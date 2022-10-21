Китай и порт Гамбурга: Шольц повторит ошибки с Россией?

Госкомпания из Китая COSCO хочет купить акции контейнерного терминала. В правительстве ФРГ раскол: социал-демократы "за", "зеленые" и либералы напоминают об опыте с российским газом.

Неужели немецкие социал-демократы будут повторять с Китаем те же ошибки, которые они совершили в отношениях с Россией? Неужели Германию в лице канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) так ничему не научил горький опыт энергетической зависимости от путинского режима - и Шольц отдаст теперь часть системообразующей транспортной инфраструктуры ФРГ под контроль режима Си Цзиньпина?

Компания HHLA: речь не идет о продаже Гамбургского порта

Подобные вопросы мгновенно возникли в Германии после того, как 20 октября журналисты общественно-правовых телерадиокомпаний WDR и NDR сообщили о намерении канцлера, вопреки мнению шести министров его правительства, все-таки разрешить продать часть акций Гамбургского порта китайской государственной компании COSCO - одному из мировых лидеров в области морских грузовых и особенно контейнерных перевозок.

Сразу же встал вопрос: означает ли это, что порт Гамбурга, главные морские ворота Германии, чья бизнес-модель ориентирована на свободную глобальную торговлю и на поставки немецкой экспортной продукции клиентам во всем мире, перейдет под частичный контроль коммунистического Китая?

"Гамбургский порт не будет продан Китаю", - тут же поспешил успокоить общественность оператор порта компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), две трети акций которой принадлежат городу Гамбургу. Его бургомистром в 2011-2018 годах был Олаф Шольц, сегодня городское правительство возглавляет его однопартиец из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Компания HHLA, кстати, хорошо известна в Украине, поскольку с 2001 года она управляет самым крупным и современным контейнерным терминалом страны в порту Одессы.

Container Terminal Tollerort - самый маленький из четырех контейнерных терминалов Гамбургского порта Фото: H. Blossey/picture-alliance

Подготовленная теперь HHLA сделка, на которую компания и запросила разрешение у правительства ФРГ, предполагает продажу COSCO 35% акций оператора самого маленького из четырех контейнерных терминалов Гамбурга - Container Terminal Tollerort (CTT). Иными словами, оператор порта собирается сделать китайскую госкомпанию миноритарным акционером одной из своих дочерних компаний. Не больше, но и не меньше.

Как в Германии нарастали сомнения в инвестициях из Китая

Еще лет семь-восемь назад такую сделку в Германии, наверняка, всячески бы приветствовали: китайские инвестиции в немецкую логистику расценили бы как доказательство дальнейшего укрепления взаимовыгодных торговых отношений со второй по размерам экономической державой на планете, что непременно будет способствовать сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест в ФРГ.

Первые реальные сомнения в капиталовложениях из КНР, которые все больше свидетельствовали о стремлении Пекина получить контроль над стратегически важными немецкими высокотехнологичными предприятиями и объектами инфраструктуры, начались в 2016 году после того, как одна из китайских компаний заинтересовалась немецким производителем промышленных роботов Kuka - и, в конце концов, ей разрешили его купить. Но уже в 2018 году правительство ФРГ предотвратило продажу госконцерну из Китая доли в одном из крупнейших операторов немецких линий электропередачи 50 Hertz.

Производитель промышленных роботов Kuka, которые собирают, например, автомобили Porsche, принадлежит Китаю Фото: picture alliance/dpa/J. Woitas

В начале 2019 года Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), головная организация крупного германского бизнеса, опубликовала программный документ, в котором провозгласила Китай "системным конкурентом" и призвала весь Евросоюз к борьбе против экспансии китайского госкапитализма. В ЕС призыв услышали - и занялись разработкой общеевропейских правил и механизмов защиты бизнеса от поглощения китайскими или российскими государственными или близкими к государству компаниями.

