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Станция приема российского газа в немецком ЛубминеФото: Frank Bründel/rtn/picture alliance
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Премьер Нижней Саксонии: СП-2 не будет запущен никогда

Ольга Лебедева
21 мин. назад

Утрата доверия к РФ настолько фундаментальна, что Берлин никогда больше не будет полагаться на поставки российских энергоносителей, уверен Штефан Вайль.

https://www.dw.com/ru/premerministr-niznej-saksonii-severnyj-potok-2-nikogda-ne-budet-zapusen/a-63167020

Достроенный в 2021 году газопровод "Северный поток - 2" никогда не будет введен в эксплуатацию и никогда не будет поставлять российский газ в Германию, уверен премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (Stephan Weil). Этого не произойдет и после окончания эры российского президента Владимира Путина, подчеркнул он в понедельник, 19 сентября, в интервью немецкому агентству dpa.

"Утрата доверия настолько фундаментальна, что больше никогда не возникнет ситуации, в которой правительство ФРГ могло бы полагаться на российские энергоносители", - пояснил Вайль. Энергетического партнерства с Россией в будущем не будет, уверен премьер-министр одной из наиболее крупных федеральных земель ФРГ. "Россияне уже давно сожгли все мосты, уничтожив самый важный актив партнерства - доверие", - добавил он.

По словам Вайля, любой, кто сейчас согласится сотрудничать с Россией, должен опасаться, что он будет обманут во второй раз. "Это сотрудничество безвозвратно разрушено. И запад оправится от этого быстрее, чем Россия", - уверен он.

"Газпром" прекратил поставки по "Северному потоку - 1"

Между тем, немецкие покупатели российского газа впервые после приостановки около трех недель назад "Северного потока" направили заявку на новые поставки, следует из немецких данных по этому газопроводу.

Правительство ФРГ приостановило процесс сертификации второго газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, в феврале незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Москве за последние месяцы неоднократно заявляли о возможности незамедлительно начать экспорт газа по "Северному потоку - 2". При этом российский "Газпром" приостановил поставки по "Северному потоку - 1", сославшись на технические проблемы, которые якобы невозможно устранить из-за западных санкций. В Германии заявляют об отсутствии технических причин для прекращения поставок по СП-1 и обвиняют РФ в шантаже.

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