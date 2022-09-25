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Глава "Газпрома" Алексей Миллер и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и сотрудник "Газпрома", экс-канцлер ФРГ Герхард ШрёдерФото: stock&people/imago images
Экономика и бизнесГермания

В ФРГ составили "реестр" лоббистов "Газпрома" помимо Шрёдера

Андрей Гурков
29 мин. назад

Какие немецкие политики и общественные организации помогали Москве усиливать газовую зависимость Германии от России? Журналисты-расследователи из Correktiv представили свое досье.

https://www.dw.com/ru/ne-tolko-sreder-v-frg-sostavlaut-reestr-lobbistov-gazproma/a-63217996

Кто в Германии многие годы продвигал интересы "Газпрома" и тем самым усиливал ее газовую зависимость от России, за которую немецким предприятиям и потребителям приходится теперь дорого расплачиваться? Самый известный лоббист российской госкомпании - это, конечно, бывший лидер немецких социал-демократов и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Из-за него даже возник политический термин "шрёдеризация".

Помимо него, "Газпрому" удалось использовать в своих целях большое число других немецких политиков, менеджеров энергетических компаний и адвокатов, а также общественных организаций, фондов и форумов, "которые, казалось бы, стремились содействовать хорошим германо-российским отношениям", а на самом деле "выступали проводниками жестких интересов концерна" и "прицельно рекламировали поставки газа с востока, причем успешно".

Новое досье бюро журналистских расследований Correktiv

К такому выводу приходит немецкое бюро журналистских расследований Correktiv, опубликовавшее на своем сайте досье под названием "Лобби "Газпрома". В нем нет сенсационных разоблачений или новых фактов, его авторы видели свою задачу в том, чтобы собрать воедино разрозненную информацию и систематизировать ее. Получился, по сути дела, своего рода реестр тех, кто помогал российской компании "продавить проект второго газопровода ("Северный поток - 2". - Ред.), купить газохранилища в Германии и довести зависимость от российского газа до более чем 50 процентов".

Премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг осенью 2020 посетила в Лубмине приемный терминал
Премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг осенью 2020 года посетила в Лубмине приемный терминал "Северного потока - 2"Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

В этом условном списке, который, как подчеркивают авторы, вовсе не закончен и продолжает пополняться, немало широко известных в Германии имен: бывшие министры федерального правительства, действующие и бывшие премьер-министры земель. Правда, нигде в тексте Correktiv не утверждает, что их действия в интересах "Газпрома" в какой-той мере были связаны с коррупцией.

В чем авторы досье упрекают политиков столь высокого уровня, так это в том, что они позволили российской стороне использовать себя. "Из-за постоянных контактов и бесед с российскими стратегами люди, несущие политическую ответственность, утратили, похоже, четкое представление о том, в чьи руки они передали больше половины нашего газоснабжения", - пишут журналисты-расследователи.

Какие политики ФРГ призывали снять санкции с России

Так, бывший министр экономики ФРГ, социал-демократ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) был одним из тех, кто в 2015 году "нес ответственность за передачу немецких газохранилищ в российские руки". Он был частым гостем проходившего в общей сложности 13 раз ежегодного "Германо-российского сырьевого форума", указывает Correktiv и подчеркивает, что эти мероприятия стали одной из главных, но далеко не единственной площадкой, на которой "вновь и вновь повторялась одна и та же мантра: сырьевое сотрудничество с Россией надо усиливать".

Зигмар Габриэль (слева) и министр промышленности РФ Денис Мантуров в 2016 году на
Зигмар Габриэль (слева) и министр промышленности РФ Денис Мантуров в 2016 году на "Дне России" в земле Мекленбург - Передняя ПомеранияФото: Bernd Wüstneck/picture alliance/dpa

Выступая в 2016 году на этом форуме, министр Габриэль высказался за прекращение санкций против России (введенных в 2014 году за аннексию Крыма и развязывание войны в Донбассе), а позднее наряду со Шрёдером "публично выражал сомнения в том, что Путин несет ответственность за отравление Навального", напоминает Correktiv.

