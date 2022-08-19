В ФРГ критикуют предложение вице-председателя бундестага по "СП-2"

Предложение вице-председателя бундестага Вольфганга Кубикки (Wolfgang Kubicki) возобновить работу газопровода "Северный поток - 2" вызвало критику среди его однопартийцев и в правительстве ФРГ пишут издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в пятницу, 19 августа.

"Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы у нас было больше энергии. Мы должны как можно скорее открыть "Северный поток - 2", чтобы заполнить наши хранилища газа на зиму", - заявил Кубикки. По его мнению, "нет веских причин не открывать "Северный поток - 2".

"Если таким образом мы получим больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не замерзнуть зимой, и нашей промышленности не будет нанесен серьезный ущерб. Сейчас главная обязанность федерального правительства - обеспечить, чтобы это случилось", - подчеркнул Кубикки.

В правительстве предложение запустить "Северный поток - 2" назвали "абсурдным"

Лидер Свободной демократической партии (СвДП), министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал предложение Кубикки "неправильным и абсурдным", сообщили в пресс-службе ведомства. В правительстве Германии заявили, что запуск "Северного потока - 2" не стоит на повестке дня.

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) указал, что остановка "Северного потока-2" была одним из ответов Запада на войну, и подчеркнул, что отказ от этого "стал бы победой Путина", не принеся при этом уверенности в том, что энергетическая безопасность изменится к лучшему.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) напомнила Кубикки, что мораторий на запуск трубопровода был одним из пунктов его собственной программы.

Штефан Томе (Stefan Tomae) из СвДП назвал возможный запуск "Северного потока - 2" "катастрофическим нарушением доверия к союзникам", которое "только сыграет на руку Путину".

"Ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" пошлет совершенно неверный сигнал. Тот факт, что Германия просто игнорировала массовые опасения своих европейских соседей и союзников по НАТО в течение многих лет, был серьезной ошибкой, которая разрушила большую часть внешней политики и политики безопасности. Мы не должны продолжать совершать эту ошибку ни при каких обстоятельствах", - написал еще один член СвДП Михаэль Тойрер (Michael Theurer).

Киев сравнил идею Кубикки с наркозависимостью

"Призывы некоторых немецких политиков ненадолго запустить "СП - 2", а потом закрыть, совершенно иррациональны. Это напоминает наркозависимость, когда человек говорит: "Только в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Пристрастие к русскому газу убивает!", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Остановка "Северного потока - 2" и угроза кризиса

О заморозке ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил за несколько дней до начала российского вторжения в Украину - после признания Кремлем независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

"На данном этапе важно - помимо первоначальных санкций предотвратить дальнейшую эскалацию и тем самым еще одну катастрофу. На это нацелены все наши дипломатические усилия", - указал тогда Шольц.

После начала войны Германия, которая сильно зависит от поставок российского газа, столкнулась с риском энергетического кризиса. К августу 2022 году объем поставок по трубопроводу "Северный поток" опустился до 20 процентов пропускной способности.

Официальный Берлин назвал сокращение поставок газа шантажом со стороны Москвы, а Шольц указал, что Россия использует надуманные предлоги для сокращения объема поставок в нарушение контракта. В Москве такое снижение объясняют отсутствием турбины, которая в июне была отремонтирована в Канаде и с середины прошлого месяца находится в Германии, дожидаясь отправки в Россию.

Полных газохранилищ может не хватить на зиму

Если Германии удастся к ноябрю заполнить газовые хранилища на 95 процентов, этих объемов хватит лишь на два с половиной месяца отопления и промышленного потребления в случае полного прекращения поставок газа из России, заявил ранее глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller).

С учетом риска более прохладной, чем обычно, осени и вероятности дальнейших перебоев с поставками, установленная правительством цель по заполнению хранилищ на 85 процентов к октябрю может оказаться сложной задачей, предупредил Мюллер. По его словам, целевой показатель в 95 процентов к ноябрю кажется "труднодостижимым", поскольку для заполнения некоторых хранилищ требуется больше времени.

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