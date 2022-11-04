  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Олаф Шольц и Си Цзиньпин
Олаф Шольц и Си ЦзиньпинФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфликтыКитай

Китай предостерег от применения ядерного оружия в Украине

Сергей Ромашенко
40 мин. назад

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ядерного кризиса в Евразии нужно избежать. Он призвал Россию и Украину проявить благоразумие и вернуться к переговорам.

https://p.dw.com/p/4J5km

Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне войны России против Украины предостерег от применения и угроз применения ядерного оружия. "Мировое сообщество должно позаботиться о невозможности применения ядерного оружия и ведения ядерных войн в Евразии", - сказал он на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Пекине в пятницу, 4 ноября.

"Ядерного кризиса в Евразии нужно избежать. Стороны конфликта должны проявить благоразумие, сдержанность и создать условия для возобновления переговоров. Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы содействовать мирному урегулированию войны в Украине. При этом применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты", - цитирует слова Си Цзиньпина министерство иностранных дел КНР.

Си не стал напрямую критиковать Россию

Глава КНР заверил, что Китай поддерживает усилия Германия и Европы по проведению мирных переговоров и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. В то же время Си Цзиньпин вновь уклонился от прямой критики в адрес своего стратегического партнера России.

Затронув вопрос об отношениях КНР и Германии, Си заявил, что стороны должны придерживаться диалога, взаимного уважения к позициям и ключевым интересам друг друга и "совместно противостоять препятствиям, возникающим из-за блоковой конфронтации". "Политическое доверие легко разрушить, но нелегко восстановить", - констатировал Си Цзиньпин. 

Председатель КНР в этой связи припомнил слова бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt), сказавшего, что политики должны обладать спокойствием принимать вещи, которые они не могут изменить, мужеством менять то, что изменить возможно, и мудростью различать первое и второе.

Смотрите также:

Габуев: Зависимость РФ от Китая резко усилится

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

В США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.
Экономика и бизнес12 октября 2022 г.02:33 мин.
external

Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

Параллельно войне в Украине серьезно ужесточилась споры между Китаем и США по поводу Тайваня. Во вторник, несмотря на категоричное заявление об «игре с огнем» председателя КНР Си Цзньпина, на остров все же отправилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Отвлечет ли конфликт США с Китаем Вашингтон от войны в Украине? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика2 августа 2022 г.29:47 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Конференция стран G7 в Мюнстере

G7 осудила ядерную риторику России в войне против Украины

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW. Полицейский стоит на фоне рекламного щита с надписью "День народного единства 4 ноября" и подзывает проходящего мимо мужчину со словами: "Гражданин, подойдите для единения".

День единства в России: для кого это настоящий праздник?

День единства в России: для кого это настоящий праздник?

Общество3 ч. назад
Очередь на границе России и Казахстана, 23 сентября 2022 года

Как в Казахстане помогают россиянам с ВИЧ

Как в Казахстане помогают россиянам с ВИЧ

Общество14 ч. назад
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура60 мин. назад
Девушка на дороге рядом с машинами во время акции протеста в Иране

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Правосудие и закон2 ч. назад
Belarus Markträume in Brest

ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

ИП в Беларуси: как работать, чтобы не остаться с убытками

Экономика и бизнес7 ч. назад
Владимир Ашурков

Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека

Ашурков: Противостоять режиму в РФ - долг разумного человека

Политика15 ч. назад
На главную страницу