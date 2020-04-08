Немецкие ученые снизили прогноз ВВП Германии и предсказали рост России

Пять экономических институтов ФРГ стали пессимистичнее оценивать перспективы своей страны и крайне удивили неожиданно оптимистичным взглядом на российскую экономику.
Рецессия, вызванная пандемией коронавируса, окажется в Германии более глубокой, чем ожидалось. Об этом предупредили 14 октября пять научно-исследовательских институтов, представивших традиционный осенний доклад о состоянии экономики ФРГ. Поскольку она - крупнейшая в Европе, следует исходить из того, что спад на немецком рынке неминуемо скажется на других странах Евросоюза, а также на его важнейшем поставщике энергоносителей - России. Однако перспективы российской экономики немецкие эксперты оценили как раз весьма оптимистично.
Если в своем весеннем докладе пять экономических институтов еще исходили из того, что валовой внутренний продукт Германии снизится в 2020 году на 4,2%, то теперь они констатируют, что спад, по всей видимости, составит 5,4%. На 2021 год прогнозируется рост на 4,7% вместо ожидавшихся полгода назад 5,8%. Пересмотр прогноза динамики ВВП столь крупной экономики, как немецкая, сразу более чем на целый процентный пункт означает весьма серьезную корректировку прежних оценок.
Она вызвана, прежде всего, более тяжелым, чем представлялось ранее, положением в отраслях, связанных с активными социальными контактами: туризм, общественное питание, индустрия развлечений, воздушное сообщение.
"Эта часть немецкой экономики еще длительное время будет страдать от пандемии коронавируса и лишь тогда подключится к процессу восстановления, когда в основном отпадут противоэпидемические меры, чего мы ожидаем лишь во второй половине следующего года", - заявил в ходе виртуальной пресс-конференции профессор Штефан Котс (Stefan Kooths), возглавляющий центр прогнозирования Института мировой экономики в Киле (IfW).
Другая существенная причина торможения - инвестиционная сдержанность предприятий в нынешней неопределенной ситуации. Именно "неясность в отношении дальнейшего развития пандемии" и является сейчас, по мнению авторов доклада, основной проблемой, осложняющей прогнозирование. Так, очень трудно предсказать число и масштабы банкротств, которые еще могут произойти как в Германии, так и на ее экспортных рынках.
С другой стороны, в ФРГ за время пандемии "сильно увеличились частные сбережения", и если накопившийся отложенный спрос приведет к заметному росту покупательской активности, то импульсы для отраслей, связанных с потребительским рынком, окажутся более сильными, чем заложено в прогнозе, отмечают ученые.
Пока же пять институтов исходят из того, что на докризисный уровень экономика Германии вернется лишь к концу 2021 года. К этому моменту ВВП ФРГ окажется на 2,5% меньше, чем он мог бы быть без пандемии и рецессии. Занятость вновь выйдет на прежний уровень лишь в середине 2022 года. Темпы экономического роста в стране могут составить в 2022 году 2,7%, что для индустриально развитой страны весьма высокий показатель.
Часть почти стостраничного доклада посвящена оценке состояния мировой экономики и прогнозам экономической динамики в отдельных ключевых, с точки зрения авторов, странах. Так, в Евросоюзе немецкие ученые ожидают падение суммарного ВВП на 7,0% в этом году и рост на 5,5% в следующем. В Великобритании экономика сначала упадет на 9,7%, а затем вырастет на 7,0%, в США после минуса в 3,6% будет плюс в 4,2%.
В представленной таблице имеются только две страны, которые, по мнению экспертов пяти немецких институтов, сумеют в 2020 году увеличить свой ВВП. Это, во-первых, Китай (без Гонконга), который, по словам профессора Штефана Котса, опережает общемировое экономическое развитие примерно на один квартал. КНР завершит нынешний год с ростом в 1,4% и ускорит его в следующем году до 9,0%, считают эксперты.
Второй крупной страной с положительным ростом в нынешнем году в докладе названа Россия. В нем указывается, что она еще со второй половины 2019 года находится в рецессии. В этом году, во 2-м квартале, "сокращение ВВП на 3,2% было в международном сравнении примечательно небольшим, тем более что российской экономике пришлось бороться весной с масштабным падением цен на энергоносители". В результате авторы доклада исходят из того, что в 2020 году ВВП России может вырасти на 0,3%, в следующем на 2,6%, а в 2022 году на 1,8%.
Такой прогноз удивляет тем, что он кардинально расходится с другими экспертными оценками. Так, буквально накануне, 13 октября, Международный валютный фонд (МВФ), еще летом ожидавший обвал российской экономики на 6,6%, улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году и теперь ожидает минус 4,1%. А председатель Банка России Эльвира Набиуллина в середине сентября допустила, что падение ВВП РФ может составить порядка 4,5%.
Ни о каком росте российской экономики в этом году, даже минимальном, которого ожидают в своем осеннем прогнозе немецкие эксперты, в кругах специалистов до сих пор и речи не было. Отметим, что в составлении доклада участвовали ученые Института мировой экономики в Киле (IfW), Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW), института ifo в Мюнхене, Института экономических исследований в Галле (IWH) и Рейнско-Вестфальского института экономических исследований в Эссене (RWI).
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