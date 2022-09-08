Сергей Алексашенко: Я бы на месте Путина спокойно не спал

Экономист Сергей Алексашенко рассказал DW, как вице-премьер Белоусов влияет на президента Путина, что "украла" глава Центробанка Набиуллина и почему министр финансов Силуанов похож на кассира-бухгалтера.

Сергей Алексашенко был замминистра финансов России и первым зампредседателя правления Центробанка, потом работал в корпоративном секторе. Сегодня он - один из главных критиков экономической политики Кремля. В программе "вТРЕНДde" Алексашенко рассказал DW о том, почему Владимир Путин верит первому вице-премьеру правительства Андрею Белоусову, как на самом деле уходила в отставку глава ЦБ Эльвира Набиуллина и что министр финансов Антон Силуанов знает о жизни в России.

Константин Эггерт: Начиная с первого пакета санкций эксперты говорили, что россияне скоро почувствуют на себе последствия. Прошло полгода. Фестивали, конкурсы, концерты продолжаются. Никаких экономических проблем у Путина от этой войны нет?

Сергей Алексашенко: Есть Путин, есть работник "Макдональдса", есть олигарх, есть учитель средней школы в Тамбове. Для Путина экономика - это деньги в бюджете и возможность их тратить. У Минфина в кубышке сейчас восемь-девять триллионов рублей при российском бюджете 23 триллиона в год. У Минфина есть запас на четыре месяца финансировать все расходы, не собирая налогов. В этом отношении у Путина с экономикой все в порядке.

Сергей Алексашенко во время интервью Константину Эггерту Фото: DW

По учителю в Тамбове санкции ударили со страшной силой в первые три недели. Когда руководители ЦБ, Минфина и правительства не понимали масштаба военной операции и у них был шок. Решения начали принимать в районе 8 марта, а до этого доллар стал не по 75 рублей, а по 120, валютные торги и торги на фондовой бирже остановились. По оценкам Росстата, за три недели с 24 февраля цены выросли на 10%. Покупки товаров населением по сравнению с 2020 годом упали на 10%. Если спрос падает, это значит, что либо нечего купить, либо нет денег. Инфляция, которая прошла в феврале и марте, обесценила доходы.

А если ты работал на автомобильном заводе, и он закрылся? А иностранные предприятия? А поставщики? А авиационные компании, где сокращают каждого четвертого пилота? А "Макдональдс", "Старбакс", "Кока-Кола", "Пепси-кола", которые ушли? В "Макдональдсе" работают порядка 60 тысяч человек. Будем считать, что 10 тысяч сейчас имеют работу, а 50 тысяч потеряли. 50 тысяч из 70 миллионов работников незаметны, в опросах общественного мнения их не видно. Но эти люди потеряли работу.

- Есть те, кто понимает, куда все идет - чиновники. Нет никаких признаков, что они волнуются. За полгода единственным госслужащим, публично покинувшим свой пост из-за войны, стал советник представительства России при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев. Почему так?

- Потому что за 22 года правления Путина чиновниками высшего уровня стали люди, которые абсолютно ему лояльны и послушны. Возьмем Андрея Белоусова. Я его помню с конца 80-х, у него всегда была точка зрения, что Госплан - это хорошо. Просто мощностей компьютеров не хватало, чтобы правильно посчитать.

У человека, в принципе, госплановское мышление о том, что только государство знает, что куда надо инвестировать. А про частный бизнес Путин сказал в одном интервью, что "бизнесмены - жулики". Путин не верит бизнесу, и Белоусов не верит бизнесу. Эти два товарища сошлись.

- Если в России всем рулит Путин, то главный экономист сегодня первый вице-премьер Андрей Белоусов?

- Он точно главный с точки зрения построения концепции Путина, по которой единственный источник роста - государственные инвестиции. С точки зрения развития экономики в натуральном виде - какие заводы создавать, кому уголь пускать, кому уголь не пускать. У нас сейчас всем этим занимается Белоусов. Но сказать, что он единственный главный экономист… Нет, конечно. Есть Антон Силуанов - министр финансов уже 11 лет. Он играет одну из ведущих ролей во всем, что касается и налоговой политики, и распределения денег.

