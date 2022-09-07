Где немцы берут электричество в условиях энергокризиса?

Германия увеличила производство электричества и значительно расширила его экспорт, прежде всего, во Францию. При этом чрезвычайная дороговизна природного газа вынудила немецкую электроэнергетику усиленно использовать уголь. Примерно половину генерации электроэнергии обеспечили возобновляемые источники энергии (ВИЭ), причем наибольший рост продемонстрировала солнечная энергетика. В то же время роль АЭС продолжала снижаться.

Таковы некоторые основные выводы из опубликованного 7 сентября подробного сообщения Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) о производстве электроэнергии в 1-м полугодии 2022 года. Данная статистика включает все генерирующие мощности, снабжающие общенациональную энергосистему Германии, но не учитывает заводские электростанции, обеспечивающие исключительно нужды соответствующих предприятий.

Франция останавливает АЭС и покупает электричество в Германии

Наибольшее удивление могут вызвать цифры, характеризующие растущую роль Германии как экспортера электроэнергии. Если общие объемы производства электричества увеличились по сравнению с первой половиной 2021 года на умеренные 1,3%, то поставки в соседние страны выросли на 14,5%. При этом импорт сократился на 9,1%. В результате профицит внешней торговли в этом секторе достиг 16,3 млрд киловатт-часов.

Удивительнее всего то, что впервые со времени объединения Германии в 1990 году немецкие энергокомпании экспортировали больше электричества во Францию, чем импортировали оттуда. Это связано с очень резким, на 58,9%, сокращением поставок из соседней страны, вызванных острым кризисом французской атомной энергетики.

В этом году больше половины из 56 французских АЭС пришлось отключить из-за различных технических неисправностей. Помимо трещин и коррозии, проблемой стала также необычайная жара и последовавшая за ней засуха, приведшие к обмелению и повышению температуры воды в реках, из которых обычно берут воду для охлаждения реакторов.

Атомная электростанция Golfech на юго-западе Франции Фото: Jean Pierre Jost

Из данных Destatis видно, насколько сильно эти факторы повлияли на показатели первого полугодия в Германии. Поэтому можно исходить из того, что в текущем втором полугодии последствия кризиса французской электроэнергетики окажутся еще более значительными, ведь в июле и августе проблемы АЭС, связанные с климатическими явлениями, значительно обострились. А это, в свою очередь, потребовало увеличения немецкого экспорта электроэнергии.

Различные СМИ ФРГ считают, что усиленная переброска немецкого электричества во Францию с целью компенсировать простои ее многочисленных атомных электростанций стала не главной, но одной из причин резкого удорожания электроэнергии в Германии.

Причем в обозримом будущем потребности соседней страны вряд ли уменьшатся. Во всяком случае, 5 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе видеосовещания договорились о взаимной энергетической поддержке: Германия будет и дальше активно экспортировать в соседнюю страну электроэнергию, а в ответ получит природный газ из французских газохранилищ и с СПГ-терминалов.

Треть немецкой электроэнергии производится сейчас из угля

Этот газ в условиях полного прекращения поставок из России по "Северному потоку" понадобится в Германии для обогрева жилья и в промышленности, но вряд ли будет широко использоваться для получения электроэнергии: в 1-м полугодии, согласно данным Destatis, выработка электричества на газовых электростанциях из-за крайней дороговизны этого топлива упала на 17,9%, а во 2-м полугодии этот процесс наверняка еще больше ускорится. Во-первых, потому что цены на газ остаются запредельными, во-вторых, потому что в ФРГ сейчас развертывается широкомасштабная кампания экономии газа, особенно в электроэнергетике.

Заменить газовые электростанции призваны прежде всего угольные ТЭС. Их выработка увеличилась в 1-м полугодии на 17,2%. В результате доля угля в немецкой электроэнергетике выросла до 31,4%. В то же время доля газа снизилась до 11,7%. А к концу августа, по данным Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), эта доля упала уже до 9,8%.

Если учесть, что в ближайшие недели к национальной энергосистеме временно подключат еще целый ряд выведенных ранее в резерв и даже законсервированных угольных электростанций, то их доля по итогам 2-го полугодия может оказаться существенно выше нынешней трети.

Солнечная энергетика Германии сделала большой рывок

Тут, правда, многое будет зависеть от того, насколько большой вклад в производство электроэнергии смогут внести ВИЭ - ветер и солнце, а также биомасса и гидроэнергетика. Их суммарная доля в немецкой электроэнергетике по итогам 1-го полугодия вновь приблизилась к половине, составив 48,5%, что на 12,1% больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года, которые, правда, были необычно бедны на сильные ветра.

Впрочем, этот год пока тоже не отличается в Германии особенно ветреной погодой, зато он был пока для ФРГ чрезвычайно, даже аномально солнечным. Поэтому уже в 1-м полугодии выработка электричества с помощью фотовольтаики выросла на 20,1%, а ее доля в немецкой электроэнергетике достигла 11,4%.

Фото с дрона солнечной электростанции на северо-востоке Германии, снабжающей электричеством железную дорогу Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Таким образом, солнечные батареи произвели почти столько же киловатт-часов, сколько газовые электростанции. Во 2-м полугодии солнечная энергетика по объемам производства наверняка выйдет вперед хотя бы потому, что июль и август были в Германии необычайно, опять-таки абсолютно аномально безоблачными. Но теперь, по мере приближения типичных для осени и зимы сильных ветров, штормов и даже ураганов шанс увеличить свою долю в 25,7% получит и ветряная энергетика.

Атом и биогаз производят в ФРГ одинаковое количество энергии

Что же касается атомных электростанций, то их доля в немецкой электроэнергетике после отключения в конце 2021 года трех из оставшихся шести энергоблоков АЭС упала на 50,8% и составляет теперь всего 6%.

Так что готовность правительства ФРГ в условиях энергетического кризиса на несколько месяцев отложить намеченный на конец 2022 года полный отказ от ядерной энергетики может иметь важное символическое значение и продемонстрировать, что руководство страны в трудных условиях использует все возможные генерирующие мощности, но не приведет к кардинальному изменению ситуации. Из данных Destatis видно, что оставшиеся три энергоблока АЭС выработали в 1-м полугодии всего лишь чуть больше киловатт-часов, чем немецкие биогазовые установки.

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