Канцлер Шольц: ФРГ будет и дальше поставлять оружие Украине

Глава правительства Германии Олаф Шольц пообещал поставлять ВСУ необходимые вооружения до тех пор, пока не прекратится начатая Россией война против Украины.

"Именно это правительство - вопреки длившейся десятилетиями государственной практике - приняло решение поддержать Украину теми вооружениями, в которых она нуждается в ее повседневной мужественной оборонительной борьбе", - заявил 23 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в бундестаге в рамках дебатов по проекту бюджета на 2023 год.

Саммит G20 и война России против Украины

"И плечом к плечу с нашими самыми тесными союзниками, - добавил социал-демократический канцлер, - мы будем делать это до тех пор, пока не будет прекращена эта бессмысленная, жестокая, преступная война".

Саммит G20 послал четкий сигнал Москве Фото: Kominfo KTT G20 - 2022

Глава немецкого правительства в очередной раз призвал Россию прекратить эту войну и обратил внимание на недавний саммит "большой двадцатки" в Индонезии: "Очень важно, что саммит G20 на Бали направил в сторону Москвы в этой связи соответствующий и очень четкий сигнал. И еще одно констатировали все участники группы G20: всякая угроза применения ядерного оружия для всех нас совершенно неприемлема, его использование нетерпимо".

Китай тоже осуждает ядерные угрозы Путина

Олаф Шольц особенно выделил то обстоятельство, что и Китай подтвердил такое отношение к угрозам Путина применить в войне против Украины ядерное оружие, а впервые КНР публично заявила об этом во время визита немецкого канцлера в Пекин три надели назад.

Олаф Шольц и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Уже хотя бы поэтому имел смысл открытый обмен мнениями с президентом Си, уже хотя бы поэтому имел смысл этот визит, против которого вы, господин Мерц, так легкомысленно в преддверии полемизировали", - заявил Шольц. Он имел в виду лидера парламентской оппозиции, председателя ХДС Фридриха Мерца (Friedrich Merz), критиковавшего политику канцлера в отношении Китая.

Генеральные дебаты в бундестаге

В первой половине дня в среду, 23 ноября, на повестке бундестага стоял бюджет ведомства федерального канцлера. И хотя такие расходы не составляют и одного процента немецкого госбюджета, именно эта статья традиционно используется в качестве повода для генеральных дебатов. В течение 210 минут представители правящих и оппозиционных партий спорили о курсе правительства.

В этот раз главной темой дебатов были правительственные меры поддержки населения в условиях энергетического кризиса и резко возросших цен в Германии на газ и электричество.

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