  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Россия опять кошмарит немцев отключением газа

Андрей Гурков
Андрей Гурков
Колонка
6 мин. назад

Новая остановка "Северного потока-1" не помешает полностью заполнить немецкие газохранилища и поможет правительству ФРГ пропагандировать экономию энергии, считает Андрей Гурков.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-rossia-opat-kosmarit-nemcev-otkluceniem-gaza/a-62974878
Карикатура на

Трудно представить себе более убедительное подтверждение необходимости и неизбежности вводимых в Германии с 1 сентября дополнительных мер экономии энергии, чем новая остановка поставок российского газа по "Северному потоку-1". Да еще аккурат в эти же самые дни: с 31 августа по 2 сентября! Россия (Москва, Кремль) в лице "Газпрома" посылает свои давним и крупнейшим экспортным клиентам недвусмысленный сигнал: "Смотрите, немцы, мы в любой момент под любым предлогом можем отключить вам газ".

Возобновит ли "Северный поток-1" свою работу?

Предыдущая десятидневная июльская остановка важнейшего маршрута снабжения Германии голубым топливом из России была плановой и заранее объявленной: предстояла ежегодная техническая профилактика. Нынешняя трехдневная - внеплановая, о ней объявили краткосрочно: мол, надо опять чинить турбины. Как и в прошлый раз, немцы и другие европейские покупатели российского газа теперь гадают: а после "ремонта" поставки возобновятся?

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков
Андрей ГурковФото: DW

Рискну предположить, что возобновятся, но по-прежнему в сильно урезанном объеме - и, скорее всего, с последующими новыми остановками. Разъясню свою точку зрения с помощью популярной формулы: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца".

Полное прекращение поставок стало бы тем самым "ужасным концом". В странах ЕС поняли бы, что на российский газ больше рассчитывать нельзя, объявили бы чрезвычайное положение в энергетике, приступили бы к реализации планов по рационированию топлива для индустрии, взяли бы деньги в долг для закупки дополнительных партий сжиженного газа и для программ поддержки населения - короче, стали бы ускоренно учиться жить без "Газпрома".

Продолжение поставок позволит Путину шантажировать Европу

Разве Путин этого хочет? После такой мобилизации внутренних сил и ресурсов Евросоюза трудно будет без потери лица через какое-то время возобновить поставки: это выглядело бы как явное поражение, как признание того, что "Газпром" все-таки не может обойтись без своего важнейшего рынка сбыта - европейского. Нельзя же, в конце концов, бесконечно факелами сжигать потенциальную валютную выручку у станции "Портовая" в Ленинградской области на глазах у изумленных финских соседей и перед камерами международных СМИ.

Да и пропагандистски радоваться тому, что Россия поставляет в Европу меньше газа, но из-за запредельных цен зарабатывает на этом столько же или даже больше, чем раньше, можно только до тех пор, пока хоть какие-то поставки продолжаются.

Нет, Путину нужен "ужас без конца". Пока газ течет, Кремль сохраняет возможность пугать обитателей Европы его окончательным отключением - и шантажировать их, требуя, например, отменить некоторые санкции или ввести в строй "Северный поток-2". Но стоит только европейцам один раз поддаться, и пойдут новые требования об отмене других санкций, а потом, глядишь, и о свертывании поддержки воюющей Украины. Турбин на газопроводах ведь много - и любая из них может поломаться.

Закачка газа в ПХГ Германии идет с опережением графика

Комментируя возобновление прокачки ограниченных объемов по "Северному потоку-1" после июльской профилактики, я писал, что это - промежуточная победа ЕС, поскольку немцы и другие европейцы, получающие газ по этому трубопроводу, выиграли время и возможность закачать в свои газохранилища хотя бы какое-то количество дополнительных кубометров.

На тот момент немецкие ПХГ были заполнены на 65%. Сейчас, как раз когда "Северный поток-1" вновь будет простаивать, уровень заполнения превысит уже 85%. А это - объявленный правительством ФРГ целевой показатель на 1 октября. Так что создание запасов топлива идет с опережением графика на целый месяц. А ведь еще недавно этот график казался чрезмерно амбициозным.

