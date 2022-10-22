  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Си Цзиньпин
Си ЦзиньпинФото: Ju Peng/Xinhua/AP/picture alliance
ПолитикаКитай

Коммунистическая партия Китая закрепила центральную роль Си

Екатерина Венкина
58 мин. назад

Коммунистическая партия Китая по итогам съезда в Пекине закрепила главенство Си Цзиньпина и его политических идей в КПК, а также центральную власть партии в Китае.

https://p.dw.com/p/4IXg5

Коммунистическая партия Китая (КПК) закрепила центральную роль генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) КПК, председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующие поправки в устав организации одобрены в субботу, 22 октября, по итогам XX съезда партии. Их цель - продемонстрировать главенство Си и его политических идей в КПК, а также сохранить власть партии в Китае.

Съезд также утвердил состав Центрального комитета КПК 20-го созыва. В воскресенье, 23 октября, пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро. Ожидается, что 69-летний Си будет утвержден на третий пятилетний срок на посту генсека ЦК КПК вопреки действующим ограничениям в два срока, которые продолжают действовать в отношении остальных членов китайского руководства. 

Около 2300 делегатов приняли поправки в конце недельного съезда партии в Доме народных собраний в Пекине. В резолюции говорится, что благодаря Си - как "ядру ЦК" - и его теориям партия смогла преодолеть противоречия и проблемы страны. В документе отмечается, что партия и Китай столкнулись с серьезными вызовами, не имеющими аналогов в мире. В этой связи съезд принял решение об укреплении армии и превращении ее в "вооруженные силы мирового класса". Кроме того, была подчеркнута необходимости решительной борьбы "с силами независимости" на Тайване.

Предшественника Си - Ху Цзиньтао - вывели с трибуны

В конце съезда произошел инцидент, на который обратили внимание информагентства. Так, 79-летнего предыдущего лидера партии и государства Ху Цзиньтао двое распорядителей вывели с трибуны, с его места рядом с Си Цзиньпином, сообщило dpa. Ху, передавший свой пост преемнику в 2012 году, выступает за модель "коллективного" руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.

Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и еще трое членов Постоянного комитета политбюро не вошли в новый состав Центрального комитета 20-го созыва Коммунистической партии, передало агентство Xinhua.

Ранее, 16 октября, на открытии съезда Коммунистической партии Китая (КПК) председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил Тайваню военной силой. Китай стремится к мирному "воссоединению", но "мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. Китайское руководство сохранит опцию для принятия всех необходимых мер", - заявил Си.

Смотрите также:

Возможен ли военный конфликт с участием Китая и США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

США и страны Запада критикуют Китай и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что Пекин не осудил российское вторжение в Украину и поддержать вводимые против России санкции. КНР выступает за скорейшее прекращение войны и мирное урегулирование, однако отказывается от резкой критики Кремля. О линии официального Пекина в программе Conflict Zone рассказал эксперт Центра Китая и глобализации Энди Мок.
Конфликты9 мая 2022 г.26:01 мин.
external

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны?

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны?

Товаооборот между Россией и Китаем лишь растет и по прогнозам может достичь 250 миллиардов долларов. Но способен ли Китай заменить собой Запад в плане сотрудничества с РФ?
Политика3 марта 2022 г.02:48 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 20-21 октября 2022 года

Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Конфликты13 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "Президент РФ Владимир Путин" замахивается кулаком над столом, на котором нарисована мишень.

Путин на полигоне: в кого целился президент России?

Путин на полигоне: в кого целился президент России?

Конфликты17 ч. назад
Женщина проверяет, есть ли свет

Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

Энергетический фронт: как украинцы экономят электроэнергию

Конфликты6 ч. назад
Контейнеровоз китайской госкомпании COSCO в порту Гамбурга

Китай и порт Гамбурга: Шольц повторит ошибки с Россией?

Китай и порт Гамбурга: Шольц повторит ошибки с Россией?

Экономика и бизнес16 ч. назад
Лиз Трасс заходит в резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит после объявления об уходе в отставку, 20 октября 2022 года

В чем была ошибка Трасс и вернется ли Джонсон?

В чем была ошибка Трасс и вернется ли Джонсон?

Политика18 ч. назад
Здание вокзала в Малорите

Ждут "боевиков" или своих военных? Что происходит в Малорите

Ждут "боевиков" или своих военных? Что происходит в Малорите

Конфликты21 ч. назад
После российского авианалета на теплоэлектростанцию в Киеве 18 октября

Эксперт: "ЕС должен помочь Киеву восстановить энергетику"

Эксперт: "ЕС должен помочь Киеву восстановить энергетику"

Конфликты21 октября 2022 г.
На главную страницу