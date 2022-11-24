Киев: Удары по энергосети - преступление против человечности

Президент Украины Зеленский призвал мировое сообщество дать решительный ответ на "террор и убийства" со стороны России. Он призвал Совбез ООН осудить все формы "энергетического терроризма".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские удары по украинским энергосетям преступлением против человечности. "Когда температура ниже ноля и миллионы людей лишены энергоснабжения, это очевидное преступление против человечности", - заявил он в ходе видеообращения к участникам внеочередного заседания Совета Безопасности ООН вечером в среду, 23 ноября.

Ранее Зеленский обвинил Москву в терроре и убийствах в связи с очередным массированным ракетным обстрелом со стороны Украины и поручил украинскому постпреду в ООН запросить внеочередное заседание Совбеза всемирной организации. "Убийство гражданских лиц, разрушение гражданской инфраструктуры - это теракты. Мировое сообщество должно дать на это решительный ответ", - подчеркнул он.

Россия как постоянный член Совбеза ООН обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию руководящего органа всемирной организации по войне с Украиной. Зеленский призвал Совет Безопасности не позволять "международному террористу (государству) брать себя в заложники".

Россия: Удары - ответ на "накачку Украины западным оружием"

Со своей стороны постпред России в ООН Василий Небензя назвал удары по инфраструктурным объектам в Украине ответом на "накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией". По словам Небензи, российские войска продолжат наносить удары, пока Киев не займет "реалистичную позицию" и не вернется за стол переговоров. При этом постпред не уточнил, как удары по гражданской инфраструктуре сказываются на боеспособности ВСУ.

Россия наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября. Последняя подобная атака произошла 23 ноября. По словам Зеленского, Россия выпустила 67 ракет, в результате чего обесточены Киевская, Одесская и Черниговская области. Все атомные электростанции и большинство ТЭЦ ГЭС временно отключены. Во многие регионах Украины возникли серьезные проблемы с водоснабжением и отоплением.

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