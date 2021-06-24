 ″Говорить и кричать″: выставка ″Жыве Беларусь″ в Берлине | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.06.2021

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Беларусь

"Говорить и кричать": выставка "Жыве Беларусь" в Берлине

Железная тюремная клетка, БЧБ-флаги и рисунки из белорусских СИЗО - в двух шагах от Бранденбургских ворот. Тут же "Вольный хор" поет запрещенные в Беларуси песни.

Выставка Жыве Беларусь

Главные обитатели площади перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина - туристы, которые фотографируются на фоне символа немецкой столицы, и постояльцы лучшей гостиницы города Adlon, выходящие на вечерний променад. Впрочем, сейчас, не покидая этой идиллии, можно попасть в мятежный Минск: железная тюремная клетка, рисунки из белорусских СИЗО, БЧБ-флаги, транспаранты "Саша, уходи" и "Свобода лучше, чем секс". Это выставка "Жыве Беларусь" (Belarus lebt!) в здании польского Института Пилецкого в ста метрах от Бранденбургских ворот.

"Красивый символ из мирной жизни"

Один из кураторов выставки фотограф Андрей Ленкевич (с польской стороны выставку курирует Марта Шиманьска) на символический характер происходящего в центре Берлина внимания предпочитает не обращать.

"Когда в твоей картине мира есть человек, который пишет тебе из тюрьмы, то ощущение, что мы в центре Берлина, где проходила Берлинская стена, не работает. Это красивый символ из мирной жизни. А когда у тебя сотни знакомых арестованы, тысячи убежали, начинает работать другая система координат. Важно, что можно сделать и как можно помочь, а не то, что тут очень красиво в Берлине", - говорит он.

Сам Ленкевич до сих пор живет в Минске и скоро вернется домой. Свое путешествие в Берлин он описывает как вылазку в мир, "в котором люди ходят в рестораны и музеи, и у них нет второй мысли, что это за микроавтобус в твоем дворе".

Встреча в Берлине - столкновение двух реальностей.

За нашу и вашу свободу

Выставка представляет собой попытку разобраться в том, как искусство отреагировало на подъем национального самосознания и последовавшие в ответ жесткие репрессии. Это фотографии, рисунки, плакаты. Корреспонденту DW увиденное напомнило Киев начала весны 2014 года - тогда по всему центру города, буквально на каждом втором фонарном столбе, были расклеены стихи "поэтов из народа", участников Майдана, которые пытались выплеснуть свои чувства на бумагу. Есть и отличие: революция в Минске не победила - со всеми вытекающими последствиями. "Когда мы начали готовить выставку, из ее участников за рубежом жил один человек. Прошло семь месяцев - уехала половина", - говорит Ленкевич.

Тюремные рисунки Нади Саяпиной

Тюремные рисунки Нади Саяпиной

Эмигранты и жители Беларуси встречаются на нейтральной территории вроде Берлина. Эти встречи, как можно заметить на выставке, не веселы. Белорусов даже в масках (носить их в помещениях в Берлине по-прежнему необходимо) можно отличить от многочисленных представителей польской стороны - буквально по напряженной походке.

Впрочем, и поляки, судя по речам, вполне отдают себе отчет в серьезности ситуации. "Белорусы открывают и для нас демократические ценности, они борются за них уже целый год, несмотря на репрессии. Мы должны проявлять эмпатию и солидарность, ведь эти люди борются за свою и за нашу свободу", - говорит представитель Института Пилецкого Матеуш Фалковски. Выступили здесь и представители министерств культуры и иностранных дел Польши.

"Вольный хор"

За атмосферу на выставке отвечал белорусский "Вольный хор", созданный осенью 2020 года из профессиональных музыкантов, которые не могли остаться в стороне от происходящих в стране событий. Хор исполняет популярные белорусские песни, фактически - национальный фольклор, что тоже является рискованным занятием - некоторые из них сегодня в Минске запрещены, в хоре есть участники, которые уже отсидели за исполнение "не тех" песен. Не удивительно, что значительная часть хора уже в эмиграции. Даже в Берлине его участники предпочитают выступать и давать интервью в масках, не открывая настоящих имен.

Выставка Жыве Беларусь

На выставке "Жыве Беларусь" в Берлине

"Это уникальный опыт - когда люди отвечают на агрессию песней. Это единственное, чем мы можем сражаться, потому что оружия люди не возьмут в руки. Люди поют по подвалам, по гаражам, где только можно", - говорит попросившая не открывать имени и не показывать лица певица. По ее словам, в Беларуси сейчас наблюдается невиданный подъем народной песни.

Куратор выставки в Берлине Андрей Ленкевич

Куратор выставки в Берлине Андрей Ленкевич

Старые, давно знакомые песни звучат теперь по-новому и свежо, приобрели особое значение и особую окраску. Этот подъем передался и зрителям выставки - порой хор звучал как церковный.

"Все информационные события, которые происходят вокруг Беларуси, призваны лишь к одному: говорить и кричать о том, что есть люди в тюрьмах, они платят жизнью и здоровьем", - отвечает Андрей Ленкевич в ответ на просьбу в двух словах описать месседж выставки. Когда, где и при каких условиях встретятся ее белорусские участники в следующий раз, неизвестно сейчас никому.

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    Автор: Наталья Позднякова


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