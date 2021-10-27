Французские АЭС страдают от аномальной жары

Во Франции, как и в ряде других стран Европы, нынешним летом долгое время держалась температура около 40 градусов Цельсия. В многих регионах страны возник недостаток питьевой воды, началась засуха, бушуют лесные пожары. Необычайно жаркая погода сказывается и на работе атомных электростанций.

В принципе, примерно каждый пятый из 56 французских ядерных реакторов пришлось бы сейчас отключить от сети или снизить их мощность до минимальной из-за того, что невозможно спускать в реки воду, использованную для охлаждения реакторов. Вода в реках и так очень теплая из-за жары, а попадание в них воды из АЭС приводит к превышению ее максимально допустимой температуры.

Однако правительство Франции временно - до 11 сентября - смягчило нормативы. Оно было вынуждено это сделать, поскольку уже несколько месяцев примерно половина ядерных реакторов в стране отключены от сети из-за планового или внепланового ремонта. На долю АЭС во Франции в обычное время приходится до 70 процентов производства электроэнергии - больше, чем в любой другой стране мира.

Гольфеш на юго-западе Франции - одна из АЭС, получивших разрешение на эксплуатацию в порядке исключения. Один из двух реакторов станции отключен на внеплановый ремонт. В нем, как и еще в 11 реакторах на других АЭС, была обнаружена коррозия и микротрещины на трубах, которые важны для безопасной эксплуатации объекта. Второй реактор АЭС продолжает работать, несмотря на аномальную жару. "Не понимаю, как можно продолжать эксплуатацию АЭС, если это катастрофически сказывается на окружающей среде", - говорит DW активист экологической организации FNE86 Жан-Пьер Дельфо. Вместе с двумя коллегами он в 42-градусную жару берет пробы воды в реке Гаронна неподалеку от станции. Позади него в небо поднимаются клубы белого пара из градирни АЭС.

Экологи во Франции бьют тревогу

Эколог Жан-Пьер Дельфо на фоне АЭС Гольфеш

"Сейчас из-за жары в реке и так намного меньше воды чем в обычное время. Гольфеш использует речную воду для охлаждения реакторов, часть ее испаряется, из-за чего в реку возвращается меньше воды. А та, что сбрасывается обратно, на 6 градусов теплее, чем до забора. Она еще больше подогревает реку, что приводит к гибели микроскопических водорослей. Ими питаются маленькие рыбы, которыми в свою очередь питаются более крупные рыбы. Таким образом в реке полностью нарушается пищевая цепочка", - возмущается Дельфо. 79-летний эколог уже около 50 лет выступает против атомной энергетики, он участвовал в акциях протеста еще до строительства АЭС Гольфеш. "В теплой речной воде размножается множество бактерий, для уничтожения которых нужно больше химикалий, чтобы использовать эту воду в качестве питьевой. Эти химикалии мы потом пьем", - добавляет он.

Атомный концерн EDF, который во Франции управляет всеми АЭС, ответил отказом на запрос DW об интервью. При этом в письме пресс-секретарь компании сообщила, что сейчас речь идет об "экстраординарной ситуации", а также что анализ проб, взятых компанией до сих пор, свидетельствует об отсутствии негативного воздействия на флору и фауну вокруг действующих АЭС.

Похоже, что нынешние сложности не приводят к кризису атомной энергетики во Франции. Правительство планирует национализировать EDF и строить новые атомные реакторы.

Франция планирует строить новые АЭС

"Непонятно, как это должно быть реализовано технологически, особенно в ближайшей перспективе", - сказала DW Анна Крети, руководитель кафедры экономики и климата в университете Париж-Дофин. По ее словам, правительство сделало ставку на так называемые малые модульные реакторы, для производства которых существует около 40 технологий, но все они еще находятся в фазе испытаний. Потребуется еще от 5 до 10 лет, пока появится работающая модель.

С другой стороны, Франция планирует использовать в будущем ядерные реакторы третьего поколения с водой под давлением (EPR). Единственный такой реактор во Франции строится во Фламанвиле и стоит, по данным EDF, около 13 млрд евро, в четыре раз больше, чем закладывалось первоначально. По данным французской счетной палаты, его стоимость уже достигла 19 млрд. Реактор рассчитывают ввести в строй в будущем году, на 10 лет позже, чем планировалось. Как сообщают СМИ, в Великобритании, Китае и Финляндии строительство EPR тоже идет с большими задержками из-за проблем с конструкцией реактора.



АЭС Фламанвиль

Несмотря на это, французские власти намерены потратить на ядерную энергетику 150 млрд евро - на техническое обслуживание существующих и строительство новых АЭС. А на "зеленую энергетику" такие средства во Франции не выделяют, хотя правительство и готовит закон о поддержке проектов в этой сфере. "При этом на рынке достаточно техники для альтернативной энергетики, и цены на нее в последние годы сильно упали", - отмечает Крети. В 2020 году Франция была единственной европейской страной, не достигшей целей ЕС в сфере производства энергии из возобновляемых источников: их доля в стране составила лишь 19 вместо намеченных 23 процентов.

Инвестиции в стратегическую автономию

У такой стратегии Франции есть свои причины, считает Кристиан Эгенхофер из брюссельского Центра европейской политики (CEPS). "Париж инвестирует в атомную энергетику в том числе и ради так называемой стратегической автономии. Нам нужны ученые и инженеры в области ядерной физики, чтобы обслуживать около 100 АЭС в Европе. В противном случае нам пришлось бы привлекать специалистов из США, Китая или Южной Кореи, что является проблемой безопасности", - сказал DW Эгенхофер. Европа стремится к автономии не только в сфере обороны, но и энергетики, а значит, должна быть способна действовать самостоятельно в этих областях.

Кроме того, по словам эксперта, во Франции энергосети централизованы вокруг Парижа, где потребляется большая часть электроэнергии. Она направляется в сторону столицы, откуда потом расходится по всей стране, говорит Эгенхофер. Для возобновляемой энергетики нужна децентрализованная энергосеть, и потребуются годы на ее создание. При этом Эгенхофер сомневается в том, что Франции удастся построить запланированные АЭС. По его мнению, в долгосрочной перспективе страна перейдет на альтернативную энергетику.

Ждать ли зимой перебоев в электроснабжении

На это надеется и уполномоченный по вопросам климата в левоцентристской партии "Европа Экология Зеленые" Филипп Манте. Он выступает против строительства новых АЭС, однако и против немедленного отключения действующих станций ради энергобезопасности. "Даже сторонники атомной энергии в свете нынешнего кризиса должны признать, что нам следует без промедления инвестировать в "зеленую" энергетику", - говорит он.

По мнению Манте, нынешней зимой во Франции следует ожидать перебоев в электроснабжении. Соседние страны будут внимательно следить за ситуацией во Франции, в том числе и потому, что до сих пор страна была крупным экспортером электроэнергии, особенно в летние месяцы. В нынешнем году Франция будет импортировать больше энергии, чем продавать за границу. Это еще больше повысит цены на электроэнергию, которые и так растут в связи с войной в Украине и сокращением поставок газа из России.

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