Другой именитый гость сырьевого форума - действующий премьер-министр федеральной земли Саксония, христианский демократ Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). Еще в 2021 году он выступал на форуме в виртуальном формате. "Кречмер неоднократно публично представал в роли адвоката российских интересов, высказывался против введенных после аннексии Крыма санкций, а недавно требовал мирных переговоров с Россией", - напоминают журналисты-расследователи.

Саксония: как компания VNG продвигала российские интересы

На свой риторический вопрос они отвечают так: "Что заставляет премьер-министра выступать в роли заступника автократического режима? Одна из возможных причин: если у VNG и других саксонских фирм хорошо идет бизнес с Россией, это идет на пользу его федеральной земле. И его партии: VNG спонсирует мероприятия ХДС, ежегодно выделяя, по собственным данным, среднюю четырехзначную сумму".

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и президент РФ Владимир Путин в 2019 году на Петербургском экономическом форуме
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и президент РФ Владимир Путин в 2019 году на Петербургском экономическом форумеФото: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP Photo/picture-alliance/dpa

Энергетическая компания VNG со штаб-квартирой в Лейпциге еще во времена ГДР получала газ из СССР, затем стала одним из трех крупнейших в ФРГ покупателей российского голубого топлива и входит сейчас в тройку ведущих операторов немецких газохранилищ. 9 сентября она запросила финансовую помощь у правительства Германии, поскольку лишилась теперь поставок "Газпрома" и терпит огромные убытки. Но раньше VNG и ее менеджеры были в числе самых активных лоббистов газового сотрудничества с Россией, а потому тоже попали в досье Correktiv.

В ходе расследования журналисты пришли к выводу, что ведущие менеджеры VNG, прежде всего Бернд Кальтефлайтер (Bernd Kaltefleiter), были "связаны с целым рядом фондов, обществ и конференций, схожесть названий которых сбивает с толку, и все они служили цели доводить до немецких политиков российские интересы". К тому же компания из своих средств спонсировала, к примеру, "Германо-российское общество в Лейпциге" и германо-российский "Форум будущего" в замке Вакербарт.

В качестве иллюстрации теснейших связей VNG с "Газпромом" и Россией Correktiv приводит такой факт: в течение пяти лет в наблюдательном совете этого акционерного общества сидел Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - личный друг Путина, директор стопроцентной газпромовской дочки Nord Stream 2, строившей "Северный поток - 2", член совета директоров "Роснефти" и "Транснефти".

Мекленбург - Передняя Померания: помощь "Северному потоку - 2"

Если в Саксонии "Газпром" и Москва делали ставку на христианских демократов, то в другой восточногерманской земле, Мекленбург - Передняя Померания, они всячески поддерживали и обхаживали правящих социал-демократов и особенно премьер-министра Мануэлу Швезиг (Manuela Schwesig). Ведь здесь, в Лубмине, находятся приемные терминалы двух "Северных потоков".

Швезиг в кругу Осмакова, замминистра промышленности РФ, губернатора Ленинградской области Дрозденко и вице-спикера Думы Жукова
Швезиг в кругу замминистра промышленности РФ Осмакова, губернатора Ленинградской области Дрозденко и вице-спикера Думы ЖуковаФото: Bernd Wüstneck/picture-alliance/dpa

Швезиг, в свою очередь, всегда "хвалилась своими хорошими связями с Россией", пишут журналисты Correktiv и напоминают, в частности, как в 2018 году ее награждали в Берлине в присутствии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за развитие сотрудничества между Мекленбургом - Передней Померанией и Ленинградской областью.

Однако авторы досье не стали вновь подробно описывать активное участие Швезиг в широко известной в Германии скандальной истории с созданием на деньги компании Nord Stream 2 фейкового экологического фонда, якобы призванного заниматься защитой климата, а на самом деле помогавшего на финальной стадии строительства "Северного потока - 2" обходить американские санкции.

