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Съезд партии "Союз-90"/"зеленые"
Съезд партии "Союз-90"/"зеленые"Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Война в Украине - одна из важных тем съезда "зеленых" в ФРГ

Даниил Сотников
16 мин. назад

В первый день съезда партии "Союз-90"/"зеленые" ее лидеры говорили о необходимости увеличить поставки оружия Украине, а также об экономической войне Москвы против Германии.

https://www.dw.com/ru/vojna-v-ukraine-stala-odnoj-iz-glavnyh-tem-sezda-nemeckih-zelenyh/a-63449708

В первый день федерального съезда партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в Германии коалицию, ее лидеры вновь призвали увеличить поставки оружия Украине и не допустить победы России, сообщает агентство dpa в пятницу, 14 октября.

"Я убеждена, что нам следует поставлять больше оружия, что нам следует стать быстрее, время колебаний прошло", - заявила во вступительной речи сопредседатель партии Рикарда Ланг (Ricarda Lang). Кто считает, что подобный призыв ставит под сомнение роль "зеленых" как "партии мира", тому необходимо уяснить, что единственный разжигатель войны в этом конфликте - это российский президент Владимир Путин, подчеркнула Ланг.

"Путин не должен победить ни на поле боя, ни в экономической войне против Европы и против Германии. Мы выступаем в поддержку всего, что ненавидят Путин и его немецкие тролли", - подчеркнул бывший сопредседатель "зеленых", министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), который призвал "инвестировать в пути выхода из этого кризиса", имея в виду экономический конфликт между Берлином и Москвой.

Вопрос о судьбе АЭС в Германии

В первый день съезда подавляющее число его делегатов - 800 человек - проголосовали в поддержку предложения Хабека продлить на несколько месяцев срок эксплуатации атомных электростанций "Изар" и "Неккарвестхайм", расположенных на юге Германии. Прекращение их работы планировалось на конец текущего года. В партии "Союз-90"/"зеленые" согласились продлить этот срок до апреля 2023 года.

Итоги внутрипартийного голосования носят обязательный характер для предстоящих переговоров с союзниками "зеленых" по правящей коалиции - Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП). Свободные демократы настаивают на продолжении эксплуатации еще и третьего ядерного реактора - "Эмсланд", который должен быть отключен, согласно плану, в конце 2022 года, напоминает агентство Reuters.

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