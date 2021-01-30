МВД Беларуси хочет приравнять бело-красно-белый флаг к нацистской символике

Министерство внутренних дел Беларуси собирается приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг, ставший одним из символов протестов против режима Александра Лукашенко. "Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей", - заявил заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) МВД Михаил Бедункевич в пятницу, 21 мая. Ведомство выступит с соответствующей инициативой в ближайшее время, отметил он.

По словам замначальника ГУБОПиК, бчб-флаг использовался "всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации", а такая символика "не может быть разрешена". "В законе даны варианты использования в иных целях - театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст", - привело государственное информагентство БелТА слова Бедункевича.

Протесты в Беларуси

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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