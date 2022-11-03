Визит канцлера ФРГ Шольца в Китай - ходьба по минному полю

Партнер, конкурент, соперник? В ходе визита в КНР канцлер ФРГ Олаф Шольц должен найти баланс. В отношении Китая больше не должно быть места как наивности, так и истерике, считает Маттиас фон Хайн.

Си Цзиньпин и Олаф Шольц, июль 2017 года Фото: Carsten Rehder/dpa/picture alliance

Вероятно, еще ни один немецкий канцлер не совершал визит в Китай в столь сложных рамочных условиях. Правительство Олафа Шольца (Olaf Scholz) расколото в вопросе отношений Берлина с Пекином. Это было видно по тональности дискуссии, проходившей на грани истерики, по поводу планов китайской государственной судоходной компании COSCO приобрести крупную долю в управляющей компании одного из контейнерных терминалов в порту Гамбурга.

На европейском уровне с недоверием отнеслись к тому, что в однодневную поездку в КНР Шольц взял с собой делегацию немецких бизнесменов. Это выглядит как продолжение политики Ангелы Меркель (Angela Merkel) в отношении Китая.

Противостояние между США и КНР усиливается

На международном уровне обостряется конкуренция между США и Китаем. Это ставит Берлин перед вопросом, как он себя позиционирует в конфликте между двумя своими важнейшими партнерами: с одной стороны, США - партнер в области безопасности, разделяющий общие ценности; с другой - КНР, являющаяся крупнейшим торговым партнером ФРГ.

Маттиас фон Хайн

Вашингтон представляет конфликт с обретающей все большую мощь супердержавой Китаем не только как борьбу автократии и демократии, но и как противоборство добра со злом. И ждет от своих союзников послушания.

Вдобавок к этому лидер КНР и китайской Коммунистической партии Си Цзиньпин остается на своем посту еще на ближайшие 5 лет и еще больше расширит свои диктаторские полномочия. Шольц - первый западный лидер, который посетит Си после укрепления его власти.

Шанс поговорить с КНР

Этот визит должен стать шансом поговорить с Пекином о многих вещах: от задач человечества по защите климата, что невозможно сделать без Китая, до войны России против Украины - чтобы оценить, какое влияние Китай может иметь на Москву и собирается ли он его использовать.

Это и шанс поговорить о напряженности вокруг Тайваня, о правах человека, об отношении к национальным меньшинствам, таким как уйгуры. И если Шольц едет в КНР в сопровождении бизнес-делегации, то это еще и шанс поговорить о равных условиях доступа к рынкам. Это было бы куда важнее, чем заключение новых сделок. И пошло бы на пользу и европейским партнерам.

В Пекине Олаф Шольц должен показать, как он собирается найти для Германии часто упоминаемый баланс между партнерством, конкуренцией и стратегическим соперничеством в отношении Китая. Прежней наивности в общении с КНР больше не существует. Но и заменять ее истерикой, которая звучит, когда идет дискуссия об угрозе зависимости немецкой экономики от Китая, не стоит. Нужна стратегия, но она пока неразличима.

Искать новых партнеров, не отворачиваясь от КНР

Учитывая, что КНР является второй в мире экономикой, хозяйственные связи с ней становятся все более важными. Изоляция не реалистична и нежелательна. В руководстве компаний давно поняли, что диверсификация - это требование времени, как в цепочке поставок, так и в рынках сбыта. Нужно искать новых партнеров, не отворачиваясь от Китая.

Для планеты и для мира на ней плохо, что нити коммуникации между Вашингтоном и Пекином порваны. Кроме взаимных обвинений, сторонам почти нечего сказать друг другу, и общее отторжение КНР - единственное, что объединяет беспощадно расколотый политический класс в США.

Тем важнее для европейцев продолжать диалог с Китаем, особенно если учесть, что их интересы не совпадают с интересами США. Шольц в ходе своего визита тоже должен выступить в роли европейца. Когда президент Франции Эмманюэль Макрон во время последней поездки в Китай в 2019 году взял с собой одного из членов немецкого правительства, это был сильный знак европейского единства. Только сообща страны ЕС могут иметь достаточный вес, чтобы оставить неизгладимое впечатление в Пекине. Без Европы визиту Шольца в Китай будет недоставать существенного элемента.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW.

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