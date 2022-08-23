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Станция приема достроенного газопровода "Северный поток - 2" в Германии
Станция приема достроенного газопровода "Северный поток - 2" в ГерманииФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Немецкий экономист призвал не отменять санкции против РФ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Санкции против России эффективны, особенно запрет на экспорт в нее высокотехнологичных продуктов, заявил глава Института немецкой экономики. В особенности он предостерег от запуска газопровода СП-2.

https://www.dw.com/ru/nemeckij-makroekonomist-prizval-ne-otmenat-sankcii-protiv-rf/a-62895272

Спустя полгода после начала войны России против Украины глава Института немецкой экономики (IW) Михаэль Хютер (Michael Hüther) призвал не отказываться от санкционного режима в отношении Москвы. "Санкции верны, поскольку Запад демонстрирует свою солидарность с Украиной", - заявил Хютер в интервью газете Rheinische Post, опубликованном во вторник, 23 августа.

Экономист: в особенности нельзя запускать "Северный поток - 2"

Он напомнил, что штрафные меры против России, развязавшей войну, Германия приняла в тесной координации с трансатлантическими партнерами и сейчас не может отказываться от этой солидарности. В особенности он предостерег от запуска нового газопровода "Северный поток - 2", который был достроен в 2021 году, но не введен в эксплуатацию на фоне конфликта с РФ и ее военного вторжения в Украину.

"Дискуссии вокруг "Северного потока - 2" - это бутафорские дискуссии. Если мы подключим этот трубопровод к сети, это не изменит совсем ничего", - подчеркнул эксперт. По его словам, российский президент Владимир Путин и после этого сможет находить предлоги, чтобы прекращать и возобновлять поставки газа.

Михаэль Хютер считает эффективными санкции ЕС против Москвы, особенно касающиеся экспорта высокотехнологичной продукции в Россию. "Таким образом, Россия имеет возможность использовать лишь вчерашнюю технику, что постоянно тормозит ее технический прогресс", - пояснил он. Одновременно Хютер признал, что Европа находится в менее выгодном положении в области энергоносителей. "Но в любом случае у ископаемых источников энергии в долгосрочной перспективе нет будущего. В конечном итоге Россия тем самым ускоряет реструктуризацию немецкой экономики в сторону большей защиты климата", - добавил он.

Ситуация с газом в Германии

За запуск достроенного газопровода СП-2 в последнее время выступали резко критикуемый в Германии и приближенный Путина экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), а также заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki). При этом они указывали на возможную нехватку газа в Германии предстоящей зимой ввиду резкого сокращения поставок газа из России.

В свою очередь министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что Германия уже закупила достаточное количество сжиженного газа, проблемой остается лишь отсутствие необходимой инфраструктуры, которая сейчас еще строится. Вместе с тем предстоящая зима, несмотря на заполненные газохранилища, будет "очень критической", поэтому необходимо приложить усилия, чтобы снизить потребление газа на 20 процентов, призвал немецкий министр.

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