Российский газ сжигается впустую: когда рухнет экономика РФ?

8 ч. назад 8 ч. назад

Россия ежедневно, по данным независимой исследовательской компании Rystad Energy, просто сжигает около 4,5 млн кубометров не проданного, в первую очередь в Германию, газа на сумму порядка 10 млн долларов. Несмотря на рекордные цены на газ, сейчас несут потери не только потребители в Европе, но и главный поставщик до войны в Украине – Россия. Как скажется это на российской экономике и скажется ли?