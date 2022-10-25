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Члены делегации комитета немецкого бундестага по правам человека в ходе визита на Тайвань
Немецкая делегация на ТайванеФото: Chia-Chun Yeh/DW
ПолитикаКитай

Китай осудил новый визит депутатов бундестага на Тайвань

Анна Мельникова
1 ч. назад

Китайские власти выразили протест в связи с визитом немецкой делегации на Тайвань и призвали прекратить взаимодействие с "сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня".

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Правительство Китая во вторник, 25 октября, выразило протест в связи с визитом делегации бундестага Германии на Тайвань. Пекин призвал немецких депутатов немедленно прекратить взаимодействие с "сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня", поскольку остров является "неотъемлемой частью территории Китая".

Кроме того, делегатов бундестага призывают уважать принцип "одного Китая", с которым Тайбэй категорически не согласен. Это уже второй визит депутатов бундестага на Тайвань. Первый также вызвал у китайских властей протест.

Делегация бундестага поддержала демократические власти Тайваня

Делегация комитета немецкого бундестага по правам человека во главе с Петером Хайдтом (Peter Heidt) на встрече 24 октября выразила поддержку демократическим властям Тайваня. Хайдт подчеркнул, что "с немецкой точки зрения, статус-кво в Тайваньском проливе может быть изменен только мирным путем и с согласия обеих сторон".

В начале ноября в Китай должен прибыть канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Судя по всему, он станет первым главой правительства страны-участницы G7, который встретится с китайским лидером Си Цзиньпином после его переизбрания. Как ожидается, Шольц и Си обсудят военное вторжение России в Украину и поддержку действий Москвы со стороны Китая, военные угрозы Пекина Тайваню и экономическое сотрудничество.

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