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Красная площадь в Москве (фото из архива)Фото: Peter Seyfferth/imageBroker/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Bloomberg: Россия готовится к затяжной рецессии

Жан Рофе
1 ч. назад

Согласно прогнозу российских чиновников и экспертов, экономика РФ вряд ли вернется к уровню 2021 года раньше, чем в конце десятилетия, пишет Bloomberg.

https://www.dw.com/ru/bloomberg-rossia-gotovitsa-k-zataznoj-recessii/a-63026565

Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за американских и европейских санкций, ставящих под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике. Об этом в понедельник, 5 сентября, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный для правительства РФ.

По данным агентства, документ, над которым в течение нескольких месяцев работали чиновники и эксперты в попытке "оценить истинное влияние экономической изоляции России" из-за вторжения в Украину, рисует "гораздо более мрачную картину", нежели складывается из публичных заявлений официальных лиц.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в 2023 году падение ВВП ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. "Инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна и упадет на 8,3 процента по сравнению с 2021 годом. Согласно "стрессовому" сценарию, максимальное падение ВВП ожидается в 2024 году - на 11,9 процента ниже уровня прошлого года.

Все сценарии учитывают усиление давления санкций, к которым, вероятно, будут присоединятся все больше стран. Резкий отказ Европы от российских нефти и газа может ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок, говорится в правительственном докладе.

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