Шольцу напомнили об его наивном отношении к газу из России

Канцлер ФРГ утверждает, что всегда знал: Путин использует энергоносители как оружие. Но против "Северного потока - 2" он долго не возражал. Der Spiegel получил правительственный документ.

СМИ Германии ахнули от удивления. По мнению берлинской газеты BZ, Олаф Шольц (Olaf Scholz) сделал "непостижимое" заявление, а портал Focus online назвал его слова "шокирующими". Выступая 11 октября на съезде немецких машиностроителей, канцлер ФРГ, указав на то, что президент РФ Владимир Путин использует поставки энергоносителей как оружие, заверил собравшихся: "Я всегда был уверен, что он это сделает".

Поэтому еще в декабре 2021 года, сразу после вступления в должность главы правительства, продолжил оратор, он задал своим сотрудникам вопрос, что произойдет, "если Россия перестанет поставлять газ". В то время "большинство считало это маловероятным, но я считал, что это возможно", заявил с трибуны социал-демократ Шольц, занимавший в предыдущем правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel) посты вице-канцлера и министра финансов.

Тайный доклад о "Северном потоке - 2" для правительства ФРГ

Удивление и даже озадаченность немецких журналистов вызвало то, что все ведь прекрасно помнят: во время прошлогодней избирательной кампании из трех кандидатов в канцлеры об опасности "Северного потока - 2" предупреждала только нынешний министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) от партии "зеленых". А Шольц еще в декабре, уже возглавив новую правительственную коалицию, на фоне нараставшей угрозы российской агрессии против Украины продолжал публично повторять фразу, что этот трубопровод является "чисто экономическим проектом".

"Газпром" завершил строительство "Северного потока - 2" в сентябре 2021 года Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2

Но, может, за кулисами Шольц уже давно работал над тем, чтобы снизить зависимость Германии от поставок российских энергоносителей, которые Москва, по его убеждению, готова использовать как оружие? Спустя сутки после нашумевшего выступления канцлера политический еженедельник Der Spiegel опубликовал на своем интернет-портале обширную статью, заголовок которой можно перевести так: "Как прежнее правительство наивно хотело подмахнуть решение по "Северному потоку - 2".

В основе публикации - тайный в свое время документ, который редакция запросила уже давно, но получила лишь сейчас. Речь идет о представленном прежнему правительству в самом конце его правления докладе министерства экономики ФРГ о том, укрепит ли "Северный поток - 2" энергетическую безопасность Германии или нет. Ключевая фраза 54-страничной аналитической записки, пишет Der Spiegel, звучит так: "Снабжение Федеративной Республики Германия газом и электричеством не окажется под угрозой".

Наивные оценки "Газпрома" и намерений России

То, что владеющая газопроводом компания "Газпром" принадлежит российскому государству, правительство ФРГ даже в декабре 2021 года все еще не рассматривало как кардинальную проблему, удивляется Der Spiegel. Опасность того, что Россия может вдруг прекратить поставки газа и тем самым "обрушить всю систему энергоснабжения", в докладе не играет практически никакой роли, такой сценарий вообще не прорабатывался, констатирует издание.

Осенью 2021 года крупнейшее в ФРГ ПХГ Rehden, подконтрольное тогда "Газпрому", оказалось пустым Фото: astora.de

Вместо этого утверждалось, что Европейский Союз намного лучше подготовлен к перебоям в снабжении, чем 15 лет назад. "Насколько ошибочным было такое утверждение, показывает нынешний газовый кризис", - подчеркивают журналисты еженедельника. Они цитируют из доклада "весьма наивную фразу", которую, по их словам, в то время часто, как мантру, повторял и Олаф Шольц: "Поставки газа из Советского Союза и позднее из России на протяжении десятилетий осуществлялись даже во времена политической напряженности надежно и в соответствии с договорными обязательствами".

Не менее наивным Der Spiegel считает и аргумент авторов доклада, что у "Газпрома" и российского государства не может быть никакого интереса в прекращении поставок газа в Германию. Ведь в таком случае экономически пострадал бы и сам "Газпром", в том числе из-за штрафных мер Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). "Можно подумать, что бравое федеральное ведомство со штаб-квартирой в Бонне способно отпугнуть диктатора в Кремле", - иронизируют журналисты еженедельника.

СМИ ФРГ все больше интересуются ролью Меркель и Шольца

Они поясняют, что доклад писали сотрудники министерства экономики ФРГ, которым в тот момент руководил Петер Альтмайер (Peter Altmaier) - однопартиец по ХДС и близкий соратник тогдашнего канцлера Ангелы Меркель. Однако текст согласовывался, в частности, с чиновниками министерства финансов, главой которого был Олаф Шольц. Но в то время, продолжает иронизировать Der Spiegel, он предпочитал держать при себе свою убежденность в том, что Путин готов использовать газ как оружие.

Петер Альтмайер был министром экономики в последнем правительстве Ангелы Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance/dpa

"Прежнее федеральное правительство не хотело признавать опасность растущей зависимости от российских поставок газа", - приходит к выводу еженедельник. И если бы не антимонопольные требования ЕС, затянувшие процесс сертификации "Северного потока - 2", то газопровод, возможно, уже работал бы в тот момент, "когда российские танки пересекли границу Украины".

Публикация на портале Der Spiegel, за которой 13 октября последовала большая статья на сайте экономической газеты Handelsblatt под заголовком "Сказка про "Северный поток - 2": Олаф Шольц долгое время поддерживал этот газопровод", свидетельствует о том, что СМИ ФРГ все более настойчиво анализируют причины фатальной газовой зависимости от России, обернувшейся нынешним энергетическим кризисом.

Но если раньше в центре внимания чаще всего оказывались всевозможные немецкие лоббисты "Газпрома" и, прежде всего, фигура экс-канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), то теперь, похоже, в СМИ растет интерес к той роли, которую сыграли ушедшая на пенсию Ангела Меркель и особенно нынешний политический лидер страны Олаф Шольц. А он своими высказываниями про то, что, в отличие от многих, всегда знал о готовности Путина использовать газ как оружие, только подлил масла в огонь.

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