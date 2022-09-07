Как влияют на российскую экономику санкции Запада?

Экономике России предсказывали скорый крах после того, как страны Запада ввели беспрецедентные санкции в отношении Москвы из-за войны, развязанной ею против Украины. Но на этой неделе Росстат сообщил, что за первые шесть месяцев 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился всего на 0,4% в годовом выражении.

Если верить официальным данным, инвестиции в основной капитал выросли, курс рубля сильно вырос, а инфляция, подскочившая с началом войны, замедлилась. Во вторник, 6 сентября, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что снижение ВВП в 2022 году ожидается лишь на 2,9%. Что же происходит с экономикой РФ на самом деле?

Нефтегазовые доходы РФ

Как и ожидалось, доходы от нефти и газа, прежде всего поступающие от экспорта в ЕС, продолжают укреплять финансы России, несмотря на то, что такие государства, как Германия и Италия, сокращают свою зависимость от российских энергоресурсов. Концерн "Газпром" недавно объявил о рекордной прибыли за первое полугодие - 2,5 трлн рублей (41,41 млрд евро) по международным стандартам финансовой отчетности.

"Даже если российская экономика и работает хуже, чем шесть месяцев назад, этого недостаточно, чтобы помешать Путину финансировать войну", - констатирует в беседе с DW экономист, профессор бизнес-школы IE Business School в Мадриде Максим Миронов.

Однако сомнений в том, что санкции Запада все же начали работать, у многих экспертов не возникает. Исследование, представленное в конце июля Йельским университетом, показало, что импорт в Россию сократился и ее производители испытывают трудности с получением компонентов, в том числе полупроводников и других высокотехнологичных деталей. Положение РФ как сырьевого экспортера было безвозвратно утеряно, уверены авторы доклада, поскольку Москва оказалась вынуждена продавать больше нефти и газа в Азию с большой скидкой.

Прогнозы о будущем российской экономики

Один из соавторов доклада, профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд, в эфире британской радиостанции Times Radio высказал мнение, что российская экономика сможет "выживать при огромных трудностях на протяжении примерно двух лет" - при условии, что Запад будет неуклонно сохранять санкции. Другие эксперты прогнозируют, что полный экономический крах в РФ если и наступит, то случится это гораздо позже.

Рольф Лангхаммер Фото: Privat

"В долгосрочной перспективе Россия будет не более чем заправочной станцией для Китая… Но я не согласен с тем, что ее экономика рухнет через два года", - сообщил в беседе с DW Рольф Лангхаммер (Rolf Langhammer), бывший вице-президент Института мировой экономики в Киле (IfW). Москва, добавляет он, потратила годы на формирование военного бюджета. По мнению международных финансовых экспертов, страна хорошо подготовлена ​​к любому ослаблению экономических связей с Западом, признает Лангхаммер.

"Международный валютный фонд (МВФ) писал в прошлом году, что Россия копила деньги после конфликта 2014 года на востоке Украины и аннексии Крыма и была готова к войне на истощение", - напоминает он. И также отмечает, что Германия заплатила России 20 млрд евро за импорт энергоносителей в первой половине 2022 года, что на 50% больше, чем за тот же период прошлого года: "Даже если объемы упадут, при резком росте цен мы все равно будем платить им примерно 3 миллиарда евро ежемесячно".

Германия заплатила России 20 млрд евро за импорт энергоносителей в первой половине 2022 года Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Но, несмотря на то, что ситуация в российской экономике выглядит лучше, чем ожидалось, Кремль прекратил публиковать целый ряд экономических данных вскоре после того, как российские танки вошли в Украину. Bloomberg накануне сообщил со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный для правительства РФ, что страна готовится к затяжной рецессии. Чиновники и эксперты, работавшие над документом, представили три сценария. Два из них показывают, что в 2023 году падение ВВП ускорится, а экономика вернется на уровень 2021 года только в конце десятилетия или позже.

Путин прожигает резервы?

Исследователи из Йельского университета привели сведения об использовании Россией 600 млрд долларов валютных резервов, которые служили подушкой безопасности для Путина. По их данным, 80 млрд долларов уже израсходованы, а около 300 млрд заморожены Западом.

По оценкам исследователей из Йеля, 80 млрд долларов из своих резервов РФ уже израсходовала Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Александр Михайлов, ученый-экономист из британского Университета Рединга, полагает, что Путину перестанет хватать денег на войну только в том случае, если Запад полностью откажется от российских энергоносителей. Это, по его мнению, может занять еще два-три года. А если возможности властей РФ станут ограниченными, они могут фактически начать печатать деньги для покрытия стремительно растущих военных расходов. Однако это, по выражению Михайлова, было бы "безумием", поскольку "привело бы к сильному падению курса рубля, гиперинфляции и социальным волнениям".

Но россияне испытывали серьезные трудности в период СССР и в девяностые годы - после его распада, напоминает эксперт. "На Западе если инфляция достигает 10 процентов, люди пугаются и начинают требовать от политиков принять меры. В случае с российским обществом это так не работает, поэтому Путин может не опасаться риска серьезного сопротивления в стране при снижении уровня жизни на 20-30%", - поясняет он.

Вторичные санкции могут еще больше изолировать Путина

Многие страны Азии, Латинской Америки и Африки не ввели санкций против России, а некоторые, наоборот, выиграли от действий Запада. Так, например, сообщения, появившиеся на этой неделе, свидетельствуют о том, что Китай спокойно продает излишки российского СПГ обратно в Европу.

В США говорят о необходимости введения вторичных санкций в отношении торговых партнеров РФ Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance

Сейчас идут активные дискуссии о необходимости введения так называемых вторичных санкций, в соответствии с которыми иностранные граждане могут быть отрезаны от международной финансовой системы, если будут вести бизнес с Россией. Подобные меры были успешно использованы США против третьих стран, чтобы добиться прекращения экспорта нефти Ираном и обуздать его ядерные амбиции.

"Китай, наряду с Турцией и Индией, - одна из основных стран, игнорирующих западные санкции, - указывает Рольф Лангхаммер. - Отказ Китая от поддержки Путина (в результате вторичных санкций. - Ред.) позволил бы существенно усилить эффективность действующих ограничений". О возможности введения вторичных санкций ранее заявлял Вашингтон. Вместе с тем эксперты призывают проявить терпение: если эти меры будут приняты сейчас, спрос на нефть и газ на мировом рынке может вырасти еще больше, что приведет к дальнейшему повышению цен на них и росту доходов РФ.

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