Китай предостерег от применения ядерного оружия в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ядерного кризиса в Евразии нужно избежать. Он призвал Россию и Украину проявить благоразумие и вернуться к переговорам.

Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне войны России против Украины предостерег от применения и угроз применения ядерного оружия. "Мировое сообщество должно позаботиться о невозможности применения ядерного оружия и ведения ядерных войн в Евразии", - сказал он на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Пекине в пятницу, 4 ноября.

"Ядерного кризиса в Евразии нужно избежать. Стороны конфликта должны проявить благоразумие, сдержанность и создать условия для возобновления переговоров. Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы содействовать мирному урегулированию войны в Украине. При этом применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты", - цитирует слова Си Цзиньпина министерство иностранных дел КНР.

Си не стал напрямую критиковать Россию

Глава КНР заверил, что Китай поддерживает усилия Германия и Европы по проведению мирных переговоров и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. В то же время Си Цзиньпин вновь уклонился от прямой критики в адрес своего стратегического партнера России.

Затронув вопрос об отношениях КНР и Германии, Си заявил, что стороны должны придерживаться диалога, взаимного уважения к позициям и ключевым интересам друг друга и "совместно противостоять препятствиям, возникающим из-за блоковой конфронтации". "Политическое доверие легко разрушить, но нелегко восстановить", - констатировал Си Цзиньпин.

Председатель КНР в этой связи припомнил слова бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt), сказавшего, что политики должны обладать спокойствием принимать вещи, которые они не могут изменить, мужеством менять то, что изменить возможно, и мудростью различать первое и второе.

Смотрите также: