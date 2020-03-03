 Минобороны России заявило о ″полном искоренении″ дедовщины в армии | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2020

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Россия

Минобороны России заявило о "полном искоренении" дедовщины в армии

Искоренение дедовщины положительно повлияло на желание россиян служить в армии, считает замминистра обороны. Военная прокуратура ранее заявляла о росте случаев насилия командиров в отношении подчиненных.

Военнослужащий армии РФ у здания Минобороны России в Москве

Дедовщина и казарменное хулиганство в российской армии "полностью искоренены". С таким заявлением заместитель министра обороны России Андрей Картаполов выступил в среду, 26 августа, на круглом столе в рамках форума "Армия-2020".

Кроме того, существенно снизилось число воинских преступлений, приводит агентство РИА "Новости" слова чиновника. По мнению Картаполова, это положительно сказалось на качестве призыва в армию и желании россиян проходить срочную службу.

Расстрел в воинской части в Забайкалье

При этом в 2019 году в российской армии увеличилось число насильственных преступлений командиров в отношении подчиненных, следовало из представленных ранее данных военной прокуратуры РФ. От рукоприкладства командиров пострадали более 100 военнослужащих, заявил в ноябре заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец, выступая с докладом в Совете Федерации. Одним из резонансных случаев стал расстрел восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае. Рядовой Рамиль Шамсутдинов, находящийся под арестом, объяснил свои действия издевательствами и угрозами со стороны сослуживцев.

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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