- Он профессиональный человек, хорошо все понимает?

- Силуанов сразу после окончания института попал на работу в Минфин и там провел всю свою жизнь. Он хорошо знает Минфин? Прекрасно. Я его помню с 1993-1994 годов, когда сам там работал. Хороший парень, хорошо писал бумаги, мог написать любой текст для любого министра на любую тему. Всю внутреннюю механику он знает, но он жизни не знает. Он за пределами этого здания ни одного рабочего дня не провел.

У Силуанова точка зрения кассира-бухгалтера, чья главная задача, чтобы приход всегда превышал расход. Силуанов задает контуры налоговой политики. Повышение пенсионного возраста и повышение НДС - Минфин. Экономика падает - тоже Минфин. У них разные задачи с Белоусовым, но он важный игрок. Набиуллина, безусловно, важнейший игрок.

- Говорят, она хотела уйти чуть ли не три раза.

- Никуда она не хотела уйти. Она - искренний сторонник Путина, его политики, работает с ним с 2008 года. Когда их (Набиуллину и Силуанова. - Ред.) называют либеральными экономистами, я спрашиваю, в чем их либерализм? То, что инфляция должна быть низкой, бюджет с контролируемым дефицитом, а госдолг не превышать какие-то пределы - это как дважды два четыре.

Почему, человека, который говорит, дважды два четыре, мы должны называть либералом? Ни Белоусов, ни Силуанов, ни Набиуллина ни одного дня в жизни не поработали где-то еще, кроме государственных структур или около государственных исследовательских центров. Набиуллина никуда не хотела уходить. Она в Центральном банке дала команду: "Наша задача - делать вид, что ничего не происходит и помогать стране выдержать удар".

- Набиуллина неплохо справляется?

- C точки зрения задач, которые ставит перед ней Путин, претензий у него быть не должно, но цена вопроса. Она сделала рубль не конвертируемым, запретила иностранцам продавать российские активы, фактически их заморозив. Она вместе с Мишустиным, Белоусовым и Силуановым украла 700 самолетов у иностранных лизинговых компаний. Она решает проблемы российской экономики: сделала так, чтоб доллар был не 120, а 50.

Знаете, что иностранные держатели российских акций не могут получать дивиденды? Их лишили прав собственности. А знаете, что в России можно не платить роялти за использование интеллектуальной собственности? Даже если заплатишь, компания, которая их получает, не может перевести их в доллары и вывести за границу и так далее. Вот что сделала Набиуллина.

- Формально главный по экономике в России - премьер-министр Михаил Мишустин. Какова его роль?

- Он не главный по экономике, он главный администратор. Он управляет деятельностью правительства, согласовывает позиции, готовит и заставляет правильно оформлять бумажки. Как технолог и управленец Мишустин работает неплохо. Нет конфликтов между министрами. Он их отстроил, и все воспринимают его как начальника.

- А так называемые олигархи...Вы согласны, что эти люди на самом деле не играют никакой роли?

- Конечно. Обратите внимание, сейчас человек 10 из верхней тридцатки российского списка Forbes попали под санкции. Они ушли из компаний, вышли из советов директоров, ушли от управления. И ничего не изменилось. То есть даже их влияние на деятельность собственных компании оказалось преувеличенным.

Сегодня мы не знаем, кому все это принадлежит. Ведь у нас можно не рассказывать, кто собственник компании. Запрещено публиковать отчетность банков. Это же тоже Набиуллина. Она говорит: "Банки, не делаете никакой оценки своих портфелей по рынку, не показываете убытки. Никакой отчетности не печатаете, чтобы никакие аналитики не начали копаться и смотреть, как у вас дела". Все классно, все спокойно, как на кладбище.

- А что российские регионы и губернаторы ощущают в нынешней ситуации?

- Большинство губернаторов ощущают стабильность. Просели регионы, где был крупный автомобильный бизнес - это Ленинградская, Калужская и Саратовская области. Просел Калининград. Проблемы начнутся, когда крупные компании перестанут платить налоги. Сейчас просядет Питер, потому что уходят автомобильные заводы, проблемы с пивным бизнесом. А это крупнейшие налогоплательщики в городе.

