 Бизнес с Россией в эру Меркель: два взлета, падение и спорный газопровод | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 21.09.2021

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Экономика

Бизнес с Россией в эру Меркель: два взлета, падение и спорный газопровод

Под конец своего канцлерства Ангела Меркель довела дело до конца: "Северный поток - 2" достроили. Однако германо-российское экономическое сотрудничество утратило свое былое значение.

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина

Что можно сказать о германо-российском экономическом сотрудничестве к концу 16-летнего канцлерства Ангелы Меркель (Angela Merkel)? Сама она оценила его нынешнее состояние всего лишь дежурной фразой. "Мы говорили о двусторонних экономических отношениях, которые развиваются довольно хорошо", - сообщила журналистам канцлер ФРГ после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным во время своего прощального визита в Москву 20 августа.

Кроме "Северного потока - 2" других крупных совместных проектов нет

И тут же добавила: "В этой связи мы, конечно, говорили и о "Северном потоке - 2", который, как я еще раз хотела бы подчеркнуть, является не двусторонним германо-российским проектом, а проектом европейского характера. Во всяком случае, в нем участвует также множество фирм из других стран".

Ангела Меркель и Владимир Путин 20 августа 2021 года в Кремле

Ангела Меркель и Владимир Путин 20 августа 2021 года в Кремле

Получается, что у Германии и России на данный момент имеется только один крупный совместный экономический проект, да и тот скорее международный, чем двусторонний. Не говоря уже о том, что многие считают его не столько экономическим, сколько геополитическим. К тому же само сооружение газопровода уже завершилось. А новые масштабные или хотя бы знаковые проекты, "проекты-маяки", как любят говорить на многочисленных германо-российских конференциях деловых кругов, на период после Меркель пока не предвидятся.

Но, может быть, они и не нужны? Ведь куда важнее, чтобы просто стабильно рос торговый оборот и шли взаимные инвестиции, способствуя созданию высокооплачиваемых рабочих мест и внедрению инноваций. Однако статистика показывает: говорить о том, что в этой сфере сотрудничество Германии и России развивается "довольно хорошо", можно с лишь с большой натяжкой. Особенно по сравнению с недавним прошлым.

Бум германо-российского делового сотрудничества в 2005-2008 годах

На четыре срока Ангелы Меркель во главе правительства ФРГ пришлись два подлинных бума в германо-российских экономических отношениях. Первый уже набирал силу к моменту ее прихода к власти в 2005 году, совпал со вторым президентским сроком Владимира Путина и продолжался до разразившегося в конце 2008 года всемирного финансово-экономического кризиса. То был период, когда нефть на мировом рынке быстро дорожала, а темпы роста ВВП России два года подряд превышали 8%.

В ноябре 2013 делегация из Германии отмечает на заводе VW в Калуге выпуск 700 000 автомобилей

В ноябре 2013 большая делегация из ФРГ отмечала на заводе VW в Калуге выпуск 700 000 автомобилей

Это было время, когда начиналось сооружение поддержанного Евросоюзом первого "Северного потока", когда Volkswagen построил автозавод в Калуге, энергетический концерн E.on стал крупнейшим иностранным инвестором в российскую электроэнергетику, получив контроль над пятью электростанциями (ныне компания "Юнипро"), когда  совместное предприятие химического гиганта BASF и "Газпрома" "Ачимгаз" приступило к освоению труднодоступных ачимовских пластов Уренгойского месторождения, а Siemens начал производить для России высокоскоростные поезда "Сапсан".

Старт многим проектам той поры был дан еще при канцлере Герхарде Шрёдере (Gerhard Schröder) и частично при его прямом содействии: у него, как известно, сложились прямо-таки дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Заслуга Ангелы Меркель и членов ее правительства состояла в том, что они благодаря интенсивным деловым контактам с Москвой политически поддержали возникшую динамику и обеспечили бизнесу необходимую оперативную поддержку.

Глубокое падение после возвращения Путина в Кремль и аннексии Крыма

Второй бум начался в ходе быстрого отскока российской экономики после обвала в кризисном 2009 году, совпал с президентством Дмитрия Медведева и достиг кульминации в 2012 году, когда объем экспортно-импортных операций между двумя странами составил рекордные 80,8 млрд евро. Россия стала тогда важнейшим внешнеторговым партнером Германии в Восточной Европе, обогнав даже Польшу, а число зарегистрированных в РФ компаний с участием немецкого капитала приблизилось к 6300. То была высшая точка в двусторонних экономических отношениях. 

