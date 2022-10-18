Германия отложила отказ от АЭС. Они будут работать всю зиму

Германия отложила отказ от атомной энергетики. В условиях острого энергетического кризиса три оставшихся в стране энергоблока АЭС, которые действующий закон предписывает отключить к 31 декабря 2022 года, продолжат работу всю зиму, но самое позднее 15 апреля 2023 года будут окончательно выведены из эксплуатации.

Такова суть волевого решения, принятого канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) 17 октября, после того, как лидерам правящей в Берлине трехпартийной коалиции в течение нескольких недель не удалось достигнуть компромисса в вопросе продления срока действия атомных электростанций.

Олаф Шольц проявил решительность

Шольц, которого часто упрекают в нерешительности, впервые воспользовался имеющимся у него как главы правительства правом фактически в приказном порядке потребовать от партнеров по коалиции поддержать выбранный им курс.

Атомную электростанцию Emsland в Нижней Саксонии не будут отключать до середины апреля 2023 года Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

С политической точки зрения, это весьма рискованный шаг, ведь директиву канцлера еще должны одобрить и превратить в закон депутаты бундестага. Если его решение не получит достаточного количества голосов, это вызовет правительственный кризис и может привести даже к распаду коалиции. Так что оно имеет не только энергетически-экономический, но и внутриполитически-партийный аспект.

Принятое парламентом ФРГ в 2011 году под впечатлением аварии на японской АЭС в Фукусиме решение к концу 2022 года полностью отказаться от атомной энергетики, до самого последнего времени считалось в Германии абсолютно незыблемым. Однако разразившийся на фоне войны в Украине энергетический кризис привел к резкому удорожанию электроэнергии и к опасениям перебоев в энергоснабжении. Поэтому все чаще стал звучать вопрос, может ли страна с высокоразвитой и энергоемкой индустрией в такой ситуации позволить себе отказываться от каких бы то ни было генерирующих мощностей, пусть и не самых крупных и важных.

Ведь по мере планомерного отключения АЭС их роль в электроэнергетике Германии неуклонно снижалась. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), в 1-м полугодии 2022 года доля трех последних атомных энергоблоков в выработке электричества составила всего 6%. Почти столько же произвели, для сравнения, биогазовые установки. Иными словами, теоретически три блока АЭС вполне можно было бы заменить теми многочисленными угольными электростанциями, которые экстренно возвращают сейчас из резерва.

"Зеленые" продемонстрировали прагматизм

Тем не менее входящая в правящую коалицию партия "Союз-90"/"зеленые", несколько десятилетий боровшаяся за отказ от атомной энергетики, за несколько шагов (месяцев) до долгожданной цели проявила прагматизм и готовность к компромиссам. После того, как "зеленые" одобрили временное широкомасштабное использование угля, они согласились также на перенос даты окончательного отказа от атомной энергетики на 15 апреля 2023.

Предложение лидеров "зеленых", утвержденное на состоявшемся 15 и 16 октября в Бонне партийном съезде, предполагало перевод с 1 января 2023 года в резервный режим двух АЭС Isar 2 и Neckarwestheim 2 на юго-западе Германии, где особенно много промышленных предприятий, и отключение к концу этого года АЭС Emsland на богатом ветровой энергией северо-западе страны.

Инсталляция противников атомной энергетики перед местом проведения съезда партии "зеленых" в Бонне Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

В свою очередь, другой участник нынешней правящей коалиции, близкая к деловым кругам либеральная Свободная демократическая партия, которая в 2011 году входила в правительство ФРГ и участвовала тогда в принятии решения об отказе от атомной энергетики, выступила теперь за продление до весны 2024 года работы всех трех действующих АЭС. Более того, она подняла вопрос о реактивации отключенных в прошлом году трех АЭС.

После того, как трем партнерам по коалиции после нескольких раундов переговоров не удалось выработать совместное решение, социал-демократ Олаф Шольц и прибегнул к директивной форме руководства правительством. При этом, правда, он постарался действовать по принципу "всем сестрам по серьгам". Неслучайно и министр экономики и защиты климата, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) от "зеленых", и министр финансов, лидер либералов Кристиан Линднер (Christian Lindner) довольно положительно отреагировали на принятое канцлером решение.

Суть решения по немецким АЭС и границы компромисса

Оно предусматривает, что все три АЭС - Emsland, Isar 2 и Neckarwestheim 2 - после 31 декабря 2022 года продолжат работу, причем в обычном режиме, а не будут выведены в резерв (требование либералов), но не позднее 15 апреля 2023 их остановят, после чего Германия окончательно откажется от ядерной энергетики (требование "зеленых").

Середина апреля выбрана не столько потому, что к этому времени самый трудный зимний период с возможными холодами и проблемами в энергоснабжении пройдет. На эти три с половиной дополнительных месяца действующим АЭС, в принципе, должно хватить имеющегося ядерного топлива (один из энергоблоков, видимо, обеспечен только до начала марта), а вот их дальнейшая эксплуатация потребовала бы закупку новых партий.

Берлин, 10 октября 2022. Шольцу, Хабеку и Линднеру вручили доклад о снабжении ФРГ газом и теплом Фото: Clemens Bilan/EPA-EFE

Против этого "зеленые", а также многие избиратели социал-демократов, готовы, что называется, идти на баррикады, поскольку, по их мнению, закупка ядерного топлива продлила бы на неопределенный срок работу атомных электростанций, ведь они из экономических и технологических соображений были бы вынуждены полностью его использовать.

Так что будем исходить из того, что сейчас правящее большинство в парламенте проголосует за единоличное решение канцлера, Олаф Шольц избежит правительственного кризиса, а в апреле эпоха "мирного атома" в Германии окончательно завершится, ведь иначе распад коалиции и потеря власти станут весьма реальным сценарием. Это прекрасно понимает Олаф Шольц, который 18 октября подчеркнул, что исключает приобретение немецкими АЭС нового ядерного топлива.

С экономической точки зрения продление примерно на три с половиной месяца полноценной работы трех атомных энергоблоков внесет определенный вклад в дальнейшую стабилизацию немецкой электроэнергетики в предстоящий зимний период и несколько повысит шансы на постепенное снижение цен на электричество. Не больше, но и не меньше.

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