Но постольку количество "просевших" регионов небольшое, то получился обратный эффект. Калининградская область столкнулась с тяжелыми проблемами, и губернатор получил ресурс доступа. Его проблемы готовы рассматривать, ему готовы помогать. Потому что в голове Путина любые экономические проблемы можно решить с помощью денег. Дал денег - решил проблему.

- Каждый день какая-то новая компания уходит с рынка. Обещают приход индийских, китайских, иранских инвесторов. Это реально?

- О повороте на Восток мы слышали с 2014 года и до сих пор ждем. Китайцы - непростые люди. Любые иностранные инвестиции в Китае делаются с разрешения ЦК Компартии, и без отмашки никто в Россию не пойдет. Китайцы активно скупают доли в российских сырьевых компаниях. Но только в том случае, когда пропорционально получают право на получение продукции. То есть, условно, они купили долю в "Арктик СПГ-2". Соответственно, у них там 25%. Значит, 25% продукции им продают. Мы их обеспечиваем сырьем. Ничего другое китайцев не интересует.

У иностранных компаний разные стратегии. "Рено" продал АвтоВАЗ, но оставил себе опцион на выкуп обратно в течение шести лет. То есть дверь оставил открытой. А вот Shell ушел из проекта "Сахалин-2". Все. Понятно, что в масштабах российской нефтяной промышленности эта компания незаметна. Но для Сахалина это потеря 40% доходов бюджета.

Раз мы заговорили про нефть, с точки зрения российской нефтяной промышленности, ключевыми являются сервисные компании Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes. Они делают самые сложные инженерные работы и расчеты. Никто с ними на этом рынке конкурировать не может. Они сказали, что контрактные обязательства до конца этого года выполняют, а новые не принимают. То есть в следующем году их не будет.

- И что это значит?

- Падение добычи нефти на 5%. Это в следующем году. А есть другой пример. "Карлсберг" владел "Балтикой". Они продали ее турецкой компании, в которой "Карлсберг" владеет контрольным пакетом.

- Возникает впечатление, что, с точки зрения Путина, все идет неплохо.

- С точки зрения Путина - пока да. Известно же, что 90% налогов в России платит 80 компаний, которые работают на добыче и вывозе сырья, и крупнейшие банки. У них пока все хорошо, потому что санкции на экспорт российских товаров только начали вступать в силу.

Но, если мы смотрим на экономику, абстрагируясь от войны, этот кризис другой. И в 2008, и в 1998, и в 2014, и в 2020 годах, каждый раз экономический спад в России был связан с падением цен и спроса на нефть. Выход из кризиса следовал, когда цены и спрос росли. В этот раз с ценами и со спросом все в порядке. И с добычей все в порядке. И это говорит о других механизмах.

Если экстраполировать цифры Росстата, второй квартал этого года к первому кварталу показывает падение в 5,5%. Это в годовом выражении - 25%. Такая скорость падения экономики при том, что не затронут ее каркас и с сырьем все в порядке! Что-то рушится, а мы даже не очень видим, что падает. И с точки зрения Путина, то, что упало, не очень много налогов платило. Понимает ли кто-то это в правительстве? Не знаю. Но я бы на месте Путина и его экономистов спокойно не спал.

Ситуация развивается прямо у нас на глазах. Последний пример из области смешного. Большинство ест куриные яйца. Есть курицы-несушки, материнское племя, оно так называется в бизнесе, а есть "бабушки". У нас все "бабушки" из Голландии. Можно перейти на российских, но яйценосность упадет на 10%. И Голландия ввела запрет на экспорт. А семенной фонд в сельском хозяйстве? Там по каким-то позициям чуть ли не 90% - импорт. В этом году отсеялись, потому что успели все купить. А что будет в следующем году?

- То есть с каждым годом эффект будет яснее?

- С каждым годом мы будем получать эффект от технологического отставания. Мы его увидим в конце этого года, когда у дилеров кончатся европейские, американские и японские автомобили. Останутся китайские. Это и есть технологическое отставание. И оно будет нарастать сильнее. Каждый год мы будем видеть, как исчезают привычные товары.

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