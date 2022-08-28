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Андрей Мельник (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Мельник - Кречмеру: Вас не желают видеть в Украине

Екатерина Венкина
54 мин. назад

Андрей Мельник, покидающий пост посла Украины в Германии, обвинил премьер-министра земли Саксония в том, что тот играет на руку Путину. "Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменяется", - заявил дипломат.

https://www.dw.com/ru/melnik-krecmeru-vas-ne-zelaut-videt-v-ukraine/a-62954093

Андрей Мельник, покидающий пост посла Украины в Германии, отменил приглашение премьер-министру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру (Michael Kretschmer) нанести визит в украинскую столицу. Сообщение об этом Мельник разместил вечером в субботу, 27 августа, в Telegram-канале. "Cвоей абсурдной риторикой о замораживании российской войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России", - отметил он. "Я пригласил вас в Украину. Это приглашение отменяется. Вас не желают видеть. Точка", - добавил дипломат.

"Нам нужно прекращение огня"

Таким образом Андрей Мельник отреагировал на заявления, сделанные главой саксонского правительства тремя днями ранее в программе "Markus Lanz" общественно-правового телеканала ZDF. Кречмер, в частности, назвал важным выступить за то, чтобы война в Украине была заморожена. "Нам необходимо прекращение огня, нам необходимы переговоры, чтобы закончить эту войну", - сказал немецкий политик.

В телепередаче Михаэль Кречмер осудил нападение России на Украину, совершенное по приказу президента РФ Владимира Путина, назвав произошедшее "ужасным преступлением". "Россия не должна выиграть войну, это абсолютно верно", - заявил он. Однако исход этой войны "нельзя пытаться определить на поле боя, потому что это может иметь такие страшные последствия для всех нас", добавил Кречмер. Премьер Саксонии подчеркнул, что дипломатия позволяет разговаривать друг с другом, даже "если у вас совершенно разные мнения, если вы - враги".

Резкие высказывания Мельника

На посту чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии, который он занимал на протяжении семи с половиной лет, с начала 2015 года, Андрей Мельник запомнился целым рядом резких заявлений в отношении руководства ФРГ. Так, он не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и бывшего министра иностранных дел, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в том, что, как считает Мельник, именно их политика умиротворения в отношении Москвы сделала возможным нападение России на Украину.

В мае 2022 года Андрей Мельник, комментируя отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) нанести визит в Киев, заявил, что глава германского правительства "строит из себя обиженного". При этом он использовал яркое идиоматическое выражение, которое в дословном переводе на русский звучит как "играет в обиженную ливерную колбасу" ("beleidigte Leberwurst spielen").

Оставит пост в середине октября

После того как данное высказывание вызвало скандал, украинский посол отказался приносить Шольцу извинения и лишь спустя полтора месяца признал использованное им выражение "дипломатически неуместным", отметив, что намерен извиниться перед канцлером при личной встрече.

Украинский президент Владимир Зеленский 9 июля решил отстранить дипломата, а также послов Украины в Венгрии, Индии, Норвегии и Чехии, от занимаемых должностей. До середины октября Андрей Мельник формально остается послом Украины в ФРГ.

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