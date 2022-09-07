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Президент РФ на ВЭФ во Владивостоке (фото из архива)Фото: Yegor Aleyev/TASS Host Photo Agency/REUTERS
ПолитикаРоссия

Путин уверяет, что РФ ничего не потеряет в результате войны

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Россия "ничего не потеряла" и "ничего не потеряет" из-за войны в Украине, уверяет Путин. Цифры говорят об обратном.

https://www.dw.com/ru/putin-uveraet-cto-rf-nicego-ne-poteraet-v-rezultate-vojny-v-ukraine/a-63042343

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что Россия "ничего не потеряла" и "ничего не потеряет" в результате войны в Украине. Такое заявление глава российского государства сделал в среду, 7 сентября, отвечая на вопрос одного из журналистов на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Главное приобретение - укрепление нашего суверенитета", - уверяет Путин. При этом, по его мнению, "определенная поляризация и в мире, и внутри страны" пойдет "только на пользу".

Между тем, по оценкам, озвученным Генштабом ВС Украины на 6 сентября, российские силы потеряли с начала войны свыше 50 000 военных.

В Пентагоне 8 августа заявили, что с начала войны погибли или получили ранения от 70 до 80 тысяч российских военнослужащих. Соответствующую оценку озвучил заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Колин Кал. Его слова приводил телеканал CNN. В середине июля начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин говорил о 50 тысячах погибших или раненых российских военнослужащих.

Россия озвучивала официальные данные о потерях 25 марта: 1351 - погибший, 3825 - раненых.

Bloomberg: Экономика РФ вернется к довоенному уровню только к концу десятилетия

Комментируя экономическую ситуацию в РФ на фоне санкций США и ЕС, введенных в ответ на начало Кремлем войны, агентство Bloomberg 5 сентября указало, что экономика России - при реализации двух из трех сценариев - вернется к довоенному уровню "только к концу десятилетия или позже". При этом агентство ссылалось на внутренний отчет, по данным Bloomberg, подготовленный для закрытого совещания высших должностных лиц РФ 30 августа.

Так, "инерционный" сценарий предполагает, что в следующем году экономика РФ достигнет дна и упадет на 8,3 процента по сравнению с 2021 годом. Согласно "стрессовому" сценарию, максимальное падение ВВП ожидается в 2024 году - на 11,9 процента ниже уровня прошлого года.

Все сценарии учитывают усиление давления санкций, к которым, вероятно, будут присоединяться все больше стран. Резкий отказ Европы от российских нефти и газа может ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок, говорится в правительственном докладе.

К тому же, по оценкам авторов отчета, к 2025 году РФ могут покинуть до 200 000 IT-специалистов, что свидетельствует о растущей утечкe мозгов, пишет Bloomberg.

Центробанк РФ: Особенно сильными последствия будут для промежуточного и инвестиционного импорта

В Центробанке (ЦБ) РФ 12 августа отметили, что "из-за усиления геополитического напряжения часть из вновь установившихся в 2022 году связей может оборваться". При этом подчеркивалось, что особенно сильными последствия будут для промежуточного и инвестиционного импорта, помимо этого, осложнятся программы технического и инвестиционного сотрудничества. "И уровень, и потенциальные темпы роста российской экономики снизятся", - констатировали эксперты фининститута.

Экономика России в случае глобального экономического кризиса и дальнейшего ухудшения геополитической обстановки может вернуться к росту в пределах одного процента не ранее 2025 года, подчеркивали в ЦБ РФ.

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