Однако после начавшейся 24 февраля 2022 года широкомасштабной агрессии России против Украины и разразившегося затем в Европе энергетического кризиса, тема опасной экономической зависимости от диктаторских или авторитарных режимов вышла в Германии на качественно новый уровень. Зазвучали настойчивые призывы положить конец не только закупкам российских энергоносителей, но и поскорее снизить активность германо-китайского экономического сотрудничества, чтобы обезопасить себя от возможного шантажа со стороны Пекина.

Жесткая критика со стороны партнеров по правящей коалиции

И вот в такой ситуации вдруг выясняется, что канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц, планирующий 4 ноября отправиться с визитом в Пекин в сопровождении большой делегации немецких промышленников и бизнесменов, намеревается, как утверждают СМИ, дать добро на сделку HHLA с COSCO. Хотя его партнеры по правящей коалиции - "зеленые" и либералы, а также профильные министерства - экономики, транспорта, финансов, обороны, внутренних и иностранных дел - призывают этого не делать.

Тут вопрос не только и даже не столько в том, насколько значительным (или незначительным) может оказаться в результате сделки реальное влияние китайцев на работу и стратегию развития порта Гамбурга. Тут вопрос в политическом сигнале, который исходил бы от такого разрешения в сегодняшней международной ситуации. Неслучайно сделка стала предметом обсуждения и на полях саммита ЕС в Брюсселе, где ее раскритиковали, в частности, лидеры Эстонии и Латвии.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек - один из самых влиятельных политиков партии "зеленых" Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

А в самой Германии министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), сославшись на опыт с российским газом, напомнил, что зависимость от стран, которые могут ею воспользоваться, "чтобы нас шантажировать", перестала быть абстрактной угрозой. "Нам не следует повторять подобные ошибки", - подчеркнул политик от партии "зеленых".

Аналогично высказался его однопартиец, председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). Продажа части Гамбургского порта Китаю стала бы "геостратегической ошибкой", заявил он и добавил: "Германия не должна в отношениях с Китаем повторять те же ошибки, которые она в прошедшие 20 лет делала в связи с Россией".

По словам министра юстиции ФРГ либерала Марко Бушмана (Marco Buschmann), "нельзя допустить, чтобы какая бы то ни была критически важная инфраструктура Германии попала под контроль китайского правительства. Это вопрос независимости". Он тоже призвал не повторять с Китаем ошибок с Россией.

Депутат от партии либералов Мари-Агнес Штрак-Циммерман возглавляет комитет бундестага по обороне Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Другая видная представительница либеральной Свободной демократической партии, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) потребовала предотвратить продажу Китаю критически важной инфраструктуры и задалась риторическим вопросом: "Что еще должно произойти на планете, чтобы у Германии открылись глаза на окружающую реальность и она перестала бы заискивать перед врагами свободного демократического мира?".

Олафу Шольцу грозит правительственный кризис

С жесткой критикой социал-демократического канцлера, причем с постоянными напоминаниями о "провале политики СДПГ в отношении России", выступили и представители оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС. Однако для Олафа Шольца намного серьезнее и опаснее то, что против его линии решительно возражают оба его партнера по правящей коалиции - "зеленые" и либералы. Налицо явный раскол в правительстве.

Видеопереговоры Олафа Шольца и Си Цзиньпина в мае 2022 года Фото: Yue Yuewei/Xinhua/IMAGO

А ведь правительству, по данным немецких СМИ, необходимо до конца октября, в рамках положенного в подобных случаях срока, высказаться против сделки HHLA с COSCO, иначе она автоматически будет считаться одобренной, если рассмотрение не будет продлено. Правда, канцлер ФРГ обладает правом в приказном порядке настоять на своем. Однако Олаф Шольц только что воспользовался им в споре между коалиционерами о продлении срока работы немецких атомных электростанций. Спустя считанные дни вновь прибегнуть к директивной форме управления правительством - огромный политический риск: это чревато распадом коалиции.

Таким образом, спор о продаже Китаю акций Гамбургского порта стремительно становится для нынешнего правительства ФРГ серьезным испытанием на прочность. Одновременно он свидетельствует о глубоких изменениях в подходе немецкой политической элиты к сотрудничеству с Китаем. Эти изменения явно произошли под впечатлением нынешней политики России.

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