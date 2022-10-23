Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на посту генсека ЦК КПК на третий пятилетний срок. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на посту генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) на третий пятилетний срок. На своем первом пленарном заседании в воскресенье, 23 октября, ЦК 20-го созыва, как и ожидалось, проголосовал за сохранение 69-летнего Си в этой должности.

Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК. Между тем ограничения в два срока продолжают действовать в отношении остальных членов китайского руководства.

Накануне партийный съезд, который проводится раз в пять лет, одобрил закрепление идеологии Си и его постоянной роли лидера в уставе партии и потребовал безоговорочной лояльности ему.

Новый состав Политбюро Компартии Китая

В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек. Трое политиков, включая действующего генсека, сохранили свои места, четверо - заняли их впервые.

Членом ПК Политбюро стал, в частности, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян. Неожиданный выбор 63-летнего Ли Цяна может свидетельствовать о том, что он, вероятно, станет новым главой правительства в марте, отмечает агентство dpa. Руководитель мегаполиса на востоке Китая ранее оказался под огнем критики из-за двухмесячного локдауна в городе на фоне пандемии коронавируса, что изначально ставило под сомнение его нынешнее назначение. Теперь, по оценкам экспертов, он вновь вошел во внутренний круг власти.

Премьера Госсовета, 67-летнего Ли Кэцяна, который уйдет в отставку в марте 2023 года, нет в составе Политбюро.

Среди старых членов - секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи и председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин.

Впервые в числе членов - помимо Ли Цяна - глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци и начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян. Кроме того, впервые за 25 лет в Политбюро нет женщин.

Ху Цзиньтао - неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда

Накануне, 22 октября, бывшего лидера Коммунистической партии Китая (КПК) и предшественника Си Циньпина на посту председателя КНР - 79-летнего Ху Цзиньтао - неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине.

К экс-председателю КНР подошел сначала один, а затем и второй сотрудник в медицинских масках и гражданской одежде. Ху Цзиньтао попытался заговорить с Си Циньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Потом он все же встал с места и, проходя мимо Си, попробовал коснуться его плеча и снова обратить на себя внимание.

Причин произошедшего официально не объяснили. Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам.

Около 2300 делегатов приняли поправки в партийный устав в конце недельного съезда партии в Доме народных собраний в Пекине. Цель изменений - продемонстрировать главенство Си и его политических идей в КПК, а также сохранить власть партии в Китае.

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