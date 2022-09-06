На 196-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 7 сентября (время московское).

Путин пригрозил ограничить экспорт зерна из Украины

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Владимир Путин Фото: Aleksey Smirnov/Sputnik/REUTERS

Президент РФ Владимир Путин не исключил ограничения вывоза зерна из Украины. Соответствующую возможность российский лидер озвучил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). Путин заявил, что планирует провести консультации по данному вопросу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС", - утверждал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не исключает отказа РФ от продления заключенной Стамбуле "зерновой сделки".

Президент Украины Владимир Зеленский только 6 сентября написал в Twitter, что в дополнение к предыдущим судам с украинским зерном для Африки 28,6 тыс. тонн украинской пшеницы "уже в ближайшие недели прибудут в Сомали". Мининфраструктуры Украины 30 августа уведомило, что первое судно с 23 тыс. тонн пшеницы на борту, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, прибыло в африканский порт Джибути.

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Украинские силы предприняли контратаки на юге Харьковской области и вернули несколько населенных пунктов, сообщили в американском Институте исследования войны (ISW). Российская передислокация сил из этого района для защиты от украинского контрнаступления в Херсоне, вероятно, облегчила эти контратаки, отмечают аналитики. Украинские силы продолжают кампанию перехвата на оперативном уровне и наносят удары по российским логистическим узлам, транспортным средствам, местам сосредоточения живой силы и техники, а также контрольным пунктам по всей Херсонской области, указали в ISW.

Российские источники, на которые ссылаются эксперты, утверждают, что украинские силы начали наступательную операцию на Балаклею (около 65 км к юго-востоку от города Харькова) 6 сентября. По данным источников, украинские силы установили контроль над северо-западной частью Вербовки (4 км к северо-западу от Балаклеи). На геолокационных видеозаписях видно, что украинские солдаты осматривают тела погибших российских солдат, что указывает на продвижение украинских войск в поселок, считают в ISW. Ряд российских блогеров утверждает, что вокруг Балаклеи продолжаются тяжелые бои, поскольку украинские войска закрепились на окраине поселка, а российские войска перебросили туда резервные подразделения для поддержки оборонительных операций. Российские источники заявляют, что украинское наступление на Балаклею имеет целью отрезать российские войска от Изюма и постепенно "вклиниться" в Луганскую область. Украинские официальные лица пока не комментировали развитие ситуации у Балаклеи.

Российские силы добились поступательных успехов к югу от Бахмута и продолжили наземные атаки к северу, северо-западу и юго-западу от Донецка, добавили аналитики.

Греф: В 2022 году банковский сектор РФ ожидает убыточность

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Председатель правления Сбербанка России Герман Греф ожидает, что по итогам года российский внутренний валовой продукт снизится в пределах 4,5%, а банковскому сектору грозит убыточность. Соответствующие ожидания Греф озвучил в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). При этом сам Сбербанк во второй половине года продемонстрировал прибыль и сформировал необходимые резервы.

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ЕС и США значительно увеличили импорт ключевых для промышленности металлов из России - несмотря на войну. Согласно информации, полученной агентством Reuters из международной базы данных United Nations Comtrade, Брюссель и Вашингтон с марта по июнь импортировали из РФ до 70 процентов больше алюминия и никеля - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем ввоза этих двух металлов в стоимостном выражении составил за отчетный период 1,98 млрд долларов (2 млрд евро). Цены на эти элементы взлетели до рекордных высот вскоре после 24 февраля, отмечают эксперты.

Правительство России подготовило решение о продлении параллельного импорта товаров в страну на 2023 год

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Правительство России подготовило решение о продлении параллельного импорта товаров в страну на 2023 год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, состав перечня продукции для параллельного импорта будет зависеть от того, какие решения о поставках своих товаров на российский рынок будут принимать иностранные компании. Механизм параллельного импорта заключается в ввозе иностранных товаров без согласия правообладателя, как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в начале мая и применяется к группам товаров, не производимых в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель. К середине августа в РФ по параллельному импорту было ввезено продукции почти на 6,5 млрд долларов, до конца года объем ввоза может составить 16 млрд, сообщал Мантуров ранее. Это составит примерно 4 процента от объема импорта товаров в Россию в 2021 году.

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Германия передала Украине радиолокационную станцию ​​COBRA и пять зенитных самоходных установок Gepard, свидетельствует из данных о военной помощи Киеву, опубликованных на сайте федерального правительства. Радарная технология COBRA (Counter Battery Radar) предназначена для артиллерийской разведки, она позволяет обнаруживать гаубицы и минометы калибра 80 миллиметров - до 40 огневых позиций за две минуты.

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Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход в среду пяти судам из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН. Они перевезут 129 538 тонн зерна и других продуктов питания. В ООН пояснили, что суда Dignity (8,2 тыс. тонн семян подсолнечника), Eliana (5,2 тыс. тонн подсолнечного масла) и Kaptan Cevdet (2 тыс. 472 тонн соевых бобов) направятся в Турцию. Судно Seaguardian доставит в Испанию 62 тыс. 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнечника, а судно Super Henry перевезет в Кению 51,4 тыс. тонн пшеницы.

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Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, поздравив ее с назначением на этот пост. "Я рассчитываю на углубление особых отношений между нашими странами и на тесное сотрудничество в решении глобальных проблем, включая дальнейшую поддержку Украины", - написал американский президент в Twitter.

В ходе беседы лидеры обсудили продолжение сотрудничества между США и Великобританией в вопросах поддержки Украины, вызовы со стороны Китая, ядерную сделку с Ираном, а также вопросы "обеспечения устойчивых и доступных энергоресурсов", говорится в заявлении Белого дома .

В пресс-службе офиса британского премьера также добавили, что Трасс и Байден договорились развивать сотрудничество в рамках НАТО и оборонного альянса AUKUS, созданного США, Австралией и Великобританией в прошлом году для противодействия Китаю. Трасс надеется на тесное сотрудничество с Байденом "для решения общих задач, в частности, чрезвычайных экономических проблем, вызванных войной Путина", говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании .

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Германия возложила на Россию ответственность за создание опасной ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). "Именно Россия милитаризирует электростанцию. Именно Россия размещает на ее территории технику и войска", - заявил заместитель посла Германии в ООН Томас Цанайзен (Thomas Zahneisen) на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. По его словам, ЗАЭС оказалась под угрозой из-за российской оккупации территории.

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что она "полностью поддерживает" Украину, и Киев может рассчитывать на помощь Лондона в долгосрочной перспективе, сообщает офис британского премьера. Лидеры также обсудили "необходимость укрепления глобальной безопасности и меры, необходимые для прекращения финансирования путинской военной машины", говорится в сообщении .

Как отметил Зеленский, он стал первым иностранным лидером, с которым поговорила Трасс после вступления в должность. "Пригласил ее в Украину. Выразил благодарность народу Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", - написал украинский президент в Twitter.

По сообщению офиса премьера Великобритании, Трасс приняла приглашение посетить Украину в ближайшее время. Возможные даты визита не уточняются.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении приветствовал планируемое ужесточение условий въезда для граждан России в Европейский Союз. "Надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своей страны против Украины и всей Европы", - заявил глава государства. Он поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и всех европейских лидеров, которые поддерживают визовые ограничения для россиян. По словам Зеленского, речь идет не только о "моральной стороне вопроса", но и об "элементарной безопасности". "Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов", - сказал он, добавив, что "Европа - не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает".

Хроника событий 6 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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