 Глава Сбербанка Греф оценил падение ВВП России в 2020 году в 3,4 процента | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2021

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Россия

Глава Сбербанка Греф оценил падение ВВП России в 2020 году в 3,4 процента

Спад российской экономики по результатам 2020 года составит, по мнению главы Сбербанка, 3,4 процента. Однако он считает такие результаты "очень неплохими в сравнении с другими странами".

Германи Греф (фото из архива)

Германи Греф (фото из архива)

По оценке главы российского Сбербанка Германа Грефа, по итогам 2020 года падение ВВП в России будет больше, чем полагает Росстат - оно составит около 3,4 процента, а не 3,1, как рассчитывает статистическое ведомство. Об этом Греф заявил в воскресенье, 14 февраля, в эфире телеканала "Россия 1".

По подсчетам Росстата, сокращение российской экономики стало максимальным за 11 лет. Однако глава Сбербанка считает такие результаты "очень неплохими в сравнении с другими странами", чего удалось добиться, в частности благодаря ряду мер властей, введенных из-за пандемии.

Сильный экономический спад Росстат связывает не только с влиянием карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, но и с мощным падением спроса на нефть. Российское Минэкономразвития ожидало еще большего снижения ВВП - на 3,9 процента.

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    Автор: Марина Барановская


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