Один из самых активных лоббистов: адвокат Фальк Тишендорф 

Вместо этого они привлекают внимание, в частности, к другой формально общественной организации Ostinstitut e.V. (Восточный институт), созданной в городе Висмаре еще в 2009 году и трижды официально получавшей по 5000 евро от Nord Stream 2. Среди ее учредителей был и Фальк Тишендорф (Falk Tischendorf), который "по сей день является важной фигурой в пророссийских кругах, имеющих главным образом два региональных центра: Саксония и Мекленбург - Передняя Померания".

Фальк Тишендорф (второй справа) получает премию частного фонда за содействие развитию отношений между Германией и Россией
Фальк Тишендорф (второй справа) получает премию частного фонда за содействие развитию отношений между Германией и РоссиейФото: Eventpress Radke/picture alliance

Журналисты Correktiv указывают, что немецкий адвокат Фальк Тишендорф, с 2000-х годов работавший в Москве в юридической фирме Beiten Burkhardt (сегодня Advant Beiten) и консультировавший международных инвесторов в России, периодически фигурировал и на "Германо-российском сырьевом форуме", и на мероприятиях VNG. А в 2016 году он был назначен представителем Мекленбурга - Передней Померании в Российской Федерации.

В тексте досье это расценивается так: "Федеральная земля делает пророссийского лоббиста своим уполномоченным по России. Таков результат многолетних лоббистских усилий России, стремившейся политически подстраховать свои интересы в федеральной земле, где на сушу выходят ее важные газопроводы. Помощь при этом, как и в Саксонии, оказывали бывшие немецкие политики и целый ряд кажущихся безобидными общественных организаций, которые, однако, образуют хребет пророссийских лоббистских сетей".

Нижняя Саксония: немецкие социал-демократы на службе у РФ

Еще одним региональным центром продвижения интересов России стала западногерманская федеральная земля Нижняя Саксония. В ее столице Ганновере начиналась политическая карьера Герхарда Шрёдера, здесь он по-прежнему живет. Однако его широко известную работу на "Газпром" журналисты Correktiv тоже не стали подробно описывать. Их внимание привлекла фигура соратника бывшего канцлера по социал-демократической партии Хайно Визе (Heino Wiese).

Созданный на деньги
Созданный на деньги "Газпрома" "экологический фонд" в Мекленбурге - Передней Померании возглавлял бывший премьер-министр этой земли социал-демократ Эрвин Зеллеринг Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

В свое время он организовывал избирательные кампании для Герхарда Шрёдера и уже упоминавшегося здесь Зигмара Габриэля, был депутатом бундестага от СДПГ, в 2006 году создал в Берлине консалтинговую компанию Wiese Consult, а в 2016 году стал почетным консулом Российской Федерации в Ганновере.

Таким образом, он "буквально перешел из немецкой региональной политики на российскую сторону", констатируют авторы досье. При этом он не перестал щедро помогать своей партии. С 2009 по 2017 год СДПГ в Ганновере получила от Визе и его консалтинговой фирмы 50 000 евро, так что деньги продолжали поступать "даже тогда, когда он уже стал российским почетным консулом".  

Сотрудничество с Россией "безвозвратно разрушено".

Сейчас Хайно Визе больше не занимает этот пост: он подал в отставку после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Многие упомянутые в досье Correktiv общественные организации на фоне войны в Украине приостановили свою деятельность, Мануэла Швезиг активно поддерживает теперь строительство в Лубмине двух СПГ-терминалов.

А нынешний лидер некогда столь близких России социал-демократов Нижней Саксонии, премьер-министр этой земли Штефан Вайль (Stephan Weil) на днях заявил, что "Северный поток - 2" никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку сотрудничество с Россией "безвозвратно разрушено".

Поэтому подготовленное бюро журналистских расследований Correktiv досье "Лобби "Газпрома" в значительной мере носит ретроспективный характер. Тем не менее его авторы намерены продолжить сбор информации, чтобы "публично представить структуры этих лоббистских сетей". Они считают, что страна, оказавшаяся в чрезмерной газовой зависимости от России и переживающая теперь из-за этого острейший энергетический кризис, должна знать своих "героев".

Смотрите также:

Кто лоббирует интересы "Газпрома" в ФРГ?

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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