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Си Цзиньпин
Си ЦзиньпинФото: Ng Han Guan/AP
ПолитикаКитай

Си Цзиньпин переизбран на посту генсека ЦК КПК

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на посту генсека ЦК КПК на третий пятилетний срок. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек.

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Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на посту генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) на третий пятилетний срок. На своем первом пленарном заседании в воскресенье, 23 октября, ЦК 20-го созыва, как и ожидалось, проголосовал за сохранение 69-летнего Си в этой должности.

Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК. Между тем ограничения в два срока продолжают действовать в отношении остальных членов китайского руководства.

Накануне партийный съезд, который проводится раз в пять лет, одобрил закрепление идеологии Си и его постоянной роли лидера в уставе партии и потребовал безоговорочной лояльности ему.

Новый состав Политбюро Компартии Китая

В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек. Трое политиков, включая действующего генсека, сохранили свои места, четверо - заняли их впервые.

Членом ПК Политбюро стал, в частности, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян. Неожиданный выбор 63-летнего Ли Цяна может свидетельствовать о том, что он, вероятно, станет новым главой правительства в марте, отмечает агентство dpa. Руководитель мегаполиса на востоке Китая ранее оказался под огнем критики из-за двухмесячного локдауна в городе на фоне пандемии коронавируса, что изначально ставило под сомнение его нынешнее назначение. Теперь, по оценкам экспертов, он вновь вошел во внутренний круг власти.

Премьера Госсовета, 67-летнего Ли Кэцяна, который уйдет в отставку в марте 2023 года, нет в составе Политбюро.

Среди старых членов - секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи и председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин.

Впервые в числе членов - помимо Ли Цяна - глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци и начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян. Кроме того, впервые за 25 лет в Политбюро нет женщин.

Ху Цзиньтао - неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда

Накануне, 22 октября, бывшего лидера Коммунистической партии Китая (КПК) и предшественника Си Циньпина на посту председателя КНР - 79-летнего Ху Цзиньтао - неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине.

К экс-председателю КНР подошел сначала один, а затем и второй сотрудник в медицинских масках и гражданской одежде. Ху Цзиньтао попытался заговорить с Си Циньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Потом он все же встал с места и, проходя мимо Си, попробовал коснуться его плеча и снова обратить на себя внимание.

Причин произошедшего официально не объяснили. Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам.

Около 2300 делегатов приняли поправки в партийный устав в конце недельного съезда партии в Доме народных собраний в Пекине. Цель изменений - продемонстрировать главенство Си и его политических идей в КПК, а также сохранить власть партии в Китае.

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