Короче, Германия уже вплотную приблизилась к решению задачи подстраховаться к зиме от элементарной физической нехватки газа. Ведь то, чего просто нет в наличии, нельзя даже рационировать. Судя по гигантским убыткам компаний Uniper и перешедшей под контроль государства Gazprom Germania, форсированное заполнение немецких газохранилищ шло и идет в богатой ФРГ по принципу "покупать по любой цене".

Откуда Германия получает сейчас газ

А цена сейчас несуразно высокая, и в преддверии новой остановки "Северного потока-1" она еще больше взлетела. Что, несомненно, тоже входило в планы Кремля, который тем самым одновременно кошмарит европейцев и заодно зарабатывает валютную сверхприбыль.

Но уже через несколько недель немецкие газохранилища, а они по вместимости самые крупные в ЕС, будут заполнены "под завязку", причем независимо от того, возобновит ли "Северный поток-1" с 3 сентября работу или нет. Вполне хватит продолжающихся поставок с норвежских и нидерландских месторождений, а также импорта сжиженного газа через СПГ-терминалы в Нидерландах, Бельгии и Франции. У самой Германии своих таких терминалов пока еще нет - первые один-два из запланированных пяти должны войти в строй нынешней зимой.

Когда появится шанс на снижение цен на газ?

И вот когда с рынка уйдет этот огромный дополнительный спрос, связанный с форсированным заполнением ПХГ, и останется только текущий спрос, появится вполне реальный шанс на снижение цен. Тем более, что ощутимый эффект, по идее, начнут давать многочисленные меры экономии газа. Причем не только и даже не столько те, что будут действовать с 1 сентября. В немецкой электроэнергетике, например, в силу ряда организационно-логистических причин фактически лишь сейчас в полную меру пошел процесс временной замены газовых электростанций на угольные.

Так что прекращение на три дня поставок российского газа по трубе на Балтике не должно чрезмерно беспокоить жителей Германии и других европейцев. Хотя немецким политикам и правительственным чиновникам из воспитательных соображений так прямо об этом лучше не говорить. Пусть "Газпром" и дальше кошмарит немцев перспективой еще более высоких цен и страшно холодной зимой. Это поможет правительству ФРГ убеждать домашние хозяйства и предприятия предельно серьезно относиться к экономии энергии.        

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: 

Как Нидерланды хотят проучить Россию

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Российский газ сжигается впустую: когда рухнет экономика России? DW Новости (29.08.2022)

Российский газ сжигается впустую: когда рухнет экономика России? DW Новости (29.08.2022)

Россия ежедневно, по данным независимой исследовательской компании Rystad Energy, просто сжигает около 4,5 млн кубометров не проданного, в первую очередь в Германию, газа на сумму порядка 10 млн долларов. Несмотря на рекордные цены на газ, сейчас несут потери не только потребители в Европе, но и главный поставщик до войны в Украине – Россия. Как скажется это на российской экономике и скажется ли?
29 августа 2022 г.
28:58 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Михаил Горбачев на Красной площади в Москве

Михаил Горбачев - самый любимый русский в Германии

Общество
5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Наступление ВСУ. Остановка "Северного потока". DW Шоу

Наступление ВСУ. Остановка "Северного потока". DW Шоу

Политика
11 ч. назад
60:44 мин.
Россия

Беларусь

Пустой зрительный зал и сцена Большого театра оперы и балета Беларуси

Актриса Шпаковская: В Беларуси тебя стирают как личность

Актриса Шпаковская: В Беларуси тебя стирают как личность

Общество
17 ч. назад
Беларусь

Украина

Российский солдат на Запорожской АЭС

185-й день войны России против Украины: главные события

185-й день войны России против Украины: главные события

Конфликты
28 августа 2022 г.
Украина

Германия

Пробирки с реагентами в химической лаборатории

Обыски в Германии: сырье для "Новичка" поставляли из ФРГ?

Обыски в Германии: сырье для "Новичка" поставляли из ФРГ?

Политика
10 ч. назад
Германия
На главную страницу