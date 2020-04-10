Экономика России в 2030-м: бум, стагнация, спад? Три сценария
Какой будет экономика России через 10 лет? Немецкий эксперт проанализировал три вероятных варианта развития событий - оптимистичный, нейтральный и пессимистичный. DW - с подробностями.
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Что ждет Россию через десять лет? Какой будет политическая жизнь в этой стране, как изменится ее армия и какими будут ее отношения с крупными международными игроками? На эти и другие вопросы попытались ответить авторы исследования "Russian Futures 2030" (что можно перевести как "Российские перспективы к 2030 году"), которое выпустил Институт Европейского Союза по исследованию проблем безопасности (EUISS). Среди прочего в докладе изучается вопрос о том, что может ждать российскую экономику в течение ближайших 10 лет. Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP), консультирующего правительство Германии, предложил три возможных сценария развития экономики РФ.
Новый Сингапур или Россия остается Россией?
Россия превращается в нечто подобное Сингапуру - это первый из описанных Клуге сценариев: Кремль под руководством нового лидера России Михаила Мишустина проводит "смелые экономические реформы", поддерживает конкуренцию, удаляя от центра принятия политических решений ранее влиятельных глав госмонополий. Сами госкомпании теряют свои особые привилегии, а некоторые, "Ростех" и "Транснефть", например, расчленяются на несколько самостоятельных компаний.
Янис Клуге
Мишустину удастся, гарантировав безопасность зарубежным инвесторам, привлечь их вновь активно вкладывать деньги в российскую экономику. Но перед выходом из кризиса Россия сначала вынуждена пережить "яму" падения реальных зарплат населения и роста безработицы, во время которых власти жестоко подавляют протесты недовольных.
"Тяжелое похмелье" - второй сценарий Яниса Клуге для последующих десяти лет российской экономики: Мишустина на посту премьера РФ заменит "склонный к вмешательству" в экономику со стороны государства Андрей Белоусов, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) к 2022 году Москва потратит на то, чтобы как-то сохранить экономику на плаву, а также для очередного приобретения "Роснефти", которая приберет к своим рукам самый ценный частный нефтяной актив в России - "Лукойл".
На короткое время - за счет скачка цен на нефть и трат из ФНБ - экономику даже удается ускорить до 4,5 процента ВВП, что вызывает в памяти лучшие моменты 2000-х. Но ненадолго: последняя нефтяная синекура быстро закончилась, и уже в 2027 году курс национальной валюты стремительно упадет к отметке 200 рублей за доллар США. Деньги на латание дыр бюджета приходится занимать не на Западе, а в Китае, который дает их, но на грабительских условиях, рисует возможную картину будущего эксперт SWP.
Сценарий самоизоляции РФ: печатный станок и утечка мозгов
Наконец, третий описанный в "Russian Futures 2030" сценарий - это усиление изоляции российской экономики и ее зависимости от нефти. Сначала сокращаются до минимума связи с Западом, позже прекращается и расширение экономических отношений с Китаем - на фоне конфликта с компанией Huawei о создании сетей 5G. Ослабляются и связи в Евразийском экономическом союзе после того, как тайно от Москвы особое соглашение с КНР подписывают власти Казахстана.
Конкретным именам в докладе, например, действующего и прежнего премьера РФ (на фото) - Клуге предлагает не придавать большого значения
"Рублевый печатный станок становится ответом на большинство экономических проблем", - пишет Янис Клуге. Толчком к дальнейшей изоляции становится борьба России в международных судах с бывшими акционерами ЮКОСа, которую Россия прекращает, объявив о выходе из ряда международных юрисдикций. Это негативно сказывается на готовности зарубежных партнеров иметь отношения с РФ. Венчается изоляция назначением советника президента РФ Сергея Глазьева главой комиссии, которая разрабатывает новую стратегию экономической безопасности. Эльвира Набиуллина лишается своего поста главы Нацбанка РФ, а Антон Силуанов - поста главы Минфина, представляет возможный сценарий будущего Клуге.
Нацбанк начинает напрямую поддерживать российскую промышленность, вводятся валютный контроль и происходят первые попытки отключить Россию от глобального интернета. Все это сопровождается новой волной эмиграции из России.
Коррупция, доминирование государства и зависимость от нефти и газа
"До начала работы мы задумались над тем, сохранение каких трендов можно с большой вероятностью предсказать в течение ближайших десяти лет", - прокомментировал Янис Клуге свой доклад для "Russian Futures 2030" в разговоре с DW. По его мнению, ему и коллегам представляется, что в течение десяти лет сохранится влияние трех факторов на экономику РФ. "Коррупция и через десять лет будет большой темой. Нет примеров в международной истории, когда в течение десяти лет удавалось добиться значительных улучшений в этой сфере", - констатировал Клуге. Также он уверен в том, что через десять лет сохранится как зависимость России от экспорта нефти и газа, так и сильное доминирование государства в экономике.
Карикатура Сергея Ёлкина о резервных фондах РФ
Политическая экономика России в 2030 году вполне может оказаться примерно такой, какой мы ее знаем в 2020-м - такой вывод напрашивается после знакомства с текстом. Но есть при этом фактор, способный преподнести сюрпризы "как в позитивном, так и в негативном смысле", говорит Янис Клуге, и таким фактором он считает степень открытости российской экономики. "Несмотря на все ограничения, экономика России остается относительно открытой. Это может измениться, например, из-за воздействия санкций или внутрироссийских политических решений", - добавил Клуге.
"Дневные" и "ночные" властители России
В своем докладе Янис Клуге обстоятельно анализирует растущее влияние на экономику, цитируя российского политолога Константина Гаазе, "ночных властителей" - влиятельных игроков, которые не обязательно наделены формальными полномочиями, но имеют значительное неформальное влияние в Кремле: глава "Роснефти" Игорь Сечин, близкие Путину бизнесмены братья Ротенберги или Евгений Пригожин, который, по данным российских СМИ, на днях получил, вероятно, самый крупный в российской истории заказ на реставрацию зданий в центре Москвы. "Ночным властителям" до известной степени противостоят "дневные властители" - технократы, такие как глава Минфина Силуанов и глава Нацбанка Набиуллина.
В последние годы "ночные властители" определенно были сильнее "дневных", говорит Клуге. В качестве примеров он привел громкие уголовные дела, которые имели отношение к экономике: арест и приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, арест видного зарубежного инвестора Майкла Калви. Но "дневные властители" все еще имеют поддержку Кремля. "Мы видим, например, попытки Минфина систематизировать расходы и предотвратить утечку слишком больших средств в непрозрачные каналы", - заметил эксперт.
Сценарии будущего России - "интеллектуальное упражнение"
Описанные сценарии будущего России не следует воспринимать буквально, а скорее как "интеллектуальное упражнение", предупреждает Клуге, который видит свою задачу в том, чтобы противопоставить "реалистичные представления" некоторым "иллюзиям, надеждам, подчас чересчур оптимистичным планам, которые есть у самой России" и которые находят отклик в политической элите ЕС. "Нередко изменения оказываются менее значительными, чем надежды на изменения", - добавил эксперт SWP.
Долгое время в Европе и особенно в Германии, признает Клуге, существовало представление, что в России многое и быстро изменится к лучшему. "Такие сценарии - это способ показать, что радикальных изменений ждать не стоит хотя бы потому, что десять лет - слишком короткий промежуток времени", - заключил он.
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