй мировой войны. При этом до декабря 2020 года лозунг "Жыве Беларусь!" был на первой полосе государственной "Народной газеты". Ранее МВД выступило с инициативой приравнять бело-красно-белый флаг к "нацистской" символике. Эксперты, с которыми поговорила DW считают, что это решение не будет способствовать консолидации белорусского общества.

Социолог: Бело-красно-белый флаг стал символом изменений

"Реально оценить, какой может быть реакция, довольно сложно, но ясно, что после событий 2020 года бело-красно-белый флаг стал не только историческим флагом, или флагом оппозиции, но и символом большой части общества, выступившей за изменения, за свободу, против насилия и несправедливости", - говорит методолог и социолог, эксперт Агентства гуманитарных технологий, координатор программ Летучего университета Татьяна Водолажская.

Татьяна Водолажская

По ее словам, если раньше такой запрет просто маргинализировал группу, которая и так считалась несколько маргинальной, то сейчас речь идет, как минимум, о половине общества. По мнению эксперта, это очень неуместный шаг, который может способствовать радикализации белорусов.

"Бело-красно-белый флаг дорог и важен даже не для сотен тысяч, а для миллионов белорусов. Об этом свидетельствуют недавние события: перезахоронение Калиновского и его соратников в Вильнюсе в 2019 году, события 2020 года в Беларуси", - подтверждает историк Александр Кравцевич. По его словам, запретить бело-красно-белый флаг, а также лозунг "Жыве Беларусь!", сегодня невозможно по нескольким причинам: "Это можно было бы попробовать сделать в ХХ веке в тоталитарном государстве. У государства была монополия на информацию, не было интернета, была единая система идеологии и пропаганды, бело-красно-белый флаг был неофициально запрещен в Советском Союзе".

Тогда информация об исторических символах попросту замалчивалась, отмечает Кравцевич, а в век интернета это не сработает. Также, по его словам, меры по запрету бело-красно-белого флага подпадают под закон, касающийся разжигания социальной и национальной вражды, принятый самой же нынешней властью. "Большая ошибка режима в том, что он выступает против флага, а не присваивает эти символы. Это политическая аксиома: если явление невозможно устранить, его нужно взять под контроль", - добавляет Александр Кравцевич.

Историк: Борьба с символами - проигрышный путь

По словам историка Алексея Шаланды, в данном случае вопрос заключается в природе самой власти: "Советское коммунистическое правительство в рамках своей репрессивной политики понимало, что борьба с символами - это проигрышный путь. Поэтому оно попыталось приспособить некоторые христианские символы к своим потребностям. Классический пример - Дед Мороз и елка. Белорусские власти более слабые, идеологически немотивированные, научно нигилистические, поэтому и такая истерическая реакция". Историк полагает, что запрет национальной символики свидетельствует о политическом, экономическом и идеологическом банкротстве властей.

Александр Кравцевич

"Власть борется с национальными символами белорусов, не понимая, что наложить на них узкий идеологический маркер невозможно по той простой причине, что они намного глубже, шире и старше того, что пытаются инкриминировать. Белорусская символика давно стала народной, общенациональной и останется таковой до возврата ей статуса государственной. Попытка запретить это на так называемом "законодательном" уровне свидетельствует о полном провале усилий пропагандистов, которые пытались очернить ее", - считает Алексей Шаланда.

Психолог: Попытка запрета флага и лозунга увеличит их ценность

"Сама формулировка "Жыве Беларусь!" - это про жизнь, запретить этот лозунг, по сути, запретить жить людям, Беларуси", - говорит психолог, доцент факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Татьяна Синица.

Татьяна Синица

По ее словам, запрет не вызовет желаемого эффекта, даже если люди перестанут произносить этот лозунг, потому что будут бояться штрафов или какого-то другого преследования со стороны властей, это не значит, что у них не будет нарастать внутреннее возмущение: "И как только появится возможность выкрикнуть: "Жыве Беларусь!", они сразу это сделают. В бело-красно-белом флаге можно искать какие-то нацистские корни, но просто посмотрите бессознательное народа, какие у нас узоры: красные на белом фоне. Глубина, которая лежит в бессознательном, в стремлении жить, как это можно запретить? Очень показательно, как ведут себя дети, можно прийти в любой детский сад и услышать, как они кричат: "Жыве Беларусь!". Татьяна Синица не исключает, что даже если кого-то порадует запрет бело-красно-белого флага, то запрет лозунга "Жыве Беларусь!" может объединить народ.

"И цвета, и белорусский язык приобрели дополнительное символическое значение. Думаю, запрет вызовет раздражение, напряженность в обществе. Такие шаги вряд ли будут способствовать стабилизации, если это цель государства - сделать что-то более стабильным, убрать то, что раздражает", - считает Татьяна Водолажская.

По словам Алексея Шаланды, запрет на белорусскую национальную символику в глазах белорусов будет лишь свидетельством того, что "власть не белорусская, а значит на нашей земле у нее нет будущего". "Попытка запрета увеличит ценность бело-красно-белого флага, потому что это будет флаг, который выстрадали. Сейчас миллионы людей прячут этот флаг, не выставляют его на показ, но от того, что они хранят его дома, даже в подполье, его ценность возрастает, это же касается и лозунга "Жыве Беларусь!", - говорит Александр Кравцевич.

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