Однако вернувшийся в Кремль Владимир Путин взял курс на ужесточение авторитарного режима в России, и уже в 2013 году показатели двусторонней торговли стали ухудшаться параллельно с замедлением темпов роста российской экономики. В 2014 году падение резко ускорилось: после того, как Россия аннексировала Крым и развязала войну в Восточной Украине, ЕС ввел против нее экономические санкции, а Москва ответила контрсанкциями в виде продовольственного эмбарго и курсом на импортозамещение. И все это произошло на фоне обвала мировых цен на нефть, девальвации рубля и начала новой рецессии в РФ.

Инфографика Что Россия импортирует из Германии

В результате Россия стала стремительно терять свое былое значение для немецкого бизнеса. Низшая точка была достигнута в 2020 году, когда вызванный пандемией коронавируса кризис ударил по всей мировой экономике, в том числе и российской. По итогам прошлого года объем экспортно-импортных операций между ФРГ и РФ составил менее 45 млрд евро, сократившись по сравнению с рекордом 2012 года почти наполовину.

"Тем самым германо-российский товарообмен опустился до самого низкого уровня с 2005 года", - констатировал Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Иными словами, вернулся к показателям 16-летней давности, когда Ангела Меркель как раз впервые заняла пост канцлера. А число работающих на российском рынке немецких фирм сократилось до 3971. Эту цифру обнародовала нынешним летом Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) в Москве.

Венгрия для Германии более крупный торговый партнер, чем Россия

Сегодняшнюю роль России во внешней торговле Германии весьма красноречиво характеризует тот факт, что в списке важнейших экономических партнеров ФРГ она опустилась на 14-е место, пропустив вперед Венгрию. Таким образом, страна, насчитывающая менее 10 млн жителей и лишенная полезных ископаемых, но входящая в ЕС, купила у немецких компаний в 2020 году и продала им больше товаров, чем Россия с населением в 146 млн человек.

Причем в первой половине 2021 года Россия, несмотря на заметное оживление торговли с Германией и значительный рост цен на свои важнейшие товары – нефть, газ и металлы, по объемам и экспортных, и импортных операций с ФРГ так и осталась позади Венгрии, не говоря уже о Чехии и Польше, если брать только восточноевропейские страны.

Инфографика Что Россия экспортирует в Германию

В свою очередь, для России Германия оставалась и в 2019 году, и в кризисном 2020-м, и в первой половине нынешнего года вторым по важности внешнеторговым партнером после Китая, свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы РФ.

Правда, Россия опережает Венгрию по размерам полученных из Германии прямых инвестиций, но только в абсолютных цифрах. В РФ немецкие фирмы вложили на конец 2019 года в общей сложности 23,668 млрд евро, а в венгерскую экономику инвестировали 19,483 млрд евро, свидетельствует статистика Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank). Если же пересчитать эти вполне сопоставимые суммы на душу населения, то станет более чем очевидным, насколько Венгрия в глазах немецкого бизнеса опережает Россию по инвестиционной привлекательности.

Поддержка "Северного потока - 2": дальновидное решение или крупная ошибка?

В этом ничего не меняет тот факт, что фирмы из Германии в 1-м квартале 2021 года вложили в российскую экономику сразу 1,1 млрд евро (после оттока из РФ в кризисном 2020 году 370 млн евро немецкого капитала). Зато подобные факты, по всей видимости, дали основание Ангеле Меркель произнести на пресс-конференции в Москве ту дежурную фразу о том, что экономическое сотрудничество двух стран развивается "довольно хорошо".

Сварка последней трубы газопровода Северный поток-2 6 сентября 2021

6 сентября 2021 состоялась сварка последней трубы газопровода "Северный поток-2"

Прощающийся канцлер явно указывала на нынешний год, тогда как динамика всего последнего десятилетия недвусмысленно говорит о том, что на самом деле сотрудничество стабильно идет по нисходящей. Может быть, именно это стало одной из причин того, что Ангела Меркель с таким упорством, удивившим многих, держалась за крайне спорный проект "Северный поток - 2" и всячески содействовала его завершению - несмотря на противодействие партнеров в ЕС и в США и критику в собственной стране.

В этом газопроводе она, похоже, увидела одну из тех немногих нитей, которые прочно связывают и свяжут Германию и Россию и позволят Берлину и Москве даже в самой холодной политической атмосфере продолжать контакты и поддерживать диалог. И она довела-таки свое дело до конца. Достроенный "Северный поток - 2" навсегда будет связан с именем Ангелы Меркель. Причислят ли его поддержку в конечном счете к дальновидным решениям или крупнейшим ошибкам многолетнего канцлера ФРГ, покажет будущее.        

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    Автор: Андрей Гурков


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