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Фото: photothek/IMAGO
ПолитикаГермания

Большинство немцев готово к жертвам ради санкций против РФ

Сергей Ромашенко
43 мин. назад

Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и "зеленых". Среди "зеленых" на жертвы согласны девять из десяти опрошенных.

https://www.dw.com/ru/bolsinstvo-nemcev-gotovo-k-zertvam-radi-sankcij-protiv-rossii/a-63088430

Большинство жителей Германии через шесть с лишним месяцев после начала войны России в Украине по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Поступиться чем-либо, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53 процента немцев, следует из результатов обнародованного в понедельник, 12 сентября, опроса, который был проведен социологическим институтом Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.

Кроме того, 42 процента опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Результаты исследования показали, что больше других к личным жертвам ради сохранения санкций против России готовы сторонники партии "Союз-90"/"зеленые" и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). К примеру, среди электората "зеленых" доля таких людей составляет около 90 процентов.

Среди приверженцев блока христианских партий ХДС и ХСС в данном вопросе наблюдаются разногласия. В то же время электорат свободных демократов, левых и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" преимущественно против личных жертв ради санкций. Россия вторглась в Украину 24 февраля. В ответ на это страны Запада ввели против Москвы беспрецедентно жесткие санкции.

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