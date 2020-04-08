Немецкие ученые снизили прогноз ВВП Германии и предсказали рост России

Рецессия, вызванная пандемией коронавируса, окажется в Германии более глубокой, чем ожидалось. Об этом предупредили 14 октября пять научно-исследовательских институтов, представивших традиционный осенний доклад о состоянии экономики ФРГ. Поскольку она - крупнейшая в Европе, следует исходить из того, что спад на немецком рынке неминуемо скажется на других странах Евросоюза, а также на его важнейшем поставщике энергоносителей - России. Однако перспективы российской экономики немецкие эксперты оценили как раз весьма оптимистично.

Немецкая экономика: падение будет глубже, подъем - медленнее

Если в своем весеннем докладе пять экономических институтов еще исходили из того, что валовой внутренний продукт Германии снизится в 2020 году на 4,2%, то теперь они констатируют, что спад, по всей видимости, составит 5,4%. На 2021 год прогнозируется рост на 4,7% вместо ожидавшихся полгода назад 5,8%. Пересмотр прогноза динамики ВВП столь крупной экономики, как немецкая, сразу более чем на целый процентный пункт означает весьма серьезную корректировку прежних оценок.

Профессор Штефан Котс во время виртуальной пресс-конференции

Она вызвана, прежде всего, более тяжелым, чем представлялось ранее, положением в отраслях, связанных с активными социальными контактами: туризм, общественное питание, индустрия развлечений, воздушное сообщение.

"Эта часть немецкой экономики еще длительное время будет страдать от пандемии коронавируса и лишь тогда подключится к процессу восстановления, когда в основном отпадут противоэпидемические меры, чего мы ожидаем лишь во второй половине следующего года", - заявил в ходе виртуальной пресс-конференции профессор Штефан Котс (Stefan Kooths), возглавляющий центр прогнозирования Института мировой экономики в Киле (IfW).

Другая существенная причина торможения - инвестиционная сдержанность предприятий в нынешней неопределенной ситуации. Именно "неясность в отношении дальнейшего развития пандемии" и является сейчас, по мнению авторов доклада, основной проблемой, осложняющей прогнозирование. Так, очень трудно предсказать число и масштабы банкротств, которые еще могут произойти как в Германии, так и на ее экспортных рынках.

Экономика Китая: небольшой плюс в 2020 году и рывок в 2021-м

С другой стороны, в ФРГ за время пандемии "сильно увеличились частные сбережения", и если накопившийся отложенный спрос приведет к заметному росту покупательской активности, то импульсы для отраслей, связанных с потребительским рынком, окажутся более сильными, чем заложено в прогнозе, отмечают ученые.

Пекин, сентябрь 2020 года, международный автосалон. Авторынок КНР быстро восстанавливается

Пока же пять институтов исходят из того, что на докризисный уровень экономика Германии вернется лишь к концу 2021 года. К этому моменту ВВП ФРГ окажется на 2,5% меньше, чем он мог бы быть без пандемии и рецессии. Занятость вновь выйдет на прежний уровень лишь в середине 2022 года. Темпы экономического роста в стране могут составить в 2022 году 2,7%, что для индустриально развитой страны весьма высокий показатель.

Часть почти стостраничного доклада посвящена оценке состояния мировой экономики и прогнозам экономической динамики в отдельных ключевых, с точки зрения авторов, странах. Так, в Евросоюзе немецкие ученые ожидают падение суммарного ВВП на 7,0% в этом году и рост на 5,5% в следующем. В Великобритании экономика сначала упадет на 9,7%, а затем вырастет на 7,0%, в США после минуса в 3,6% будет плюс в 4,2%.

В представленной таблице имеются только две страны, которые, по мнению экспертов пяти немецких институтов, сумеют в 2020 году увеличить свой ВВП. Это, во-первых, Китай (без Гонконга), который, по словам профессора Штефана Котса, опережает общемировое экономическое развитие примерно на один квартал. КНР завершит нынешний год с ростом в 1,4% и ускорит его в следующем году до 9,0%, считают эксперты.

ВВП России может вырасти в 2020 году?

Второй крупной страной с положительным ростом в нынешнем году в докладе названа Россия. В нем указывается, что она еще со второй половины 2019 года находится в рецессии. В этом году, во 2-м квартале, "сокращение ВВП на 3,2% было в международном сравнении примечательно небольшим, тем более что российской экономике пришлось бороться весной с масштабным падением цен на энергоносители". В результате авторы доклада исходят из того, что в 2020 году ВВП России может вырасти на 0,3%, в следующем на 2,6%, а в 2022 году на 1,8%.

Производство защитных масок на швейной фабрике "Мануфактура Боско" в Калуге

Такой прогноз удивляет тем, что он кардинально расходится с другими экспертными оценками. Так, буквально накануне, 13 октября, Международный валютный фонд (МВФ), еще летом ожидавший обвал российской экономики на 6,6%, улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году и теперь ожидает минус 4,1%. А председатель Банка России Эльвира Набиуллина в середине сентября допустила, что падение ВВП РФ может составить порядка 4,5%.

Ни о каком росте российской экономики в этом году, даже минимальном, которого ожидают в своем осеннем прогнозе немецкие эксперты, в кругах специалистов до сих пор и речи не было. Отметим, что в составлении доклада участвовали ученые Института мировой экономики в Киле (IfW), Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW), института ifo в Мюнхене, Института экономических исследований в Галле (IWH) и Рейнско-Вестфальского института экономических исследований в Эссене (RWI).

Смотрите также:

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Цирк остался, артисты уехали Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под крылом, но без защиты О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Вопрос повис в воздухе Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Под одним небом Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тише едешь, дальше будешь И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Тяжелое оборудование Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Мода отменяется? Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда? Все отдыхают Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов. Автор: Марина Борисова

