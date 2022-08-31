Россия опять кошмарит немцев отключением газа

Трудно представить себе более убедительное подтверждение необходимости и неизбежности вводимых в Германии с 1 сентября дополнительных мер экономии энергии, чем новая остановка поставок российского газа по "Северному потоку-1". Да еще аккурат в эти же самые дни: с 31 августа по 2 сентября! Россия (Москва, Кремль) в лице "Газпрома" посылает свои давним и крупнейшим экспортным клиентам недвусмысленный сигнал: "Смотрите, немцы, мы в любой момент под любым предлогом можем отключить вам газ".

Возобновит ли "Северный поток-1" свою работу?

Предыдущая десятидневная июльская остановка важнейшего маршрута снабжения Германии голубым топливом из России была плановой и заранее объявленной: предстояла ежегодная техническая профилактика. Нынешняя трехдневная - внеплановая, о ней объявили краткосрочно: мол, надо опять чинить турбины. Как и в прошлый раз, немцы и другие европейские покупатели российского газа теперь гадают: а после "ремонта" поставки возобновятся?

Андрей Гурков Фото: DW

Рискну предположить, что возобновятся, но по-прежнему в сильно урезанном объеме - и, скорее всего, с последующими новыми остановками. Разъясню свою точку зрения с помощью популярной формулы: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца".

Полное прекращение поставок стало бы тем самым "ужасным концом". В странах ЕС поняли бы, что на российский газ больше рассчитывать нельзя, объявили бы чрезвычайное положение в энергетике, приступили бы к реализации планов по рационированию топлива для индустрии, взяли бы деньги в долг для закупки дополнительных партий сжиженного газа и для программ поддержки населения - короче, стали бы ускоренно учиться жить без "Газпрома".

Продолжение поставок позволит Путину шантажировать Европу

Разве Путин этого хочет? После такой мобилизации внутренних сил и ресурсов Евросоюза трудно будет без потери лица через какое-то время возобновить поставки: это выглядело бы как явное поражение, как признание того, что "Газпром" все-таки не может обойтись без своего важнейшего рынка сбыта - европейского. Нельзя же, в конце концов, бесконечно факелами сжигать потенциальную валютную выручку у станции "Портовая" в Ленинградской области на глазах у изумленных финских соседей и перед камерами международных СМИ.

Да и пропагандистски радоваться тому, что Россия поставляет в Европу меньше газа, но из-за запредельных цен зарабатывает на этом столько же или даже больше, чем раньше, можно только до тех пор, пока хоть какие-то поставки продолжаются.

Нет, Путину нужен "ужас без конца". Пока газ течет, Кремль сохраняет возможность пугать обитателей Европы его окончательным отключением - и шантажировать их, требуя, например, отменить некоторые санкции или ввести в строй "Северный поток-2". Но стоит только европейцам один раз поддаться, и пойдут новые требования об отмене других санкций, а потом, глядишь, и о свертывании поддержки воюющей Украины. Турбин на газопроводах ведь много - и любая из них может поломаться.

Закачка газа в ПХГ Германии идет с опережением графика

Комментируя возобновление прокачки ограниченных объемов по "Северному потоку-1" после июльской профилактики, я писал, что это - промежуточная победа ЕС, поскольку немцы и другие европейцы, получающие газ по этому трубопроводу, выиграли время и возможность закачать в свои газохранилища хотя бы какое-то количество дополнительных кубометров.

На тот момент немецкие ПХГ были заполнены на 65%. Сейчас, как раз когда "Северный поток-1" вновь будет простаивать, уровень заполнения превысит уже 85%. А это - объявленный правительством ФРГ целевой показатель на 1 октября. Так что создание запасов топлива идет с опережением графика на целый месяц. А ведь еще недавно этот график казался чрезмерно амбициозным.

Короче, Германия уже вплотную приблизилась к решению задачи подстраховаться к зиме от элементарной физической нехватки газа. Ведь то, чего просто нет в наличии, нельзя даже рационировать. Судя по гигантским убыткам компаний Uniper и перешедшей под контроль государства Gazprom Germania, форсированное заполнение немецких газохранилищ шло и идет в богатой ФРГ по принципу "покупать по любой цене".

Откуда Германия получает сейчас газ

А цена сейчас несуразно высокая, и в преддверии новой остановки "Северного потока-1" она еще больше взлетела. Что, несомненно, тоже входило в планы Кремля, который тем самым одновременно кошмарит европейцев и заодно зарабатывает валютную сверхприбыль.

Но уже через несколько недель немецкие газохранилища, а они по вместимости самые крупные в ЕС, будут заполнены "под завязку", причем независимо от того, возобновит ли "Северный поток-1" с 3 сентября работу или нет. Вполне хватит продолжающихся поставок с норвежских и нидерландских месторождений, а также импорта сжиженного газа через СПГ-терминалы в Нидерландах, Бельгии и Франции. У самой Германии своих таких терминалов пока еще нет - первые один-два из запланированных пяти должны войти в строй нынешней зимой.

Когда появится шанс на снижение цен на газ?

И вот когда с рынка уйдет этот огромный дополнительный спрос, связанный с форсированным заполнением ПХГ, и останется только текущий спрос, появится вполне реальный шанс на снижение цен. Тем более, что ощутимый эффект, по идее, начнут давать многочисленные меры экономии газа. Причем не только и даже не столько те, что будут действовать с 1 сентября. В немецкой электроэнергетике, например, в силу ряда организационно-логистических причин фактически лишь сейчас в полную меру пошел процесс временной замены газовых электростанций на угольные.

Так что прекращение на три дня поставок российского газа по трубе на Балтике не должно чрезмерно беспокоить жителей Германии и других европейцев. Хотя немецким политикам и правительственным чиновникам из воспитательных соображений так прямо об этом лучше не говорить. Пусть "Газпром" и дальше кошмарит немцев перспективой еще более высоких цен и страшно холодной зимой. Это поможет правительству ФРГ убеждать домашние хозяйства и предприятия предельно серьезно относиться к экономии энергии.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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